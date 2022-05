Sdp:n Lindtman historiallisesta Nato-päätöksestä: ”Oikea ratkaisu on viikko viikolta vahvistunut”

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Suomen ei pidä ottaa minkäänlaista riskiä yksin jäämisestä.

Sdp:n eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa puoluehallituksen esitykselle, jonka mukaan Suomen tulisi liittyä Naton jäseneksi, sanoi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puoluevaltuuston kokouksen alussa pitämässään puheessa.

– Syy on selvä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi. Samana hetkenä kun pommit alkoivat tuhota Ukrainaa ja rikkoa unelmia ja ihmisyyttä, ne rikkoivat turvallisuusrakenteemme.

Lindtman sanoi Venäjän osoittaneen, ettei se piittaa sopimuspohjaisesti yhteistyöstä.

– Siitä on tullut häikäilemätön, ennalta arvaamaton ja aggressiivinen.

Lindtman kiitteli valtiojohtoa työstä Nato-prosessin aikana.

– Sosialidemokraattinen ryhmä on halunnut antaa täyden tuen tälle työlle ja pääministerille tässä tilanteessa: puheenjohtaja Marin on tiukassa paikassa osoittanut määrätietoisuutta ja antanut sekä tilaa että aikaa demokraattiselle kannanmuodostukselle puolueessa.

Lindtman sanoi, että Sdp:n eduskuntaryhmä on kevään aikana paneutunut huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja käynyt läpi niiden riskit ja mahdollisuudet.

– Sen seurauksena oikea ratkaisu on viikko viikolta vahvistunut. Jokaisen kuulemisen jälkeen olen ollut huojentuneempi.

Samanaikainen eteneminen Ruotsin kanssa olisi Lindtmanin mukaan erittäin tärkeää. Suomen ja Ruotsin liittyminen vahvistaisi Natoa.

– Se vahvistaisi myös Pohjolan asemaa Naton sisällä. Suomi ja Ruotsi ovat pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia, jaamme samat arvot ja meillä on pitkä yhteinen historia. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaat voivat edistää pohjoismaisen arvopohjan mukaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Puolustusratkaisun muuttuessa Suomen puolustuksen kulmakivi tulee Lindtmanin mukaan pysymään edelleen samana.

– Me tulemme jatkossakin panostamaan kansalliseen puolustukseen ja omaan puolustuskykyymme. Suomi on viisaasti hoitanut omaa asevelvollisuutta. On tärkeää, että puolueilta löytyy laaja tuki Suomen puolustukselle, asevelvollisuudelle ja sen kehittämiselle.