Tasavallan presidentin Sauli Niinistön odotetaan kertovan kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen torstaina.

Suomen Nato-prosessissa on käsillä ratkaiseva viikko. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoitti IS:n haastattelussa kertovansa kantansa Nato-jäsenyyteen viimeistään torstaina 12. toukokuuta. IS:n tietojen mukaan ilmoitusta valmistellaan nimenomaan torstaille, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki.

Osa eduskuntaryhmistä aikoo ottaa torstaina presidentin ilmoituksen jälkeen kantaa Nato-jäsenyyteen, mutta eduskuntaryhmien yhteistä ulostuloa ei ole suunnitteilla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) kantaa Nato-jäsenyyteen odotetaan yhä. Hän on luvannut kertoa kantansa julki ennen Sdp:n puoluevaltuuston kokousta, joka pidetään lauantaina 14. toukokuuta. Marin on ollut salaperäinen sen suhteen, milloin hän tarkalleen kertoo oman kantansa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Sanna Marin tapasivat Tukholmassa huhtikuun lopussa. Sdp on koordinoinut omaa aikatauluaan Ruotsin kanssa.

Marin on vierailulla Japanissa 10.–12. toukokuuta. Hän palaa Suomeen perjantaina 13. toukokuuta. Samana päivänä viimeistään valmistuu Ruotsin Nato-selvitys. Sdp on koordinoinut omaa aikatauluaan Ruotsin kanssa.

Eduskunnassa viimeiset valiokunnat saavat valmiiksi lausuntonsa turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta keskiviikkona 11. toukokuuta.

Selonteosta mietinnön laativalla ulkoasiain­valiokunnalla on ohjelmassaan vielä asiantuntija­kuulemisia torstaina 12. toukokuuta. Sen jälkeen valiokunta käy valmistavan keskustelun, jonka pohjalta valiokuntaneuvokset kirjoittavat mietintö­luonnoksen.

Varsinaista Nato-jäsenyyden hakemista valtioneuvosto esittää toisella selonteolla tai tiedonannolla. IS:n tietojen mukaan Nato-jäsenyyden hakemista ei esitetä, ennen kuin pääministeripuolue Sdp on päättänyt kannastaan Nato-jäsenyyteen lauantaina.

Presidentti Sauli Niinistön odotetaan kertovan oman kantansa torstaina 12. toukokuuta.

Pääministeripuolueen kannanmuodostuksen jälkeen tasavallan presidentti yhdessä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kanssa (TP-utva) käsittelee Nato-jäsenyyden hakemista koskevan selonteon. TP-utvan kokouksista ei tiedoteta etukäteen, mutta IS:n lähteet uumoilevat, että kokous järjestettäisiin sunnuntaiaamuna 15. toukokuuta.

TP-utvan käsittelyn jälkeen valtioneuvosto esittää Nato-jäsenyyden hakemista eduskunnalle.

Eduskunnan osalta aikatauluja ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta alustavana suunnitelmana on, että Nato-jäsenyyttä koskevasta selonteosta käytäisiin lähetekeskustelu eduskunnassa maanantaina 16. toukokuuta.

– Maanantai on luonnollisin aika. Se on poikkeava täysistuntopäivä, mutta sen koollekutsumiseen on varauduttu, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sanoo IS:lle.

– Torstaina tulen kertomaan, mille päivälle kutsun eduskunnan koolle.

Ajatuksena on, että ulkoasiainvaliokunta yhdistäisi turvallisuusympäristön muutosta ja Nato-jäsenyyden hakemista koskevat selonteot samaan mietintöön.

Kansanedustaja Jussi Halla-ahon (ps) johtama ulkoasiainvaliokunta viimeistelee mietintönsä lähetekeskustelun jälkeen ja ottaa kantaa Nato-jäsenyyden hakemiseen.

– Kun hallitus antaa toisen selonteon tai tiedonannon, kumpi se lopulta onkaan, eduskunta käy siitä lähetekeskustelun ja sen jälkeen ulkoasiainvaliokunta kokoontuu vielä lyhyeen kokoukseen, jossa se viimeistelee mietintönsä ja ottaa samalla kantaa hallituksen toisen selonteon konkreettiseen ehdotukseen, Vanhanen kertoo viitaten Nato-jäsenyyden hakemiseen.

Ulkoasianvaliokunnan kokouksen jälkeen selonteko palaa täysistuntoon ainoaan käsittelyyn. Tässä vaiheessa Nato-jäsenyyden hakemisesta saatetaan äänestää eduskunnassa.

