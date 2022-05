Putin kuvasi Suomen Nato-jäsenyyttä virheeksi – näin Marin vastasi

Sdp:n puoluevaltuusto päätti tänään lauantaina puoluehallituksen esityksestä kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin toisti lauantaina tiedotustilaisuudessa, että Suomi tekee omat turvallisuusratkaisunsa itse, eikä niitä ole suunnattu ketään vastaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tänään lauantaina presidentti Sauli Niinistölle puhelinkeskustelussa, että Suomen liittyminen Natoon olisi virhe, joka voisi vaikuttaa kielteisesti Venäjän ja Suomen kahdenvälisiin suhteisiin.

– Suomen Nato-jäsenyys ei ole ketään vastaan. Se on meidän turvallisuutemme vahvistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Me teemme meidän ratkaisumme omista kansallisista lähtökohdista käsin ja meidän ydinajatuksemme on isänmaan asia ja Suomen ja suomalaisten turvallisuus, Marin kommentoi Putinin viestiä.

– Pidätämme oikeuden tehdä itse omat ratkaisumme, Marin sanoi tänään lauantaina Sdp:n puoluevaltuuston kokouksen päätteeksi.

Sdp:n puoluevaltuusto päätti tänään lauantaina puoluehallituksen esityksestä, että puolue kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen, vaan siitä jouduttiin äänestämään. 60 äänioikeutta käyttäneestä jäsenestä 53 tuki päätöstä, kaksi äänesti tyhjää ja viisi vastusti päätöstä.

– Se, että me äänestimme osoittaa, että sosiaalidemokraattisessa liikkeessä on sijaa keskustelulle ja erilaisille mielipiteille. Hyvin laajalla yksituumaisuudella pystyimme päätöksiä kuitenkin tekemään, Marin sanoo.

Huomenna sunnuntaina koolla ovat hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sekä tasavallan presidentti. Tämän jälkeen valtioneuvosto tulee Marinin mukaan tekemään esityksen eduskunnalle, että Suomi hakisi Naton jäsenyyttä.

– Uskoisin, että eduskunnassa saadaan myös erittäin laaja enemmistö kansanedustajista asian taakse, Marin sanoi.

Ruotsi tulee Marinin mukaan todennäköisesti etenemään asiassa Ruotsin kanssa samassa aikataulussa.

– Nyt näyttää jo kohtuullisen selvältä, että meillä on sama suunta ja askellus, Marin sanoi.

Marinin mukaan Suomi pyrkii siihen, että Nato-jäsenyytemme ratifioitaisiin mahdollisimman mutkattomasti, ripeästi ja jouhevasti.

– Erittäin nopea ratifiointiprosessi olisi Suomen turvallisuuden paras tae väliajaksi, ennen kuin meidät puolustusliittoon hyväksyttäisiin. Me tulemme keskittymään seuraavina kuukausina erityisen paljon siihen, että kävisimme vuoropuhelua muiden maiden kanssa, aivan kuten tähänkin asti olemme käyneet.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan totesi perjantaina, ettei hän näe Suomen ja Ruotsin mahdollisia Nato-hakemuksia positiivisena asiana.

Tänään Erdoganin tiedottaja tarkensi, ettei Turkki yritä estää Suomen ja Ruotsin mahdollista Nato-jäsenyyttä. Sen sijaan Turkin tavoite on varmistaa, että ”kaikkien jäsenten turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon.”

Marin muistuttaa, että Turkin viesti on aiemmin ollut myönteinen Suomen jäsenyydelle.

– En tekisi tässä kohtaa minkäänlaisia tulkintoja eri maiden kannanotoista. Haluan tietenkin varmistaa sen, että mitä Turkki on tarkoittanut. Me olemme saanet hyvin erilaisia viestejä aiemmin, päinvastoin Turkki on korostanut, että se ei haluaisi olla esteenä tai vaikeuttaa tätä prosessia, Marin sanoi.

Marin ei tahtonut ottaa kantaa siihen, voisivatko muutkin Naton jäsenmaat lähteä vastustamaan Suomen jäsenyyttä.