Valtioneuvoston selonteossa Nato-kantaa ei oteta, puolustusvaliokunta nyt otti.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan mielestä Suomen tulisi hakea Nato-jäsenyyttä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) luetteli muutamia perusteluja Nato-jäsenyyden tueksi.

– Oma kykymme puolustaa maata on hyvä, mutta tämä ei riitä. Kun katsomme, miten Venäjä sotii ja on muuttanut käytöstään, emme voi ajatella kuin aiemmin. On selvää, että Suomi on yksin Venäjän aggressioiden kohteena, Orpo sanoi.

– Toinen vaihtoehto on kahdenväliset yhteistyösopimukset ja monenkeskeinen yhteistyö. Olemme käyneet läpi kahdenväliset ja monenkeskeisten kumppanuuksien mahdollisuudet, ja valiokunta toteaa, että yhteistyö ei tuo riittävää pidäkettä ja riittävää turvaa Suomelle, Orpo jatkoi.

– Eli kolmas vaihtoehto: valiokunta katsoo, että Nato-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, Orpo tiivisti valiokunnan papereista.

Puolustusvaliokunnan lausunnossa on 94 eri huomiota turvallisuusympäristön muutoksesta.

Puolustusvaliokunnan tiedotustilaisuus oli all male panel. Valiokunnassa olevien seitsemän puolueen edustajat olivat tällä kertaa kaikki miehiä

Puolustusvaliokunnan lausuntoon tuli yksi eriävä mielipide.

Nato-jäsenyyttä vastustava kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas) kirjoitti 16-sivuisen perustelun mielipiteelleen.

Mustajärven mukaan hänellä on kaksi isoa asiaa, joiden takia hän jätti eriävän mielipiteensä.

– Selonteosta eikä (valiokunnan) lausunnosta nouse Nato-kritiikkiä millään lailla. Eli ei ole tasapuolisesti arvioitu sitä, mitä kielteisiä vaikutuksia Nato-jäsenyydellä voisi olla.

– Toinen liittyy valiokunnan lausunnon toiseksi viimeiseen kappaleeseen. Eli Suomesta tulee osa ydinaseblokkia. Valiokunnan lausunnossakin todetaan, että Suomen Nato-jäsenyys kaksinkertaistaisi liittouman maarajan Venäjän kanssa ja toisi Naton entistä lähemmäksi Venäjän strategisesti merkittäviä alueita, eli Kuolaa ja Pietaria, Mustajärvi tiivisti.

Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi jätti valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteensä.

Puolustusvaliokunta on yksi kymmenestä valiokunnasta, joka antaa lausunnon valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta. Varsinaisen mietinnön laatii ulkoasianvaliokunta.

Selonteossa ei oteta vielä kantaa Nato-jäsenyyteen, mutta puolustusvaliokunta selvän kannan nyt lausunnossaan otti.

– Olemme hyvä valiokunta pohtimaan puolustuskysymyksiä, koska olemme puolustusvaliokunta. Keskuudessamme tulimme tulokseen, että puolustusratkaisu on meidän leiviskäämme. Meillä ja asiantuntijoillamme on puolustuksen järjestämisestä ja Suomen turvallisuuden maksimoinnista paras tieto, Orpo sanoi.

– Työ jäisi vähän kesken, jos me emme siihen (Nato-jäsenyyteen) ottaisi kantaa. Me halusimme sen kertoa. Se on puhtaasti puolustuspoliittisesta näkökulmasta ja toimitamme sen ulkoasianvaliokunnalle, ja he katsovat osana isompaa kontekstia ja tekevät esityksensä eduskunnan suurelle salille, Orpo jatkoi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on luvannut kertoa oman Nato-kantansa torstaina.

TP-Utvan on arveltu kokontuvan viikonloppuna Sdp:n puoluevaltuuskunnan jälkeen. Jos valtiojohto päättäisi suositella Nato-jäsenyyden hakemista, eduskunta voisi alkaa käsitellä asiaa heti ensi viikon alussa.

Nato-kysymys liitettäisiin toisella selonteolla tai ilmoituksella nyt käsittelyssä olevaan ajankohtaisselontekoon.

Puolustusvaliokunta kirjasi siis 94 huomiota turvallisuusympäristön muutoksesta.

Mahdolliseen Nato-hakemukseen ei haluta liittää kansallisia varaumia, vaan Suomi sopisi myöhemmin muun muassa ydinaseista ja tukikohdista maaperällään, kuten esimerkiksi Norja on tehnyt.

Puolustusvaliokunnan arvion mukaan Nato-maana Suomella olisi Naton sotilasrakenteissa 80–100 henkilöä, kun nyt yhteysupseereita on vajaat 20.

Noin sadan hengen palkkakulut olisivat 15–20 miljoonaa euroa vuodessa ja Suomen osuus Naton 2,5 miljardin euron budjetista olisi vuosittain 20–25 miljoonaa euroa.

Valiokunta myös muun muassa huomautti, että ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, kuten myös niiden valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa.