Kokoomuksen ryhmäjohtaja esittää tavoitteeksi, että kaikki Naton jäsenmaat olisivat ratifioineet Suomen jäsenyyden jo heinäkuun lopussa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoo olevansa helpottunut siitä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ottivat torstaina kantaa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

– Tämä oli symbolisesti koskettavaa, vaikka oli hyvin odotettua. Ainoa oikea päätös, Mykkänen sanoo IS:lle.

Hän kertoo kannattaneensa itse Natoon liittymistä jo parikymmentä vuotta.

Mykkänen katsoo, että ote ei saa nyt herpaantua, kun päätös jäsenyyden hakemisesta alkaa olla valmis.

– Nyt alkaa se vaihe, jossa pitäisi katsoa, miten me varmistamme, että kaikissa kolmessakymmenessä Naton jäsenmaassa on oikea ja reilu kuva Suomesta, meidän motiiveista ja roolista tulevana Nato-maana.

Sen jälkeen, kun Naton neuvosto on hyväksynyt Suomen liittymisen Natoon, jäsenmaiden parlamenttien täytyy vielä hyväksyä Suomen jäsenyys.

– Jos minä olisin Venäjän presidentti (Vladimir Putin), ajattelisin niin, että Suomen kansan ja päättäjien Nato-linjaa on mahdotonta horjuttaa, mutta kolmessakymmenessä Nato-maassa löytyy monia kansoja, joissa aika vähän tunnetaan Suomea ja näissä maissa meitä saatetaan alkaa mustamaalaamaan ties miksi natseiksi ja yritetään saada yhteistyötä Venäjän kanssa tekevät poliitikot mutkistamaan Suomen hyväksymisprosessia jäsenmaassa.

Mykkänen ehdottaa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukselle hyvän parlamentaarisen yhteistyön jatkamista ja yhteisen pelikirjan laatimista siitä, miten kukin puolue varmistaa omien veljespuolueidensa osalta, että jäsenmaissa on oikea tilannekuva Suomesta.

– Ja reagoidaan nopeasti, jos jossain maassa yritetään horjuttaa luottamusta Suomeen.

Mykkänen sanoo, ettei hän halua pelotella harmaalla vaiheella, mutta jokainen viikko, ennen kuin Suomi on oikeasti Naton jäsen, on pois Suomen turvallisuudesta.

– On tärkeää, että ensi viikolla jo saadaan hakemus jätettyä. Heti tiistaina eduskunnan pitää äänestää mietinnöstä ja sen jälkeen Nato-suurlähettiläät lähtevät viemään kirjettä.

Mykkänen toivoo, että jäsenyyden ratifiointikierros saadaan käyntiin jo toukokuun lopulla.

– Ensimmäinen etappi on se, saammeko me jo kesäkuun aikana lähes kaikki maat ratifioimaan Suomen jäsenyys ennen Madridin huippukokousta, joka on kesäkuun lopussa.

Mykkänen lisää, että on jotakin maita, joissa se ei onnistu, kuten Ranska, jossa on parlamenttivaalit.

– Seuraava ideaali ja tavoite voisi olla se, että ennen länsimaiden kesätaukoa eli ennen heinäkuun loppua saataisiin jopa kaikki ratifioinnit maaliin, jolloin Suomi olisi Naton täysjäsen jo elokuussa. Tai sanotaan syyskuussa, kun Suomen eduskunta on ehtinyt ratifioida omalta osaltaan liittymissopimuksen.

Mykkäsen tietojen mukaan hänen esittelemänsä aikataulu ei ole mahdoton, mutta se vaatii poikkeuksellista tahtotilaa Nato-maissa.

– Tässä tilanteessa tämä on osa lännen Ukraina-tekoja. Tämä nähdään osana prosessia, jossa näytetään, että länsi ei alistu Putinin sotilaallisiin toimiin, vaan yhdistyy tällaisen toiminnan edessä ja vahvistuu.

Mykkänen arvioi, että moni maa saattaa nähdä Suomen tilanteen poikkeuksellisena jäsenhakuprosessina ja on valmis etenemään siinä vauhdikkaammin kuin koskaan ennen on nähty.