Japanista palannut pääministeri Sanna Marin (sd) ei kommentoinut vielä Nato-päätöstä.

Varautumisen ministerityöryhmää johtava valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vahvistaa, että Suomi peruu Saimaan kanavaan liittyvän jatkoinvestoinnin.

– Tänään varautumisen ministerityöryhmä on ollut koolla, ja teimme päätöksen, että sitä ei tulla toteuttamaan, Saarikko kertoi IS:lle saapuessaan eduskuntaan perjantaina.

95 miljoonan euron remontin tarkoituksena oli pidentää kolmen Suomen ja viiden Venäjän puolella olevan sulun pituutta niin, että kanavaan mahtuu isompia aluksia.

Remontin perumisaikeista kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kommentoi IS:lle, että taustalla on osaltaan harkinta siitä, tehdäänkö hyökkäyssotaan syyllistyneen valtion hyödyksi investointeja.

Saarikon mukaan toinen iso keskusteluteema varautumisen ministerityöryhmän kokouksessa oli varautuminen siihen, että maakaasun tuleminen Venäjältä loppuisi.

Saarikon mukaan maakaasu-asiasta on käyty lukuisia kokouksia työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, ja Suomi on monella tavalla hyvin varautunut kaasuhanojen katkeamiseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi viime viikolla MTV:lle pitävänsä todennäköisenä, että jotkut tehtaat seisoisivat useita kuukausia, jos Venäjä sulkisi kaasuhanat.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertoivat torstaina yhteistiedotteessaan kannattavansa Nato-jäsenyyden hakemista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) eduskunnan täysistunnossa perjantaina.

Japanista palannut Marin ei halunnut kommentoida Nato-teemaa perjantaina eduskunnassa. Sdp linjaa Nato-kannastaan lauantaina.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman paljasti torstaina valtiojohdon kannanoton jälkeen olevansa ”vahvasti Suomen Nato-jäsenyyden kannalla”.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että Suomen pitää saada ”niin maksimaalinen turva kuin on mahdollista, eikä Natoa korkeampaa turvaa taida olla olemassakaan”.

Lindtman kertoo IS:lle, että hän kääntyi Naton kannalle hyvin pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– He ovat valmiita käyttämään raa’alla tavalla sotilaallista voimaa omien poliittisten ja etupiiripyrkimystensä edistämiseksi. Tässä muuttuneessa tilanteessa näen niin, että ei jää vaihtoehtoja. Meidän ei pidä ottaa pienintäkään riskiä siitä, että jäisimme Venäjän kanssa kahdestaan.

Eduskunnassa on käsitelty viime viikkoina hallituksen selontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta.

Lindtmanin mukaan turvallisuusviranomaisten arviot niin sotilas- kuin siviilipuoleltakin ovat antaneet paljon uutta tietoa.

– Voisi sanoa, että joka kerta kuulemisten jälkeen tulin kokouksista helpottuneempana kuin sinne mennessä.

Saarikko kertoi myönteisestä Nato-kannastaan tiistaina.

– Olen valtavan iloinen siitä, että Suomessa näyttää siltä, että ratkaisuja kyetään tekemään yhtenäisenä. Pieni, sitkeä, sisukas ja urhea Suomi kyllä selviää tästä ajasta, kun odotetaan asioiden käytännön valmistumista, Saarikko viittaa ”harmaaseen vyöhykkeeseen” eli aikaan, jolloin Suomi on kertonut halukkuudestaan liittyä Naton jäseneksi mutta ei ole vielä liittynyt virallisesti sotilasliittoon.

Ruotsin hallituksen julkistaman turvallisuuspoliittisen analyysin mukaan Ruotsin liittyminen Natoon lisäisi Ruotsin omaa turvallisuutta ja nostaisi kynnystä sodalle Pohjois-Euroopassa.

– Näyttäisi siltä, että samassa rytmissä mennään, mikä on hirveän tärkeää ajatellen myös mahdollisia jälkiseuraamuksia, että Suomi ja Ruotsi ovat rintarinnan siinä, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) sanoi eduskuntaan saapuessaan.

Honkonen lisäsi, ettei hän pelottelisi kansalaisia Venäjän ”vasta-askeleilla”.

– Viranomaiset ovat varautuneet kaikenlaiseen, se on merkittävä asia, että britit lupasivat meitä auttaa. Yhdysvalloissa tuntuu olevan aika vahva myötätuuli meidän hankkeelle, että eiköhän tässä pärjätä.

Suomessa tuki Nato-jäsenyydelle on laajaa: kantansa kertoneista kansanedustajista 161 kannattaa Nato-jäsenyyttä, 11 vastustaa, joista kahdeksan on vasemmistoliiton edustajia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson (vas) on linjannut, että hän on valmis ”hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden”.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) on kertonut olevansa Nato-jäsenyyden kannalla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoo kääntyneensä Naton kannalle Venäjän hyökkäyssodan sekä Venäjän ukaasien vuoksi. Sarkkisen mukaan Venäjä on pyrkinyt rajoittamaan uhkauksillaan naapurimaidensa ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.

Sarkkinen ei näe mitään erikoista siinä, että puolueen Nato-kannat jakautuvat kahtia ja puolueen kansanedustajat saavat Nato-asiassa vapaat kädet.

– Kun tämä on asia, joka on hyvin äkkiä muuttunut ja tämä on hyvin eri asennossa kuin viime eduskuntavaaleissa, niin on hyvin perusteltua nähdäkseni, että kansanedustajat voivat toimia omantuntonsa mukaan.