Näin Suomen Nato-juna etenee nyt – presidentti Niinistö viettää ratkaisevat päivät Ruotsissa

Eduskunta pääsee maanantaina keskustelemaan historiallisesta päätöksestä.

Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta (tp-utva) linjasi sunnuntaina, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu. Presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin järjestävät ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoivat linjauksesta tiedotustilaisuudessa.

Valtioneuvosto antoi sunnuntaina eduskunnalle selonteon, jossa se esittää Suomen hakeutumista sotilasliitto Naton jäseneksi. Eduskunta ryhtyy käsittelemään selontekoa maanantaina, ja käsittelyn odotetaan olevan valmis tiistaina.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kokoontuu maanantaiaamuna kello 8 kokoukseen, jossa se kuulee selonteosta asiantuntijoita. Ministereistä kuultavina ovat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Kello 10 alkavan eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa kansanedustajat pääsevät lausumaan ajatuksensa historiallisesta Nato-päätöksestä. Keskustelusta odotetaan pitkää ja perusteellista: puhemies Matti Vanhasen (kesk) mukaan maanantain istuntoa voidaan venyttää aamukahteen ja jatkaa tarvittaessa seuraavana päivänä.

Lähetekeskustelun jälkeen selonteko lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, joka täydentää lyhyessä kokouksessa turvallisuusympäristön muutoksesta laatimaansa mietintöä sen pohjalta.

Kokouksen jälkeen eduskunnassa alkaa uusi täysistunto, jossa kansanedustajat voivat halutessaan tehdä vastaehdotuksen. Tällaisia saattaa olla luvassa ainakin vasemmistoliitosta ja Valta kuuluu kansalle -ryhmän Ano Turtiaiselta.

Keskustelun päätteeksi esityksestä äänestetään. Ennakkoon tehtyjen kyselyjen mukaan päätös hakea Natoon olisi menossa eduskunnassa läpi suurella äänienemmistöllä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertoivat Suomen Nato-päätöksestä tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti tekee päätöksen, jonka mukaan Suomi on halukas aloittamaan liittymisneuvottelut valtioneuvoston esityksen mukaisesti. Presidentti Niinistö on tiistaista keskiviikkoon valtiovierailulla Ruotsissa, ja eduskuntakäsittelyn valmistuessa Niinistö saattaa olla vielä poissa maasta.

Tähän on kuitenkin varauduttu, eikä Niinistön matkan pitäisi viivyttää Suomen Nato-prosessia.

– Jos presidentti on silloin pois Suomesta, niin selvitetään mahdollisuudet, kuinka päätös voidaan silti tehdä, sanoo ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto IS:lle.

Käytännössä presidentti voisi tehdä päätöksensä vielä Ruotsissa ollessaan tai tehdä sen vasta palattuaan Suomeen. Oletuksena kuitenkin on, että presidentti tekee päätöksensä mahdollisimman nopeasti eduskuntakäsittelyn päättymisen jälkeen.

Eduskunta ilmoittaa omasta päätöksestään kirjelmällä, jonka presidentti merkitsee istunnossaan pöytäkirjaan. Tämän jälkeen presidentti asettaa neuvotteluvaltuuskunnan ja päättää kiinnostusilmoituksen antamisesta Natolle.

Neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajana toimii ulkoministeri Haavisto ja varapuheenjohtajana puolustusministeri Kaikkonen. Kiinnostusilmoitus eli letter of interest, jossa ilmoitetaan tiiviisti Suomen halukkuudesta aloittaa liittymisneuvottelut.

Kirjeessä kerrottaneen lisäksi lyhyesti päätöksentekomenettelystä, eli todetaan tasavallan presidentin tehneen päätöksen eduskunnan kuulemisen jälkeen. Siinä todennäköisesti mainitaan myös, että päätöstä tuetaan laajasti sekä parlamentaarisesti että kansan keskuudessa.

Ulkoministeri Haaviston allekirjoittaman kiinnostuskirjeen toimittaa Nato päämajaan Brysseliin Suomen Nato-edustuston päällikkö, suurlähettiläs Klaus Korhonen. Kirjeen toimittamisen jälkeen odotetaan Naton neuvoston päätöstä kutsua Suomi jäsenyysneuvotteluihin.

Lippuja Naton päämajan ulkopuolella Brysselissä.

Odotuksena ja toiveena on päästä aloittamaan neuvottelut jo samalla viikolla kiinnostusilmoituksen antamisen kanssa. Suomen kohdalla puhutaan liittymiskeskusteluista (accession talks), joiden uskotaan olevan ohi 1–2 päivässä.

Neuvottelujen jälkeen Suomi lähettää Natolle aiekirjeen (letter of intent), jossa se vahvistaa kaiken, mitä keskusteluissa on käyty läpi ja että Suomi täyttää sovitut sitoumukset. Kirjeen lähettäminen tehdään tasavallan presidentin päätöksellä, jota varten on järjestettävä valtioneuvoston yleisistunto ja tasavallan presidentin istunto.

Aiekirjeen toimittamisen jälkeen ryhdytään järjestämään Suomen liittymispöytäkirjan allekirjoitustilaisuutta Nato-maille. Tämän arvioidaan vievän yhden tai useamman viikon, sillä osa maista joutuu hakemaan allekirjoitusvaltuudet erikseen kansallisesti.

Liittymispöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen alkaa ratifiointiprosessi, jossa jokainen kolmestakymmenestä Nato-maasta hyväksyy tahollaan Suomen sotilasliiton jäseneksi. Kierroksen on arvioitu vievän neljästä kuukaudesta vuoteen.

Kun jokainen maa on ratifioinut pöytäkirjan, kutsuu Naton pääsihteeri Suomen Naton jäseneksi. Tässä vaiheessa tarvitaan vielä hallituksen esitys eduskunnalle liittymisestä ja eduskunnan lopullinen hyväksyntä liittymiselle, jonka tasavallan presidentti päätöksellään vahvistaa.