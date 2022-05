Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan loi tumman pilven Suomen Nato-hakemuksen aattopäivien taivaalle, vaikka presidentti Sauli Niinistö rauhoittelikin pelkoja jäsenyyden hyväksymisestä Ylen Ykkösaamussa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Tähän asti Suomen Nato-jäsenyys on edennyt kuin juhlapuheissa.

Suomi on toivotettu monella suulla Natoon tervetulleeksi, Yhdysvaltoja, Englantia, Saksaa, Ranskaa ja monta muuta jäsenmaata myöten.

Englannin pääministeri Boris Johnson lupasi keskiviikkona Suomelle tarvittaessa myös sotilaallista tukea jäsenyysprosessin ajaksi.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Putinin Venäjän ”kiusanteolta” katkesi terä – Britannia lupasi historialliset sotilaalliset turvatakuut Suomelle

Suomen ja Ruotsin hakemuksille on luvattu nopeaa käsittelyä.

Kunnes perjantaina tapahtui se, mitä taatusti juhlallisten lupausten alla osattiin pelätäkin.

Turkki aloitti ensimmäisenä Nato-maana iltalypsyn valmistelun. Turkin mediassa tästä on ollut merkkejä jo aikaisemmin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi, ettei Turkilla ole positiivista kantaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksiin.

Syyksi Erdogan sanoi, että ”skandinaviset maat ovat kuin majataloja terroristijärjestöille” ja syytti niitä kurdisotilaiden suojelemisesta.

Ruotsin parlamentissa istuu kuusi kurdiedustajaa.

Tähän saakka Suomen Turkista saama viesti on ollut toisen suuntainen.

Pariin otteeseen kevään aikana Turkin ulkoministeriä Mevlut Cavusoglunia tavannut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi jo perjantaina, että ”tämänkaltaisissa prosesseissa tarvitaan kärsivällisyyttä”.

Lue lisää: Näin Pekka Haavisto vastasi Erdoganin väitteeseen ”terroristien majatalosta”

Haavisto tapaa Turkin ulkoministerin taas lauantaina Berliinissä Naton ulkoministerikokouksessa.

Presidentti Sauli Niinistö puolestaan rauhoitteli tilannetta Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina.

Niinistön mukaan Erdogan ei maininnut Suomea edes nimeltä, eli viesti on osoitettua muualle:

– Tähän asti Turkin viesti meille on ollut aivan päinvastainen. Ilmeisesti tuossa tiedotustilaisuudessa Erdogan näyttää yksilöivän aivan muita maita kuin Suomea, jota hän ei ole erikseen edes maininnut, Niinistö sanoi.

Erdogan antoi kuitenkin varoittavan esimerkin siitä, mitä voi olla edessä.

Suomen ja Ruotsin hakemukset on ratifioitava kaikissa 30 Naton jäsenmaassa ennen kuin jäsenyys on selvä ja Naton 5. artiklan turvatakuut astuvat voimaan.

Erilaisille iltalypsyille tulijoita voi olla Turkin lisäksi muitakin.

Mitä lopulta tekee esimerkiksi Unkari ja sen pääministeri Viktor Orban?

Ulkoministeri Haavisto sanoi tiistaina Ilta-Sanomien Nato-tilaisuudessa uskovansa, että ratifiointiprosessi voisi olla ohi jo lokakuun alkuun mennessä ennen Yhdysvaltain kongressin välivaaleja.

Lue lisää: Pekka Haavisto: Suomi voi olla Naton jäsen jo lokakuussa

Presidentti Niinistö on puolestaan varoitellut, että pitempäänkin aikaan on syytä varautua. Sekin on mahdollista, että ratifioinnit venyvät ensi kevään eduskuntavaalien yli.

Viivästyksille voi olla eri maiden vaalien kaltaisia teknisiä viiveitä.

Suomessa suurin pelko on kuitenkin se, että Suomi joutuu tahdottomaksi pelinappulaksi isompiin peleihin esimerkiksi Naton tai EU:n sisällä.

Venäjä tekee luonnollisesti kaikkensa ruokkiakseen joissakin maissa vastarintaa Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia kohtaan.

Kaikkein kaamein painajainen, jota ei uskalleta edes ajatella, on se, että Suomen jäsenyys kaatuisi ratifiointiprosessiin.

Puhelimet käyvät nyt joka tapauksessa kuumina.

Perjantaina Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson pitivät kolmen hengen puhelinpalaverin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

Yhdysvallat aikoo myös selvittää, mikä on Turkin kanta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Suomen ulkopoliittinen johto luottanee epäilemättä siihen, että jos hyvää tahtoa ei kaikissa Naton jäsenmaissa riittä, ainakin Yhdysvalloilta löytyy riittävästi voimaa muuttaa kannat lopulta suosiolliseksi.

Kun Sdp julistaa itsensä virallisesti lauantaina Nato-puolueeksi, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta pääsee sunnuntaina tekemään jäsenhakemuksen lopullisen muotoilun.

Tässä välissä Niinistö aikoo myös soittaa presidentti Vladmir Putinille ja sanoa ehkä hiukan diplomaattisemmin, että te tämän (Suomen Nato-hakemuksen) aiheutitte, katsokaa peiliin!

Lue lisää: Britannia ja Suomi allekirjoittivat turvallisuus­julistuksen – Niinistöltä suora kommentti Venäjälle: ”Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin”

Ensi viikon tavoitteena on, vaikkei sitä ääneen sanotakaan, että Suomi ja Ruotsi saisivat hakemukset sisään samasta ovesta samaan aikaan.

Ruotsin Nato-selvitys valmistui perjantaina ja demarit ilmoittavat kantansa sunnuntaina. Ruotsissa päätös on sitä myöten hallituksessa selvä, sillä asiaa ei tarvitse länsinaapurissa kierrättää valtiopäivien kautta.

Suomessa sen sijaan tarvitsee.

Eduskunta aloittaa lopullisen Nato-keskustelun maanantaina kello 10. Puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoi HAAPALA-TV:n haastattelussa uskovansa, että eduskunta voi äänestää kannastaan tiistaina.

Sen jälkeen hakemus lähtee pikavauhtia, parin tunnin sisään.

Eduskunnan keskustelusta saattaa riippua sekin, ehtiikö Suomi jättää hakemuksen Ruotsin kanssa.

Puheita riittää taatusti, kun kaikki haluavat jättää puumerkkinsä historialliseen päätökseen.

Onneksi mitään jarrutuskeskustelua ei ole luvassa, jollainen nähtiin Paavo Väyrysen (kesk) ja kristillisten edustajan Vesa Laukkasen voimin marraskuussa 1994, kun Suomi oli jättämässä EU-hakemusta.

Eduskunnan päätös on lopullinen, ja sen myötä Suomessa kaikki eli hallitus, puolueet ja eduskunta ovat sitoutuneet Suomen Nato-linjan taakse.

Niinistö luonnehti Ylen ykkösaamussa reilun parin kuukauden prosessin päätepistettä ”demokratian riemuvoitoksi”.

Sellainenhan se onkin.

Sen jälkeen pitää sitten kestää se, mitä siitä kaikesta seuraa.