Eilen oman myönteisen Nato-kantansa kertoi julkisuuteen keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Hallituksen ministerit ovat ryhtyneet kertomaan omia Nato-kantojaan julkisuuteen.

Tuoreimpana maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk), joka kertoo Facebook-sivuillaan kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Olen aiemmin koko poliittisen urani ollut Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalla. Nyt radikaalisti muuttuneeseen mielipiteeseeni syynä on dramaattinen maailmanpolitiikan muutos, Kurvinen kirjoittaa.

Hän kertoo olevansa realistisen ulkopolitiikan kannattaja.

– Maailma on pienille kansakunnille tyly ja vaarallinen. Suomen itsenäisyys, vapaus ja turvallisuus on taattava tilanteen mukaisilla päätöksillä. Se on parasta Paasikiven ja Kekkosen perinnön vaalimista.

Häntä seurasivat omien myönteisten kantojensa kanssa myös tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).