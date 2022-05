Penttilän mukaan olisi toivottavaa, että Suomen Nato-jäsenyys ratifioitaisiin Yhdysvalloissa ennen marraskuussa pidettäviä kongressin välivaaleja.

Suomen Nato-jäsenyydestä voi tulla pelinappula Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa, jos Suomen jäsenyyttä ei saada ratifioitua Yhdysvalloissa ennen marraskuussa pidettäviä kongressin välivaaleja, ajatuspaja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä arvioi ISTV:n Nato-keskustelussa.

– Riskinä on, että Suomen Nato-jäsenyydestä tulee poliittisen jalkapallon väline, jossa sitä potkitaan siihen suuntaan kuin kunkin tahon intressit sitä palloa haluaa kuljettaa. Silti uskon, että se hoituu, mutta asia olisi parempi hoitaa ennen välivaaleja, Penttilä sanoi ISTV:n sisältöpäällikkö Antti Virolaisen haastattelussa.

Suomen jäsenyys tulisi hyväksyä kaikissa Naton jäsenmaissa, joita on yhteensä 30. Suomi on tehnyt Nato-maissa diplomaattista vaikuttamistyötä, jolla on pyritty varmistumaan siitä, että Suomen jäsenyydelle löytyy tukea.

Penttilä näkee Yhdysvalloissa riskejä enemmän demokraattien kuin republikaanien puolella.

– Demokraateissa on kolme ryhmää, jotka saattavat nousta vastustamaan: alle 30-vuotiaat, jotka kysyvät, mikä Nato. Toinen on demokraattien vasemmistosiipi, joka haluaa ulosmitata jotakin Nato-prosessin kestäessä, ja kolmas ryhmä on se, jolla ei ole kytkentää perhetaustan kautta Eurooppaan – yleensä ei-valkoiset, jotka kysyvät, miksi pitäisi olla huolestuneita Suomen ja Ruotsin turvallisuudesta, eikä esimerkiksi Jemenin turvallisuudesta.

Yhdysvalloissa vapun tienoilla vieraillut Penttilä arvioi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle on voimakasta tukea soraäänistä huolimatta.

Sen sijaan Ukrainan sodan alussa Naton laajenemiseen suhtauduttiin Washingtonissa varauksella.

– Silloin pelättiin kolmatta maailmansotaa ja jopa ydinaseiden käyttöä. Taustalla oli se, että lännen talouspakotteet olivat puraisseet Venäjää enemmän kuin kukaan uskoi ja niiden seurauksena presidentti Putin oli uhannut epäsuorasti ydinaseilla. Tämä synnytti mielialan Washingtonissa, että Naton laajentuminen juuri nyt ei olisi ehkä hyvä idea, Penttilä kertoi.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Washingtonissa 4. maaliskuuta.

Niinistö kertoi tuolloin, että Yhdysvallat pitää Naton avoimien ovien politiikkaa tärkeänä. Niinistön pääviesti ei vielä tuolloin liittynyt Natoon, vaan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistämiseen Yhdysvaltojen kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) teki työvierailun Yhdysvaltoihin 7.–9. maaliskuuta. Kaikkonen arvioi tuolloin, että ”juuri nyt ei ole oikea hetki” jättää jäsenhakemusta Natolle.

Penttilä kuuluu Suomen Nato-jäsenyyden pitkäaikaisiin kannattajiin.

Penttilän mielestä Natoon liittyvät riskit ovat Suomelle pieniä, mutta hyödyt ovat erittäin merkittäviä.

– Suomi on vastuussa alueensa puolustamisesta joka tapauksessa. Saamme siihen valtavan suuren lisäpelotteen. Olemme tottuneet ajattelemaan vain kansallisista lähtökohdista. Nyt meidän on ryhdyttävä ajattelemaan, miten voimme estää yhdessä muiden Nato-maiden kanssa sen, että missään Euroopassa syntyisi sota, että pelote saadaan niin vahvaksi, että sotaa ei voi tulla.