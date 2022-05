Erdogan: Turkki ei tule hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Erdogan syytti jälleen Suomea ja Ruotsia siitä, että maat eivät ole selkeästi asettuneet torjumaan terrorismia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi maanantai-iltana, ettei Turkki tule puoltamaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

Presidentti sanoi jo aiemmin viime viikolla, ettei hän pidä maiden hakemuksia myönteisenä asiana. Tuolloin hän kuvaili Pohjoismaita terroristien majataloiksi.

Erdogan toisti kantansa maanantaina lehdistötilaisuudessa Ankarassa. Hän syytti jälleen Suomea ja Ruotsia siitä, etteivät maat hänen näkemyksensä mukaan ole selkeästi asettuneet vastustamaan terrorismia.

– Kummallakaan maista ei ole selvää kantaa terrorismia vastaan, sanoi Erdogan Turkin hallintoa lähellä olevan uutissivusto Daily Sabahin mukaan.

Turkin valtiollisen Anadolu-uutistoimiston mukaan Erdogan sanoi myös, että Suomen ja Ruotsin ulkoministerien "ei kannata vaivautua" matkustamaan Turkkiin muuttamaan Turkin mieltä.

– He sanovat, että he tulevat Turkkiin maanantaina. Tulevatko he vakuuttelemaan meitä? Anteeksi vain, mutta ei kannattaisi vaivautua, Erdogan totesi Daily Sabahin mukaan.

Ruotsin uutistoimisto TT kertoi maanantaina Ruotsin ulkoministeriön tietojen pohjalta, että Ruotsin ulkoministeri Ann Linden ja Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) olisivat matkustamassa Turkkiin lähiaikoina selvittämään Turkin vastalauseita Nato-jäsenyyteen liittyen.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu listasi sunnuntaina, mitä asioita Turkki vaatii Suomelta ja Ruotsilta. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin on lopetettava terroristien tukeminen ja annettava selkeät turvatakuut. Lisäksi maiden on poistettava Turkille asetetut vientikiellot.

Terrorismilla Turkki viittaa kurdien itsehallintoa ajavaan PKK-järjestöön, joka on luokiteltu terroristijärjestöksi myös Suomessa, kuten koko EU:ssa.

– PKK:n tukemisen lopettaminen ja turvatakuut ovat Turkin vaatimuksissa yksi ja sama asia. Turkki ei salli PKK:n toiminnan tukemista siinä määrin, kuin mitä Suomi ja etenkin Ruotsi nyt sen silmissä tekevät. Turkki vaatii myös takuita siitä, että tukemista ei saa jatkaa sen jälkeen, kun Nato-jäsenyys on hyväksytty, sanoi vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista Ilta-Sanomille sunnuntaina.

Vaatimus vientikieltojen poistamisesta taas liittyy Turkkiin EU-tasolla kohdistettuihin asevientikieltoihin.

– Turkki haluaa, että Suomi ja Ruotsi ajavat EU:ssa politiikkaa kieltojen purkamiseksi, Alaranta sanoo.