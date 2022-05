Erdogan ajaa Turkin tavoitteita häikäilemättömästi. Tällaisiin peleihin Suomi saa tottua yhä ilkeämmäksi käyvässä maailmassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tärkeimmät oppitunnit antavat usein ankarimmat opettajat.

On järkevää, että Suomi nyt liittyy Natoon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti, millaiseen suoraviivaiseen julmuuteen Vladimir Putin on valmis saavuttaakseen tavoitteensa. Suomi tarvitsee Naton sotilaallista tukea.

Ei ole perätön väite, että Nato-leiri on nyt ideologisesti oikea Suomelle. Kun erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu kiristyy, on syytä olla demokratioiden puolella. Voi tulla pidempi ja julmempi kamppailu kuin vanhassa kylmässä sodassa, jossa sentään oli jonkinlaiset säännöt.

Siksi Suomessa järkytyttiin, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan perjantaina sanoi, että ei pidä Suomen ja Ruotsin mahdollisia Nato-hakemuksia ”positiivisena asiana”. Turkki voisi estää maiden pääsyn Natoon.

Erdogan antoi kylmän suihkun Suomessa torstaina presidentin ja pääministerin kannanotosta käynnistyneelle Nato-innostukselle.

Erdogan teki Suomelle palveluksen.

Yleinen oletus on, että Turkin epäselvissä viesteissä on kyse kaupan hieronnasta. Ulkoministeri Mevlut Cavusoglu tarkensi Turkin vaatimuksia sunnuntaina.

Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin on lopetettava terroristien tukeminen maissaan, annettava selkeät turvatakuut ja poistettava Turkkiin kohdistuvat asevientikiellot.

Terroristeilla Turkki tarkoittaa kurdien PKK-järjestöä, joskin on myös muita tahoja joiden toiminnasta maanpaossa se ei pidä. Turvatakuidenkin on tulkittu liittyvän tähän.

Turkki ja PKK-järjestöön kytköksissä olevat joukot ovat vuosikymmeniä käyneet likaista sotaa, jossa Turkki on iskenyt myös rajojensa ulkopuolelle.

Suomi on oikeastaan sivullinen. Ruotsissa on huomattavasti enemmän maanpaossa eläviä kurdeja. Heitä on myös maan parlamentissa, mikä tuntuu ärsyttävän Turkkia. Ihmisoikeuspolitiikkaansa korostaneelle Ruotsille Turkin vaatimukset ovat katkera pala.

Turkilla voi olla myös salattuja toiveita muillekin kuin Pohjolan maille. Suomen ja Ruotsin nopea Nato-jäsenyys on nyt tärkeää koko järjestölle.

Presidentti Erdogan tunnistaa peukaloruuvin, kun näkee sellaisen.

Eurooppa oppi tuntemaan Erdoganin häikäilemättömänä pelurina viimeistään vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana. Senkin jälkeen hän on lähes väkisin tunkenut turvapaikanhakijoita Kreikan rajalle hakattaviksi. Erdogan on tässä asiassa Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenkan oppi-isä.

Turkki on ollut Naton jäsen 70 vuotta. Sinä aikana maassa on nähty sotilashallituksia. Autoritäärinen Erdogan sentään valittiin vaaleilla.

Turkkia ei otettu Naton jäseneksi sen demokraattisten läntisten arvojen vuoksi vaan maan strategisen sijainnin ja suuren armeijan ansioista.

Kun Suomi liittyy Natoon, sen on opeteltava uusia asioita. Ensimmäisen opetuksen antoi Erdogan.

Natoon liittyminen ei ole seilaamista ystävälliseen turvasatamaan. Naton sisällä on omat kiistansa. Kiistakumppaneiden tavoitteet ulottuvat kauas ihan toiseen suuntaan Venäjän rajoista.

Eletään yhä ilkeämpiä aikoja. Niinpä kiistoistakin tulee ilkeämpiäkin.

Natossakin Suomi joutuu tekemään karvaita kompromisseja. Sellainen on aina pienen maan osa.

Recep Tayyip Erdogan tuskin estää loputtomiin Suomen ja Ruotsin Natoon pääsyä.

Erdogan vain kerää ovirahansa.