Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan ei tulisi rakentaa vastakkain­asettelua, jonka mukaan Suomi ei voisi tehdä mitään kansallisen turvallisuutensa takaamiseksi, ellemme heitä romukoppaan kaikkia kansain­välisiä sitoumuksia.

Ilta-Sanomien suuressa Nato-keskustelussa nousi aiheeksi Venäjän mahdollinen vihamielinen toiminta Suomen hakiessa Naton jäseneksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson piti todennäköisenä sitä, että Nato-jäsenyytemme lisäisi lyhyellä aikavälillä sotilaallisia jännitteitä.

– Kyllä päättäjien pitää olla myös aika suoria tästä, kun puhutaan kansalaisille, että kaikki myös tietävät, mitä seurauksia tästä saattaa tulla jäsenyysvaiheen aikana, mutta mahdollisesti myöskin sen jälkeen, Andersson sanoi.

– Sehän on tosiasia, että me emme tiedä, minkä tyyppisiä jännitteet tulevat olemaan.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi, ettei hänellä ole hallituksen yhteistyöstä Nato-kysymyksessä vasemmistoliiton kanssa huomauttamista. Hän kertoi kuitenkin huomanneensa pienen sävyeron keskustan ja vasemmistoliiton välillä.

– Taisit Li todeta jotenkin niin, että Nato-jäsenyyden myötä jännite lisääntyisi ja kasvaisi. Siitä haluan huomauttaa, että kyllä se jännite on kasvanut ja lisääntynyt jo nyt. Ja se ei ollut Suomen valinta.

– Mutta silloin me emme voi jäädä paikoilleen. Jännite on jo lisääntynyt ja sen näkee ja tunnistaa jokainen suomalainen.

Saarikko kertoi tänään tiistaina kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Andersson on kertonut avaavansa kantaansa loppuviikosta.

Keskustelua käytiin myös siitä, miten Suomi on varautunut Venäjän mahdollisiin häiritsemisyrityksiin esimerkiksi itärajalla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin kritisoi sitä, ettei hallitus ole vielä saanut esitettyä valmiuslakiin kirjausta, jolla itäraja saataisiin tarvittaessa suljettua, mikäli Venäjä valjastaisi turvapaikkaliikennettä Suomen rajalle.

– Tosiasia on se, että Suomella ei ole sen paremmin normaalilainsäädännössä, eli rajavartio- ja ulkomaan lainsäädännössä, eikä myöskään valmiuslaissa tämän tulevan esityksen myötä sellaista pykälää, että esimerkiksi tuhansien, kymmenien tai satojen tuhansien turvapaikanhakijoiden vyöryttäminen Suomen rajoille voitaisiin estää, Purra sanoi.

Rajanylityspaikkoja voidaan Purran mukaan sulkea jo tällä hetkellä, mutta siinäkin tapauksessa Suomen tulkinnan mukaan turvapaikkahakemusten jättäminen on aina mahdollista.

– Tehdäänkö se sitten, mikäli itäraja on kiinni, esimerkiksi bussikuljetuksilla Tornioon vai otetaanko turvapaikkahakemuksia jossain muualla vastaan, Purra sanoi.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vakuuttaa, että uhkiin varaudutaan jatkuvasti ja uusia lainsäädännön keinoja etsitään.

– Näitä puutteita ja haasteita, joihin nyt yhdessä etsitään ratkaisua, totta kai ne on otettava vakavasti. Mutta en lähtisi siitä liioittelemaan. Voi hyvin kysyä, että jos mennään toistuvasti julkisuudessa sanomaan, etteikö Suomi olisi mitenkään varautunut kaikkiin uhkiin, niin mitä se sitten tekee Suomen turvallisuudelle.

Anderssonin mukaan lähtökohta Suomessa on ollut se, että kaikki mitä pitää tehdä, tehdään.

– Mutta tehdään se myös tavalla, jolla Suomi pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita meillä on kansainvälisistä sopimuksista. Ei kannata rakentaa vastakkainasettelua, että me emme voisi tehdä mitään kansallisen turvallisuuden takaamiseksi, ellemme heitä romukoppaan kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia, joita Suomi on ratifioinut. Päinvastoin.

– Nyt me etsimme lainsäädännöllisesti sellaisen ratkaisun, jolla me tasapainotamme nämä, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vakuutti, että Venäjän ilkeyksien varalle tehdään Suomessa kaikki, mitä pitää tehdä.

Purra vastasi Anderssonille, ettei kyse ole kansainvälisistä sopimuksista luopumisesta.

– Siitähän ei ole kyse, että heitetään kaikki kansainväliset velvoitteet ja sopimukset romukoppaan. Tässä haetaan sitä, että väliaikaisesti, tilanteen vaatiessa voidaan lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanotto.

Purra muistutti, että näin ovat toimineet Euroopassa myös Liettua ja Puola.

– Komissio ei ole moittinut näitä maita, jotka ovat suojanneet omaa aluettaan. Niitä eivät ole moittineet myöskään tuomioistuimet Euroopassa, Purra totesi.

Saarikon mukaan Purra on oikeassa siinä, että lainsäädännössä on korjaamisen tarpeita.

Jos tulisi tilanne, että Venäjä käyttäisi ihmisvirtoja Suomen häirinnän ja vihamielisen keinona, ei Suomi jäisi Saarikon mukaan toimettomaksi.

– Tekisin kaikkeni, että silloin raja suljettaisiin. Kaikella sillä riskillä, mikä liittyy kansainvälisiin sopimuksiin, mistä Andersson puhui. Sellaisesta ei pidä jättää epäselvyyttä. Lainsäädäntö on laitettava kuntoon, toivon sisäministeriöltä ripeää työtä tässä. Se ei ole helppoa, se on aivan totta.