Ilta-Sanomien helmikuussa julkaistussa presidenttikyselyssä EU-komissaari Jutta Urpilainen nousi Sdp:n ehdokkaista toiseksi heti pääministeri Sanna Marinin jälkeen.

EU-komissaari ja Sdp:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen kertoo, ettei ole vielä ehtinyt miettimään vuoden 2024 presidenttikisaan lähtöä. Hän kuitenkin myöntää, että jossain vaiheessa pohdinnalle on varattava aikaa.

– En ole sitä aktiivisesti miettinyt. Jossain vaiheessa päätöksen varmasti joutuu tekemään. Se varmasti on edessäpäin, sen verran kyselyjä ja kannustusta tähän asiaan liittyen olen saanut, hän kommentoi Ilta-Sanomille.

– Kaikkien fokus tällä hetkellä on Euroopan turvallisuudessa, eikä Suomen seuraavan tasavallan presidentin valinnassa. Tässä on vielä vajaat kaksi vuotta aikaa.

Ilta-Sanomien helmikuussa julkaistussa presidenttikyselyssä Urpilainen nousi Sdp:n ehdokkaista toiseksi pääministeri Sanna Marinin jälkeen. Myös Ylen maaliskuun lopun kyselyssä Urpilainen mahtui kymmenen kärkeen.

Lue lisää: IS:n presidenttikyselyssä kaksi ehdokasta karkumatkalla – kokoomuksen pakka sekaisin

Lue lisää: Sanna Marin putosi kolmanneksi Ylen presidentti­kyselyssä – todellinen yllätys­nimi pomppasi kärki­kymmenikköön

Suomen Venäjä-suhde on muuttunut peruuttamattomasti sodan alettua. Myös useat suomalaiset poliitikot ovat joutuneet arvioimaan uudelleen omia entisiä Venäjä-toimiaan.

Sdp:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoman idänsuhteiden on arveltu olevan jopa taakka, mikäli hän päättäisi lähteä mukaan presidenttikisaan.

Venäläisen Sberbankin hallituksesta vasta Venäjän hyökkäyksen jälkeen lähtenyt ex-pääministeri Esko Aho (kesk) ilmoitti jo MTV:llä, ettei ole pyrkimässä presidentiksi.

Lue lisää: Kommentti: Ukraina-solidaarisuus kaipaa tekoja: Aho luopui jo Sberbankista – Heinäluoma ja Lehtomäki, palauttakaa Putinin mitalit! Jokerien Jari Kurri, hylkää Venäjä ja KHL!

Lue lisää: Pääkirjoitus: Olympiakomitean häirintäskandaali viemässä Jan Vapaavuoren Eero Heinäluoman ja Esko Ahon seuraan

Millaista presidenttiä uudessa Nato-Suomessa tarvitaan?

Suurin kysymys on Urpilaisen mukaan tällä hetkellä se, millaisessa murroksessa koko kansainvälinen yhteisö Suomen presidentinvaalien aikaan on.

– Kävin itse sodan alkuvaiheessa Ukrainan rajalla Puolassa ja se jätti minuun henkilökohtaisesti niin vahvan jäljen, että ajattelen, että jokainen päivä tätä sotaa on liikaa.

– Mutta mikä on sen jälkeen se maailma, jossa me elämme. Paluuta entiseen tuskin on. Sota väistämättä muuttaa maailmanjärjestystä, mutta mihin suuntaan, siihen liittyy vielä paljon kysymyksiä. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, missä tilanteessa seuraavaa presidenttiä vajaan kahden vuoden päästä valitaan, Urpilainen sanoo.