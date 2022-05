Jääkö Vasemmistoliitto hallitukseen, jos Suomi hakee Natoon?

Puoluevaltuuston enemmistö kannattaa hallituksessa pysymistä, kertoo Kansan Uutisten kysely.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous pohtii tänään Helsingissä, miten puolue suhtautuu Suomen mahdolliseen ja yhä todennäköisempään Nato-hakemukseen.

Puolueen virallinen kanta on, että se ei kannata Nato-jäsenyyttä. Puheenjohtaja Li Andersson on kuitenkin jo maaliskuussa sanonut, että hänen mielestään puolueen ei pitäisi tehdä asiasta hallituskysymystä. Yhteiskokouksen on siksi määrä päättää, voiko vasemmistoliitto pysyä mukana Nato-jäsenyyttä hakevassa hallituksessa.

Kansan Uutisten tekemän kyselyn mukaan enemmistö puoluevaltuuston jäsenistä kannattaa hallituksessa jatkamista. Puoluevaltuuston 55 jäsenestä 37 sanoi lehdelle kannattavansa hallituksessa pysymistä, kolme lähtöä. Viideltä jäseneltä ei saatu selkeää vastausta ja kymmenen ei vastannut kyselyyn.

Yhteiskokous ei ota kantaa Nato-jäsenyyteen muuten, vaan linjan päivittäminen on esillä vasta kesäkuun puoluekokouksessa. Vasemmistoliiton kansanedustajat saavat vapaat kädet äänestää Nato-jäsenyydestä, jos tai kun asia tulee eduskunnan päätettäväksi.

Kyselyiden ja julkisten kannanottojen perusteella useimmat vasemmistoliiton kansanedustajat eivät halua Suomen liittyvän Natoon, mutta kannattajiakin on.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa kannattavansa Nato-jäsenyyden hakemista. Myös kansanedustajat Mai Kivelä ja Suldaan Said Ahmed ovat ilmoittaneet kannattavansa Natoon liittymistä.

Vastaan ovat Helsingin Sanomien koosteen mukaan muun muassa ryhmänjohtaja Jussi Saramo sekä kansanedustajat Anna Kontula, Veronika Honkasalo, Johannes Yrttiaho ja Merja Kyllönen.

Puheenjohtaja Andersson ei ole vielä kertonut omaa kantaansa.