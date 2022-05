EU-komissaari Jutta Urpilaisen mielestä Ukrainalle ei tulisi luoda ohituskaistaa EU-jäsenyyteen.

EU-komissaari ja Sdp:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen pitää Suomen Nato-jäsenyyttä luontevana ja käytännössä varmana asiana. Luontevana se nähdään hänen mukaansa myös Brysselissä.

– Se, että lähipäivinä, uskon niin, Suomi tulee oman ratkaisunsa tekemään, on minusta hyvin luonnollista ja se on ollut nähtävissä jo pidempään. Uskon, että eduskunta tulee tällaisen päätöksen erittäin suurella enemmistöllä tekemään.

– Jos olisin itse kansanedustaja, niin äänestäisin kyllä, Urpilainen sanoo Ilta-Sanomille Helsingissä, jonne hän on saapunut viettämään Eurooppa-päivää.

Urpilainen kuvailee Natoa ”eurooppalaiseksi valinnaksi” ja ”luontevaksi osaksi läntistä integraatiotamme”. Myös keskustelut, joita hän kertoo käyneensä EU-tasolla, lähtevät tästä oletuksesta.

– Nähdään, että Nato on myös tietynlainen arvoyhteisö, ja että Suomi vahvana näiden arvojen jakajana ja demokratian puolustajana nähdään luontevaksi osaksi Natoa.

Urpilainen uskoo myös, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan turvallisuudesta ja puolustuksesta käytävään keskusteluun, joka tulee hänen mukaansa jatkumaan sodan jälkeen.

Kyse on tuolloin ennen kaikkea siitä, miten EU:n omaa yhteistyötä kehitetään Naton rinnalla.

Ukrainan sota on hänen mukaansa osoittanut, että EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen ja Nato-yhteistyö eivät ole päällekkäisiä, päinvastoin ne tukevat toisiaan.

– Tähän keskusteluun tullaan varmaan sodan jälkeen vielä palaamaan.

– Suomella, jolla on vahva kokonaisturvallisuusajattelu, olisi paljon annettavaa tähän keskusteluun ja se kiinnostaa myös Eurooppaa. Kun juttelee Brysselissä ihmisten kanssa, niin selkeästi siihen kohdistuu paljon mielenkiintoa.

Ylen maanantaina julkaistuun tuoreeseen kyselyyn vastanneista jo 76 prosenttia kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Suomalaisten nopea kääntyminen Naton kannalle onkin herättänyt Urpilaisen mukaan ihmetystä EU:n pöydissä.

– Siitä on aika paljon keskusteltu Brysselissä, että miten suomalaisten mielipide mielipidetiedusteluissa muuttui niin yhtäkkiä niin valtavasti.

Sota naapurissa on kuitenkin muuttanut suomalaisten suhtautumista myös EU:hun.

Evan tuoreen Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan EU-myönteisyys on korkeinta koskaan Suomen jäsenyysaikana. Enemmistö suomalaisista myös tuki ajatusta, että Ukrainasta tulisi EU:n jäsen.

Ukraina on itse toivonut jäsenyyden hyväksymistä nopeutetulla menettelyllä. Urpilainen suhtautuu kuitenkin Ukrainan toiveisiin nopeimpia haaveita rauhoitellen.

– En näe, että Ukrainalle voitaisiin luoda mitään ohituskaistaa jäsenyyteen, vaan se kulkee saman tien kuin muutkin maat.

– On tärkeää viestiä, että Ukraina on osa eurooppalaista perhettä. Mutta ajattelen itse, että on todella tärkeää EU:n toimintakyvyn kannalta, että EU:lla on tietyt periaatteet, joita noudatetaan kaikkien EU:n jäseneksi haluavien maiden kanssa.

Hän muistuttaa, että Länsi-Balkanilla on jo tovin verran käyty jäsenyysneuvotteluja useamman potentiaalisen maan kanssa.

– Ukraina pyrkii sodasta huolimatta viemään prosessia eteenpäin. Mutta kyllä jäsenyysprosessi on suhteellisen pitkissä kantimissa, Urpilainen toteaa.

Kaikesta huolimatta EU on pitkin matkaa tarjonnut Ukrainalle laajasti apua, niin humanitaarista kuin sotilaallista.

EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin tuoreen ehdotuksen mukaan Euroopan unionin tulisi harkita Venäjän jäädytettyjen valuuttavarantojen takavarikointia ja niiden käyttämistä Ukrainan jälleenrakentamiseen sodan jälkeen.

Urpilainen muistuttaa, että vielä on liian aikaista sanoa, kuinka massiivisesta hankkeesta jälleenrakennuksessa tulee olemaan kyse.

– Mutta tällä hetkellä arvio on se, että tarpeet Ukrainan jälleenrakennuksen osalta tulevat olemaan valtavat.

Urpilaisen mielestä hanke vaatisikin eräänlaisen Marshall-suunnitelman, viitaten Yhdysvaltain ohjelmaan Euroopan jälleenrakentamiseksi toisen maailmansodan jälkeen.

– Hyvin mittava investointiohjelma, johon sitoutuisivat EU:n lisäksi yksityinen sektori, kansainväliset rahoituslaitokset ja kansainväliset liittolaiset. Toivottavasti laajempikin joukko maita. Ja totta kai olisi tärkeää, että myös Venäjällä olisi rooli sodan tuhojen korjaamisessa.

Vielä on kuitenkin liian aikaista keskustella ajasta sodan jälkeen. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on jo lähes kolme kuukautta, eikä loppua ole näkyvissä.

EU:ssa neuvotellaan parhaillaan kuudennesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, johon EU-komissio on esittänyt muun muassa tuontikieltoa Venäjän öljylle. Paketti kohdistuu myös venäläisiin pankkeihin, henkilöihin ja mediaan.

Tähän asti EU on kyennyt pakotteista sovittaessa jopa historialliseen yksimielisyyteen. Nyt pakoterintama on kuitenkin alkanut repeillä, kun Unkari, Slovakia, Tshekki ja viimeisenä Bulgaria ovat vaatineet poikkeuksia öljyn tuontikieltoon.

Urpilainen myöntää, että vaikeuskerroin yhtenäisyyden muodostamisessa nousee sitä mukaan, kun uusia pakotteita tehdään.

– Se on aika luonnollista, että mitä kauemmin sota kestää ja mitä enemmän joudutaan sisällyttämään sanktioiden piiriin, niin totta kai se myös lisää vaikeuskerrointa.

– Uskon kuitenkin siihen, että yhtenäisyys on mahdollisuus saavuttaa.

Urpilainen arvioi myös, että kuudes nyt neuvoteltava pakotepaketti tuskin jää viimeiseksi.

Miten näet EU:n ja Venäjän suhteiden tulevaisuuden, voiko EU normalisoida välinsä Venäjään niin pitkään kun Putin pysyy vallassa?

Urpilaisen näkemyksen mukaan EU:n intressissä ei olisi synnyttää tilannetta, jossa maailma on pysyvästi jakautunut länteen ja muuhun maailmaan.

– Meidän intressissä olisi paljon moninapaisempi ja monenkeskeisempi maailma, jossa asioita voitaisiin hoitaa sääntöihin perustuvalla kansainvälisellä yhteistyöllä, ei pelkällä voimalla.

– Mitä se tarkoittaa suhteessa Venäjään, sitä on mahdotonta arvioida. Koska me emme tiedä edes sitä, mikä sodan lopputulos tulee olemaan.