Tarkoituksena on keskustella muuttuneesta tilanteesta.

Presidentti Sauli Niinistö aikoo soittaa Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja keskustella muuttuneesta tilanteesta. Hän kertoi asiasta uutistoimisto TT:n haastattelussa.

Niinistö perusteli puhelua sillä, ettei hän ole sellainen ihminen, joka vain livahtaa kulman taakse. Hän ei kuitenkaan sanonut, milloin puhelu tapahtuu.

Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoinut Ilta-Sanomille puhelun tarkempaa ajankohtaa.

Niinistö kommentoi puhelua ja Nato-kantaansa tänään Helsingissä ruotsalaismedioiden edustajille. Niinistön mukaan Ruotsin Nato-jäsenyys toisi Suomelle turvaa.

– Takana olisi joku, joka voi suojella ja jolla on samat tavoitteet ja ajatukset kanssamme.

Presidentti Niinistö kertoi torstaina yhdessä pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa kannattavansa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Niinistön ja Marinin positiivinen kanta oli käytännössä viimeinen varmistus sille, että Suomi aikoo hakea sotilasliiton jäsenyyttä.

Venäjä ilmaisi huolensa Suomen todennäköisestä Nato-jäsenyydestä nopeasti.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi torstaina uutistoimisto Tassille, että Suomen liittyminen Natoon on uhka Venäjän federaatiolle eikä edistä Euraasian turvallisuustilannetta.

– On sanomattakin selvää, että Naton seuraava laajentuminen ei tee Eurooppaa stabiilimmaksi ja turvallisemmaksi, Peskov sanoi Tassin mukaan.

Jo ennen Kremlin virallista ilmoitusta Venäjältä ehti kuulua soraääniä päivän uutisesta.

Sauli Niinistön mukaan reaktiot itänaapurista olivat odotettuja.

– On kuitenkin epäselvää mitä ne tarkoittavat. En usko, että luvassa on sotilaallisia hyökkäyksiä, mutta on hyvin mahdollista, että luvassa voi olla jotain hybridimaailmassa, presidentti kommentoi tänään TT:lle.

Niinistö kommentoi Putinin toimia keskiviikkona Britannian pääministeri Boris Johnsonin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin!

Niinistö tarkoitti kommentillaan, että Venäjän oma toiminta on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että Suomi on hakemassa sotilasliitto Naton jäseneksi.

Presidentin historiallisen kovasanainen kommentti Venäjän suuntaan nousi välittömästi otsikoihin maailmalla.

Niinistö ja Putin keskustelivat viimeksi puhelimitse maaliskuussa. Niinistön mukaan puhelussa keskusteltiin Ukrainan pahenevasta katastrofista ja syvästä inhimillisestä kärsimyksestä.

Niinistö korosti tuolloin, että Ukrainaan on saatava välitön tulitauko ja taattava siviilien turvallinen evakuointi humanitäärisiä käytäviä pitkin. Presidentti puhui myös Ukrainan ydinvoimalaitosten turvallisuudesta.