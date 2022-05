Pääministeri Sanna Marin (sd) perusteli Nato-jäsenyyttä turvallisuusympäristön perustavanlaatuisella muutoksella ja Venäjän etupiirivaatimuksilla.

Suomi on menossa Natoon liki yksimielisessä hengessä.

Tiistai-iltaan mennessä jo 177 kansanedustajaa oli kertonut äänestävänsä Naton puolesta. Vastustajia on kymmenkunta.

Äänestys järjestettäneen tiistaina, minkä jälkeen Suomi on hakemassa Naton jäsenyyttä.

Tiistaiaamupäivällä alkaneessa eduskunnan lähetekeskustelussa myönteiset Nato-kantansa toivat julki ainakin Aino-Kaisa Pekonen (vas), Johannes Koskinen (sd) ja Eveliina Heinäluoma (sd).

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas).

– Olen suhtautunut Nato-jäsenyyteen aina kriittisesti ja pitänyt liittoutumattomuuden linjaa Suomen turvallisuutta ja vakautta parhaiten palvelevana ratkaisuna. Lopulta kaiken sen tiedon valossa, jota olen viime viikkoina saanut, olen päättänyt osaltani hyväksyä Suomen hakemisen Naton jäseneksi, Pekonen kertoi.

Pekonen päätteli, että liittoutumattomana maana Suomi tuskin säilyisi ulkopuolisena mahdollisessa Naton ja Venäjän välisessä konfliktissa.

– Ehkä sittenkin on meille parempi kuulua Naton sisärinkiin kuin jäädä kahden tulen väliin.

Kansanedustaja Johannes Koskinen (sd).

Koskinen sanoi, että Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus palveli Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta hyvin niin kauan kuin kansainvälisten sopimusten pitävyyteen voitiin luottaa, mutta nyt on asemoiduttava uudestaan.

– Samalla kerron Yleisradion ja Helsingin Sanomien patistelusta johtuen, että olen Suomen jäsenyyden kannalla Pohjois-Atlantin puolustusliittoon.

Heinäluoma haki tukea myönteiselle Nato-kannanotolleen presidentti Mauno Koiviston ajattelusta.

– Hänen ulkopoliittisessa ajattelussaan oli keskeisestä hahmottaa, miten kansainvälisen politiikan palapelit asettuvat. Nyt ovat palapelin palat asettuneet, ja on valintojen aika: presidentin ja pääministerin myönteinen Nato-jäsenyyskannanotto saa täyden tukeni.

Pääministeri Sanna Marin (sd) perusteli Nato-jäsenyyttä turvallisuusympäristön perustavanlaatuisella muutoksella ja Venäjän etupiirivaatimuksilla.

Marinin mukaan Naton turvatakuiden piirissä Suomen puolustuksen ennaltaehkäisevä vaikutus olisi nykyistä huomattavasti suurempi.

– Jos meitä vastaan hyökätään, meitä autetaan. Jos muita vastaan hyökätään, me autamme.

Marin lainasi taipalsaarelaisista sotaveteraania Tapio Niemeä, joka oli kertonut keväällä kansallisessa veteraanipäivässä veteraanien viestiksi, ettei uusia sotia eikä näin ollen myöskään uusia sotaveteraaneja saisi tulla.

– Mielestäni Nato-jäsenyydessä on kyse rauhanteosta, siitä, jotta sotia ei enää koskaan Suomeen tulisi.

Kokoomus ja Rkp ovat olleet Nato-jäsenyyden kannalla jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, ettei ”historiallisessa kansallisen turvan ratkaisussa ole hallitusta eikä oppositiota”.

– Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnetaan sanoneen talvisodan opetuksena: ei enää koskaan yksin. Nyt on meidän sukupolvemme vuoro vastata hänelle: herra kenraali, emme ole enää koskaan yksin, Orpo sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) viittasi samaan Ehrnroothin viestiin ja kertoi, että hänen isänsä lähetettiin rintamalle puolustamaan maataan toisen maailmansodan aikana ja hänen äitinsä hoiti haavoittuneita sotilaita sotasairaaloissa.

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 1997 Helsingissä.

– Monet suomalaiset sotilaat joutuivat antamaan henkensä, jotta voisimme elää itsenäisessä maassa. Monet loukkaantuivat ja vammautuivat loppu­elämäkseen. Mutta me teimme sen – yhdessä.

Harry Harkimo (liik) halusi kertoa sodissa mukana olleelle isälleen viestin siitä, etteivät hänen isänsä sukupolven naisten ja miesten uhraukset menneet hukkaan.

Harkimo lainasi myös Tuntemattoman sotilaan alikersantti Antti Rokkaa. Harkimon Osmo-isä oli kuvaajana ja leikkaajan kirjan filmatisoinnissa.

– Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Suurin osa Naton vastustajista edustaa vasemmistoliittoa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ei ottanut ryhmäpuheenvuorossaan kantaa siihen, hyväksyykö puolue Nato-jäsenyyden.

– Naton jäsenenä rajastamme tulee pysyvästi jännitteinen ja maaperästämme Venäjän silmissä kuvitteellisen suursodan ensi-iskujen ja etulinjan kohde, Saramo sanoi.

Johannes Yrttiaho (vas) katsoi, ettei Suomeen kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa.

– Suomi joutuu Natossa suurvaltapolitiikan pelinappulaksi, mistä olemme saaneet jo esimakua Turkin kovan etupolitiikan muodossa.

Tom Packalén (ps) katsoi, ettei Nato vähennä sodan riskiä, vaan saattaa kasvattaa sitä.

Packalénin mukaan Nato-option etu on ollut se, ettei Suomi ole muodostanut Venäjälle sotilaallista uhkaa.

– Jäsenyyden myötä tämä kortti on pelattu. Varauksellisuudestani huolimatta tulen kannattamaan Natoon liittymistä, koska sillä on selkeä kansan enemmistön tuki, Packalén sanoi.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) aikoo äänestää Nato-jäsenyyden puolesta.

Nato-vastustajana tunnettu Erkki Tuomioja (sd) on kertonut äänestävänsä jäsenyyden puolesta.

Tuomioja kertoi ”tunnistavansa välttämättömyyden”.

– Sellainen on se, että Nato-jäsenyys tarkoittaa ydinasepelotteen suojaan asettautumista, ja se on tarpeen niin kauan, kun ydinaseita on olemassa, mutta tästä välttämättömyydestä ei voida tehdä hyvettä. On tärkeää, että jatkamme toimintaamme ydinaseriisunnan puolesta, Tuomioja sanoi.