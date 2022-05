Annikka Saarikko väläyttää Itä-Suomelle tukipakettia: ”Koko vienti- ja talousalue on uudessa tilanteessa”

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan Venäjän suhteen romuttumisen suurin taakka kohdistuu erityisesti itäiseen Suomeen.

Ilta-Sanomien suuressa Nato-keskustelussa nousi tiistaina esille se, miten Suomen Nato-jäsenyys ja Venäjän hyökkäyssota vaikuttavat Suomen maakuvaan. Kyse on siis siitä, miten Suomi maailmalla nähdään ja uskalletaanko tänne investoida.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) nosti keskustelussa kuitenkin esiin erityisesti itäisen Suomen, johon Venäjän suhteen romuttumisen suurin taakka hänen mukaansa kohdistuu.

– Koko itäisen Suomen todellisuus, puhuttiin sitten taloudesta, elinvoimasta, liikenteestä, kulkuyhteyksistä tai siitä arkisesta kanssakäymisestä, venäläisistä turisteista, ostosmatkoista, perhesuhteista. Tämä kaikki on muutoksessa, Saarikko sanoi.

Onko valtiovarainministeri Saarikko sitä mieltä, että tarvittaisiin Itä-Suomen tukipaketti tässä yhteydessä?

– Ylipäätään koko se vienti- ja talousalue, itäinen Suomi, on uudessa tilanteessa. Vaikka olemme monessa yhteydessä todenneet, että valtiomme ja yrityksemme eivät ole kohtalonyhteydessä Venäjän kauppaan, se on ollut noin viisi prosenttia viennistä, niin Itä-Suomessa luku on alueellisesti suurempi, Saarikko huomautti.

– Alihankintaketjut, asiakassuhteet, puhumattakaan täällä esiin nostetusta energiakysymyksestä, joka on vaikkapa turpeen muodossa iso asia itäisessä Suomessa.

Hänen mukaansa Itä-Suomi saattaisikin saada jonkinlaisen taloudellisen tukipaketin sodan jatkuessa ja Venäjän suhteiden edelleen kylmetessä.

– Kyllä, se mahdollisesti tarkoittaa erityisesti myös taloudellista huomiota tälle alueelle. Mutta tämä ei ole lupaus yhteenkään yksittäiseen tiehankkeeseen. Vaan nyt tarvitaan ymmärrystä siitä, mihin kaikkeen se vaikuttaa, Saarikko sanoi.