Kommentti: Esiintyikö Ylellä tänään tuleva presidentinvaalien yllätysnimi? Suurlähettiläs Mikko Hautala nousee esille yhä useammin, kun Niinistön seuraajasta puhutaan

Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala povasi Ylen ykkösaamussa pitkää sotaa Ukrainassa. Hautala on yksi keskeisimmistä taustavaikuttajista Suomen Nato-jäsenyysprosessissa ja monet povaavat hänestä jo presidentinvaalien jokerikorttia, Sauli Niinistön seuraajaa.

Suomen Washingtonin-lähettiläästä MIkko Hautalasta on tulossa presidentinvaalien jokerikortti

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päättäjät seurasivat epäilemättä silmä kovana, kun toimittaja Seija Vaaherkumpu haastatteli Ylen ykkösaamussa lauantaina Suomen Washingtonin-suurlähettilästä Mikko Hautalaa.

Hautala on tällä hetkellä Suomen turvallisuuspolitiikan kova nimi, taustavaikuttajista ehkä jopa kovin.

Häntä kuuntelee erityisen tarkasti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtava presidentti Sauli Niinistö.

Se ei ole ihme, sillä Hautala on ollut myös Niinistön ulkopoliittinen neuvonantaja tämän kabinetissa.

Niinistön kabinetista Hautala pomppasi Suomen Moskovan-lähettilääksi ja Moskovasta siis Washingtoniin.

Diplomaattiuransa Hautala aloitti Ukrainasta ja hän myös puhuu ukrainaa ja venäjää. Hautalan polku diplomatian ykköspaikoilla on ainutlaatuinen.

Mikko Hautala oli vieraana Ylen Ykkösaamussa.

Ei siis ihme, että Hautalasta on kuiskittu jo pitkään myös tulevana porvaripuolen presidenttiehdokkaana, Niinistön seuraajakandidaattina.

Presidentinvaalien jokerikorttina.

Tällä viikolla Hautala on ollut Suomessa. Miestä on kuunneltu viikon aikana monissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa, joissa on käsitelty turvallisuuspolitiikkaa ja Suomen Nato-jäsenyyttä.

Ylen Ykkösaamussa Hautala ennakoi, että sota Ukrainassa jatkuu niin pitkään ”kuin silmä siintää” eli rauhaa ei ole näköpiirissä.

Venäjällä ei ole varaa maineensa takia luopua taistelusta. Ukrainalla vielä vähemmän, kun on nähty, mitä Venäjä tekee maan kansalaisille, kuului Hautalan viesti.

Hautalan oma päätehtävä on vakuuttaa Yhdysvaltain senaatin jäseniä Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin taakse. Yhdysvaltain välivaalien takia Suomen jäsenyys olisi hyvä saada ratifioitua ennen lokakuuta.

Senaatissa ratifiointi vaatii kahden kolmasosan enemmistön.

Tuntuu onnistuvan, Hautala antoi ymmärtää.

Mutta kuten todettu, Hautalan nimi nousee yhä useammin esille myös keskusteluissa, joissa pohditaan Niinistön seuraajaa. Presidentinvaaleihin on vajaat kaksi vuotta.

Ykkösaamussa Hautalalta kysyttiin asiasta.

Hän kiersi kysymyksen sanomalla, että kun Suomi elää nyt ”vaaran vuosia” suuressa murroksessa, hänen päätehtävänsä on nyt diplomatiassa, omalla suurlähettiläspaikallaan.

Mutta ei Hautala ehdokkuudesta kieltäytynytkään.

Kuten ei aikaisemmissakaan haastatteluissa, esimerkiksi Aamulehden jutussa tammikuussa.

Niinistö tuskin seuraajansa valintaan puuttuu, mutta varsinkin kokoomuksessa ollaan tietävinään, ettei Hautala olisi Niinistölle epämieluisa nimi.

Kulisseissa Hautalaa onkin nostettu jo varsin pitkään Alexander Stubbin (kok), Jan Vapaavuoren (kok) ja Paula Risikon (kok) rinnalle.

Yksi perustelu on se, että vaikka Hautalan tiedetään olevan lähellä kokoomusta, hänellä ei ole minkäänlaista puoluepoliittista painolastia – kuten edellä mainituilla.

Siksi Seinäjoella syntynyt Hautala saattaisi kelvata loppupeleissä keskustallekin, jossa Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä (kesk) haastamaan saattaa nousta lopulta puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Kepunkin taustavaikuttajissa Hautalan nimi herättää osaamisensa perusteella myönteistä hyrinää.

– Ja olisihan joskus mukava olla kerran voittajankin puolella, yksi keskustavaikuttaja tiivistää aikaisempiin presidentinvaaleihin viitaten.

Joka tapauksessa Hautala jatkaa nyt ainakin Suomen Nato-prosessin ajan Washingtonissa.

Paikka on todella näkyvä tulevina kuukausina.

Mahdollisista presidenttiaikomuksistaan Hautalan kannattaakin olla vielä puolisen vuotta hissukseen, ettei hänen esimiehensä, niin ikään presidentiksi tähtäävä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pääse patistamaan häntä virkavapaalle.

Hautalan kulissikannattajien ykkösongelma tällä hetkellä tuntuu olevan, kuka esimerkiksi kokoomuksessa uskaltaa ensimmäisenä heittäytyä Hautalan julkitukijaksi, eräänlaiseksi ”kampanjaveturiksi”.

Muiden mahdollisten ehdokkaiden reaktioita kun pelätään.