Niinistön huomiota herättänyt kommentti Venäjästä oli vastaus miehelle, joka olisi voinut estää Boris Johnsonin nousun

Suomessa tehtiin torstaina J.V. Snellmanin päivänä poliittista historiaa, kun presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoittivat yhteisessä tiedotteessaan, että Suomen pitäisi hakea viipymättä Nato-jäsenyyttä.

Keskiviikkona Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi Niinistön Helsingissä. Tapaamisen jälkeisessä mediatilaisuudessa brittitoimittaja kysyi Niinistöltä, että eikö Suomen liittyminen Natoon ole provokatiivinen ele Venäjää kohtaan.

– Jos me päätämme liittyä (Natoon), yksi mahdollinen vastaus voisi olla, että te aiheutitte tämän. Katsokaa peiliin, oli Niinistön pitkän vastauksen puhutuin kohta.

Ilta-Sanomat tavoitti puhelimitse kyseisen toimittajan, puheradio LBC:lle työskentelevän 63-vuotiaan Nick Ferrarin.

Ferrari kertoo tienneensä kysymyksenä olevan suora ja jopa hieman provokatiivinenkin.

– Olin tehnyt taustatyötä, miettinyt kysymystä ja valmistellut sitä pitkään, sillä meillä oli mahdollisuus vain yhteen kysymykseen Niinistöltä ja yhteen Johnsonilta.

Ferrari kertoo olleensa yllättänyt Nato-gallupien isosta muutoksesta Suomessa vain muutaman kuukauden sisällä.

– Natoon haluavien kannatus on noussut hieman yli 20 prosentista jo reilusti yli 70 prosenttiin.

– Se on hullua!

Nick Ferrari kertoo, että häntä on aiemmin kosiskelut konservatiivipuolueen jäseneksi.

Ennen Niinistön tapaamista Johnson vieraili aiemmin saman päivän aikana Ruotsissa pääministeri Magdalena Anderssonin vieraana.

Ruotsin ja Suomen yhteinen matka kohti mahdollista Naton jäsenyyttä on pantu merkille myös Britanniassa.

– Suomen tilanne Venäjän suhteen on aivan eri kuin Ruotsin. Teillä suomalaisilla on kuitenkin Venäjän kanssa lähes 1 300 kilometriä yhteistä maarajaa.

– Se tarkoittaa, että teillä on enemmän pelissä tässä asiassa kuin millään muulla maalla.

Niinistöstä jäi Ferrarille mielikuva vahvasta ja uskottavasta johtajasta.

– Tämä oli ensimmäinen kerta koskaan, kun Niinistön kohtasin, joten en osannut yhtään aavistaa, kuinka hän kysymykseeni reagoisi.

– Mutta hyvin johdonmukaiselta ja rohkealta hän kuulosti varsinkin siinä kohtaa, kun hän käski Venäjän katsoa peiliin.

Ferrari kertoo opiskelleensa jonkun verran Suomen historiaa ja tietävänsä Suomen ja Neuvostoliiton talvisodasta ja jatkosodasta.

– Ne brutaalit sodat ja sitä seurannut aika on tehnyt Suomen ja Venäjän suhteesta hyvin omanlaisensa ja monimutkaisenkin.

Kokenut brittitoimittaja kertoo olevansa aidosti iloinen siitä, että sekä Niinistö että Marin haluavat Suomen hakevan viipymättä Naton jäsenyyttä eikä vähiten Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuoksi.

– Hän (Putin) on kontrolloimaton ja mielivaltainen tyranni, jolla ei ole mitään kunnioitusta lakeja kohtaan.

– Tulevaisuus tulee osoittamaan, kuinka massiivisen virheen Venäjä on tehnyt maailmanpolitiikassa, yhdistäen lähes kaikki muut itseään vastaan.

Britannian entinen pääministeri David Cameron kosiskeli Nick Ferraria liittymään konservatiivipuolueeseen ja lähtemän ehdolle Lontoon pormestariksi.

Jos toimittaja Ferrarin elämä olisi ottanut toisen raiteen, ei Johnson välttämättä olisi ollut pääministerinä Niinistön luona vierailemassa.

Vuonna 2006 Britannian konservatiivipuolueen silloinen johtaja David Cameron pyysi häntä liittymään puolueeseen ja lähtemään ehdolle Lontoon pormestariksi.

– Kävin läpi tuolloin avioeroa ja harkitsin asiaa, mutta sitten (Boris) Johnson ilmoitti omasta halukkuudestaan ja tiesin hänet minua paremmaksi, pystyvämmäksi ja karismaattisemmaksi, joten oli lopulta helppoa olla lähtemättä kisaan.

– Toisaalta en myöskään halunnut jättää rakkaita kuuntelijoitani radiossa.

David Cameronista tuli sittemmin pääministeri, Boris Johnsonista Lontoon pormestari ja myöhemmin aina pääministeri.

Ferrari kertoo, että hän ei koskaan kuulunut konservatiivipuolueeseen.

– Meillä vain synkkasi silloin Davidin (Cameron) kanssa todella hyvin.

Viimeiset 20 vuotta radiossa työskennellyt Ferrari kertoo kuuntelijoidensa olevan suurimmaksi osaksi konservatiiveja.

– On siellä kuuntelijoiden joukossa myös toki työväenluokkaan kuuluvia ja muitakin.

Aiemmin Ferrari on työskennellyt muun muassa Sunday Mirrorissa, The Sunissa sekä pahamaisessa – nyt jo edesmenneessä News of the Worldissa. Häntä on toistuvasti syytetty rasismista ja muukalaisvastaisuudesta.