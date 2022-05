Eduskunnan puolustusvaliokunta asettui suosittamaan Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi jätti 16-sivuisen eriävän mielipiteen eduskunnan puolustusvaliokunnan lausuntoon, jossa Nato-päätöksen kannalta keskeinen valiokunta päätyi suosittamaan Suomen liittymistä Natoon.

Kokoomuksen Petteri Orpon johtaman valiokunnan mukaan Suomen jäsenyys Natossa nostaisi merkittävästi pidäkettä joutua Venäjän aggression kohteeksi.

– Vaikka Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustusta on määrätietoisesti kehitetty kymmeniä vuosia, Suomi ei voi pienenä maana yksin luoda sellaista pidäkettä, joka takaisi rauhan säilymisen. Tällöin on katsottava, mitä vahva kansallinen puolustuskyky tarvitsee tuekseen, puolustusvaliokunnan tiedotteessa todetaan.

Mustajärven mukaan liittoutumattomuus taas turvaisi Suomen tulevaisuuden parhaiten myös jatkossa. Tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Mustajärvi huomautti, ettei Suomeen tällä hetkellä kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa.

– Natoon liittyminen kytkisi Suomen perusteiltaan toisenlaiseen politiikkaan, joka nojaa sotilaalliseen voimaan, ydinasepelotteeseen ja maailman jakamiseen vastakkainasettelulla erityisesti suhteissa Venäjään ja Kiinaan. Vain sotilasliittojen ulkopuolella Suomella on mahdollisuus pysyä suursodan syttyessä sotatoimien ulkopuolella, Mustajärvi kirjoittaa tiedotteessaan.

Mikäli Nato-jäsenyyttä haetaan, Suomen on Mustajärven mielestä tehtävä selväksi, ettei Suomeen sallita ydinaseita missään olosuhteissa.

– Suomen on ilmoitettava, ettei se salli missään olosuhteissa ydinaseiden sijoittamista Suomeen, eikä sen maa-alueita, ilmatilaa tai merialueita käytettävän ydinaseiden kuljetukseen tai läpikulkuun, koska se merkitsisi mahdollisessa suursodassa Suomen joutumista automaattisesti eturintamavaltiona ydinaseiskujen kohteeksi, Mustajärvi korostaa.

Eriävässä mielipiteessään Mustajärvi myös vaatii, ettei suomalaisia lentäjiä kouluteta kuljettamaan ja käyttämään ydinaseita. Suomen hankkimat F-35-hävittäjät voivat kuljettaa myös ydinaseita.

Esityksiin kuuluu myös vaatimus, jonka mukaan Suomi ei salli eikä anna minkään muun valtion tai sen asevoimien käyttää Suomen aluetta tai ilmatilaa vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Mustajärven mukaan Suomen jäsenyydestä Natossa on myös järjestettävä kansanäänestys.