– Valiokunnan mietintö päättyy lausumaehdotukseen, jossa se ottaa kantaa hallituksen tekemään ehdotukseen. Täysistunnossa eri mieltä olevilla on mahdollisuus tehdä vastaehdotus ja sitten tulee äänestykset, Vanhanen sanoo.

IS:n tietojen mukaan Nato-selonteon käsittelyyn on varattu eduskunnassa koko 16. toukokuuta alkava viikko, sillä kansanedustajia ei haluta hoputtaa sen käsittelyssä.

Vanhasen mukaan teoriassa on mahdollista, että selonteot voitaisiin hyväksyä eduskunnassa jo maanantain aikana, mutta käytännössä hän ei kuitenkaan siihen usko.

– Oma olettamus on se, että merkittävä määrä edustajista haluaa varsinkin lähetekeskustelussa käyttää hyvin valmistellut puheenvuoronsa.

Puhemies Matti Vanhasen mukaan presidentti Sauli Niinistön Ruotsin-matkan aikaan TP-utva ja hallitus ovat todennäköisesti tehneet ehdotuksen Nato-jäsenyyden hakemisesta ja eduskunta on ehtinyt käydä siitä laajan keskustelun.

Presidentti Niinistö matkustaa puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailulle Ruotsiin 17.–18. toukokuuta kuningas Kaarle XVI Kustaan kutsusta.

Vanhasen mukaan matka on tärkeä, mutta silloin ei tarvitse olla vielä eduskunnasta lopullista päätöstä Nato-jäsenyyden hakemisesta.

– Ruotsin matka ei muodosta ajallista takarajaa. Suomen ja suomalaisten tahtotila on silloin jo hyvin selvä. Silloin mitä todennäköisimmin TP-utvan ja hallituksen ehdotus on olemassa ja eduskunnassa on ehditty käydä jo erittäin laaja keskustelu, jossa on käynyt ilmi edustajien mielipiteet.

Vanhanen kertoo, että vaikka jo viikkojen ajan on ollut tiedossa, että ratkaisut tapahtuvat ensi viikonlopun aikoihin, niin aikatauluja ei ole haluttu lyödä lukkoon.

– Epävarmuus on antanut joustomahdollisuuden, että voimme säätää meidän aikatauluamme, jotta Suomen ja Ruotsin päätökset saataisiin ajallisesti hyvin lähekkäin toisiansa.

Ruotsin lopullinen päätöksentekoaikataulu ei ole vieläkään Vanhasen johtaman koordinaatioryhmän tiedossa, mutta Suomen päätöksenteko lähtee joka tapauksessa rullaamaan presidentin kannan­ilmauksesta 12. toukokuuta.

Sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt selonteot, presidentti Niinistö päättää valtioneuvoston esittelystä Suomen halukkuudesta aloittaa liittymisneuvottelut Naton kanssa. Natolle annettavan ilmoituksen allekirjoittaa yleensä ulkoministeri eli Suomen tapauksessa Pekka Haavisto (vihr).

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) allekirjoittaa todennäköisesti ilmoituksen, jolla Suomi ilmoittaa Natolle halustaan aloittaa liittymisneuvottelut.

IS:n tietojen mukaan Naton sihteeristöllä on valmius aloittaa liittymiskeskustelut Suomen kanssa parin päivän sisällä siitä, kun Suomi on ilmoittanut halustaan liittyä Naton jäseneksi.

Liittymiskeskustelujen arvioidaan kestävän vain päivän tai kaksi.

Sen jälkeen Nato-maat allekirjoittavat Suomen liittymispöytäkirjan, minkä jälkeen Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen. Tämän on arvioitu tapahtuvan jo ennen Naton huippukokousta, joka järjestetään Madridissa kesäkuun lopussa.

Kaikkien Naton 30 jäsenmaan on vielä ratifioitava Suomen liittymispöytäkirja. Ratifioimiskierroksen on arvioitu kestävän neljästä kuukaudesta vuoteen, mutta se voi parhaassa tapauksessa olla ohi jo syksyllä.

Myös Suomen eduskunnan pitää hyväksyä liittymissopimus ratifiointikierroksen jälkeen, ennen kuin Suomesta tulee Naton täysjäsen ja Suomi pääsee Naton 5. artiklan turvatakuiden piiriin.

Vasta liittymissopimuksen käsittelyn yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen, pitääkö liittymissopimus hyväksyä yksinkertaisella vai määräenemmistöllä eduskunnassa.