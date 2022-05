Jarmo Lindbergin mukaan maksut Natoon olisivat vain noin prosentin Suomen puolustusbudjetista.

Suomen Natoon liittymiselle ei ole varteenotettavia vaihtoehtoja, jos Suomi haluaa saada lisäturvaa omaan kansalliseen turvallisuuteensa.

Näin sanoivat asiantuntijat yksissä tuumin Ilta-Sanomien suuressa Nato-keskustelussa.

– Nato on ainut tosiasiallinen vaihtoehto, Helsingin yliopiston tutkija, Nato-asiantuntija Iro Särkkä painotti

Särkän mukaan Suomessa on käyty 20–30 vuoden ajan keskustelua, miten Euroopan yhteinen puolustus voisi kehittyä. On ollut toiveita, että siitä voisi tulla Naton kaltainen järjestö, mutta sellaista ei ole näköpiirissä.

– EU:sta ei ole kehittymässä alueellisen puolustuksen järjestöä. Jos katsotaan muita yhteistyön muotoja – pohjoismaista yhteistyötä tai Suomen ja Ruotsin yhteistyötä – niin kyllä se vaan niin on, että Naton kaltainen sotilaallinen turvatakuu on paljon vahvempi. Jos Suomi haluaa saada lisäturvaa kansalliseen puolustukseen, Nato-jäsenyys on käytännössä ainoa varteenotettava vaihtoehto, Särkkä lisää.

Riskien- ja kriisinhallinnan asiantuntija Mikaeli Langinvainio sanoo lähteneensä tarkastelemaan Nato-kysymystä riskianalyysin keinoin.

Mikaeli Langinvainio sanoo, että Naton jäsenenä olisi pienempi todennäköisyys joutua hankaluuksiin Venäjän kanssa.

– Mitkä ovat vaihtoehdot riskien näkökulmasta? Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että kokonaistodennäköisyys joutua ongelmiin Venäjän kanssa on pienempi, jos Suomi liittyy Natoon. Lisäksi Suomi ei ole saanut lännestä selvästi ilmaistuja pitkän ajan turvatakuita. Jos turvatakuut halutaan jostain saada, järjestely on käytännössä Naton kautta, Langinvainio korostaa.

Mitä Naton jäsenyys sitten maksaisi?

Ensinnäkin jäsenmaiden tulisi käyttää puolustusmenoihin vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan.

– Läheskään kaikki Nato-maat eivät tähän pääse, Suomi juuri ylittää sen näillä kehyksillä. Sitten tulevat varsinaiset vuosittaiset jäsenmaksut Naton yhteisiin budjetteihin, puhutaan ehkä 50–60 miljoonasta eurosta ja lisäksi vielä henkilöstökustannukset. Se on arvioitu noin 15 miljoonaksi vuosittain, Särkkä sanoo.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp) Jarmo Lindberg lisää, että maksut Natoon olisivat vain noin prosentin Suomen puolustusbudjetista.

– Ei millään lailla merkittävä osa. Suomella on jo nyt henkilöstöä kaikissa Naton esikunnissa. Lisämäärä pitäisi hakea valtion- ja puolustushallinnon jo olemassa olevasta henkilöstöstä, eli palkkakustannus ei olisi suoraan nouseva, Lindberg huomauttaa.

Puolustusvoimien entisen komentajan Jarmo Lindbergin mukaan Nato-maksut veisivät noin yhden prosentin vuosittaisesta puolustusbudjetista.

Venäjän mahdolliset vastatoimet jäsenyyshakemuksen käsittelyaikana mietityttävät useita. Venäjä on useaan otteeseen ilmaissut suuttumuksensa ja uhannut ryhtyvänsä ”sotilaallis-poliittisiin vasta-askeliin”, jos Suomi jättää Nato-hakemuksen.

Langinvainio sanoo, että keinot ovat mm. informaatio- ja hybridivaikuttamista, pakolaisten lähettämistä Suomen vastaiselle rajalle, vakoilua, sabotaasia ja ääritapauksessa jopa sotilaallista interventiota, vaikka Venäjän joukot ja kalusto ovat tällä hetkellä pitkälti kiinni Ukrainassa.

Langinvainion mukaan Venäjän eri vaikutusyrityksiin on syytä varautua huolellisesti, mutta hän muistuttaa, että Suomen tai suomalaisten ei tule provosoitua.

Tutkija Iro Särkkä arvioi, että muut Naton jäsenmaat auttaisivat Suomea, jos Venäjän kanssa tulisi hankaluuksia hakuprosessin aikana.

– On tärkeää, että Suomessa asuvia venäläisiä kohdellaan asiallisesti ja kunnioittavasti. Muuten pelataan Venäjän pussiin, Langinvainio huomauttaa.

Onko Suomen turvallisuus uhattuna jäsenyysprosessin aikana?

Suomelle ei ole luvassa virallisia turvatakuita siirtymäaikana. Särkkä sanoo, että jotakin tukea muilta jäsenmailta varmasti tulisi.

– Ymmärrän ihmisten pelon. Olen kuunnellut paljon Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin puheita, ja niihin on aina tullut vähän lisää. Yksi lisä tuli 7. huhtikuuta, kun Stoltenberg sanoi, että kyllä me keinot keksisimme Suomen ja Ruotsin puolustamiseksi, jos he päättäisivät liittyä mutta eivät olisi vielä jäseniä. Puhetapa on oikeastaan vielä vahvistunut viime viikkojen aikana.

Langinvainio epäilee, että Venäjä ei ehdi mitään laajamittaista sotilaallista operaatiota suunnitella ja toteuttaa.

– Jos rajattu sotilaallinen interventio tai aggressio tapahtuisi jossain osassa Suomea ja siihen jouduttaisiin vastaamaan sotilaallisin keinoin, se olisi tietenkin vakava asia.

– Olemme kuitenkin saaneet moraalisen osoituksen Naton piiristä käytännön turvatakuulupauksista. Huojentava seikka on, että Natossa on tunnistettu tämä riski. Naton suunnalta on tullut vahva viesti, että se ei hyväksy, että Venäjä tulisi ovimieheksi tässä prosessissa, Langinvainio sanoo.

” Olisihan se aika erikoista, jos Nato olisi ilmoittanut, että ”tervetuloa” ja sitten Suomeen kohdistuisi joitakin toimia eikä tehtäisi mitään.

Lindberg huomauttaa, että Naton jäseniksi on liittynyt entisiä Varsovan liiton ja jopa entisiä Neuvostoliiton maita, eikä Venäjä ole niidenkään liittymisprosessin aikana ryhtynyt toimiin.

– Ehkä nykytilanteessa Venäjälle tulee hieman kiire, jos se ennen mahdollista liittymissopimuksen jättämistä vielä johonkin ryhtyisi. Jo nyt on ilmoitettu, että Nato-maat tukevat Suomea. Olisihan se aika erikoista, jos Nato olisi ilmoittanut, että ”tervetuloa” ja sitten Suomeen kohdistuisi joitakin toimia eikä tehtäisi mitään, Lindberg sanoi.