Matti Vanhanen: Ruotsi voi hakea Nato-jäsenyyttä ennen Suomea

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen arvioi, että Nato-selonteko käsitellään eduskunnassa tiistaihin mennessä. Aikaisin mahdollinen äänestyksen ajankohta on hänen mukaansa jo maanantaina.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhasen (kesk) mukaan näyttää siltä, että Ruotsi ennättää jättämään Naton jäsenhakemuksensa ennen Suomea.

– Näin saattaa olla, että Ruotsi ennättää ensin. Mutta ei sillä asiallisesti ole merkitystä. Molemmissa maissa on instituutiot, jotka tekevät omat päätöksenä. Ei niiden kellonaikoja voi täsmälleen koordinoida, Vanhanen sanoo.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi tänään tietoihinsa perustuen, että Ruotsi aikoo hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä maanantaina.

Ruotsin hallitus olisi kokoontumassa maanantaina ylimääräiseen istuntoon päättämään asiasta virallisesti. Jäsenyyshakemus lähetetään Expressenin tietojen mukaan heti istunnon jälkeen.

Ruotsissa hallituksen päätös riittää Nato-hakemuksen jättämiseen.

– Meilläkin se olisi muodollisesti mahdollista valtiosäännön näkökulmasta. Mutta meillä on perinne, jossa kaikki kolme instituutiota, myös eduskunta on keskeisissä ulkopoliittisissa päätöksissä mukana, Vanhanen sanoo.

Koko kevään ajan Suomen nähdään vetäneet Ruotsia perässään Naton jäseneksi. Nyt roolit vaikuttavat kuitenkin viime metreillä vaihtuvan.

Vanhasen mukaan mielikuvilla ei tässä kuitenkaan ole merkitystä.

– Tärkeää on se, että maailmalla on tieto siitä, mikä Suomen päätös tulee olemaan. Ei kenelläkään ole epäselvyyttä siitä, mikä Suomen kanta on siinä vaiheessa, kun Ruotsi tekee lopullisen päätöksensä.

Hänen mielestään on pikemminkin tärkeää, että jo hakemusvaiheessa eduskunnan aito kanta tulee päätettyä.

– Varsinkin asiassa, joka johtaa kansainväliseen sopimukseen, jonka eduskunta ratifioi joidenkin kuukausien, korkeintaan vuoden päästä.

Eduskunta aloittaa lähetekeskustelun Nato-selonteosta maanantaina kello 10. Päätös eduskunnan koolle kutsumisesta tehdään Vanhasen mukaan tänään torstaina.

Hänen mielestään täysistuntoa ei ole syytä aikaistaa Ruotsin vuoksi.

– Silloin pitäisi olla jo aika poikkeuksellinen tilanne käsissä, koska se kyllä antaisi kuvan ulospäin, että nyt on joku hätä. Mutta en usko, että maanantaiaamun odottaminen kenenkään silmissä näyttäisi siltä, että jotenkin hidastellaan.

Vanhanen arvioi, että Nato-selonteko käsitellään eduskunnassa tiistaihin mennessä.

– En odota päivien mittaista käsittelyä, mutta päivästä kahteen on se todennäköisin. Aikaisin mahdollinen äänestyksen ajankohta kuitenkin lienee maanantaina.

Olettamus on, että lähetekeskustelu saataisiin käytyä suunnilleen maanantain kuluessa. Tämän jälkeen koolla on eduskunnan ulkoasiainvaliokunta.

– Valiokunta ei tarvitse kovin pitkää kokousta, se on varmistettu jo etukäteen. Tämän jälkeen alkaa sitten palautekeskustelu.

Käsittelyn aikataulu riippuu Vanhasen mukaan lopulta kuitenkin keskustelujen pituudesta.

– Tärkeää on se, että edustajat kokevat, että kukaan ei aseta heille odotuksia, että saavatko he puhua vai eivät. Tämä on yksi historian tärkeimmistä päätöksistä, ja jokainen kansanedustaja on päättäjän roolissa.

– Jossain vaiheessa yötä toki keskusteluissakin on aikaraja. Se, että pakotettaisiin aamuyöllä joitain edustajia keskustelemaan, ei vastaa tämän kysymyksen arvoa.

Sen jälkeen, kun eduskunta on äänestänyt asiasta, tekee valtioneuvosto vielä muodollisen päätöksen asiassa.