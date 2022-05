Kimmo Kiljunen aikoo jättää puolustusvaliokunnan. Kiljunen kertoo havahtuneensa siihen, että hänellä on liikaa tehtäviä eduskunnassa.

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd) poissaolot puolustusvaliokunnan kokouksista ovat herättäneet IS:n tietojen mukaan huomiota valiokunnassa.

Puolustusvaliokunta on käsitellyt Suomen turvallisuusympäristön muuttumista kymmenessä kokouksessa välillä 20. huhtikuuta – 6. toukokuuta.

Kiljunen on päässyt paikalle vain neljästi. Kiljunen selittää IS:lle poissaolojaan kirjaprojektillaan sekä päällekkäisillä kokouksilla.

– Siinä oli tietty vaihe, jolloin oli pakko saada kirja valmiiksi. Kirja liittyy juuri tähän aiheeseen, josta valiokunnassakin on puhuttu. Olen kasvattanut asiantuntemustani toisella tavalla, Kiljunen sanoo.

Kiljusen poissaolot keskittyvät etenkin huhtikuun loppuun. Välillä 20.–28. huhtikuuta puolustusvaliokunta piti viisi kokousta turvallisuusympäristön muutoksesta, joista Kiljunen ei päässyt paikalle yhteenkään.

– Kirja meni painoon 25. huhtikuuta, ja siitä neljä viikkoa taaksepäin olen kirjoittanut kirjaa intensiivisesti.

Eduskunnassa on käynnissä ainutkertainen prosessi. Eikö kokouksissa olisi ollut hyvä olla paikalla?

– Olen saanut kaiken kokousmateriaalin itselleni. Olen seurannut sen (prosessin) huolellisemmin kuin yksikään puolustusvaliokunnan jäsen. Olen tehnyt takuulla tuon asian suhteen enemmän työtä kuin yksikään kansanedustaja, olen mennyt poikkeuksellisen syvälle. Tuntuu huvittavalta, että lyödään leima siitä, että en istu kokouksessa, kun kirjoitan asiantuntijalausuntoa siitä asiasta.

Osa puolustusvaliokunnan kokouksista on pidetty maanalaisissa tiloissa, jonne ei ole voinut viedä kännyköitä, eikä muistiinpanojakaan ole voinut tehdä.

Oletko saanut silti materiaalit näistä kokouksista?

– Ei. Ollaan tarkkana siinä. Maan alla pidetyt kokoukset ovat liittyneet Ukrainan tämän hetkiseen poliittiseen tilanteeseen. Kun olen kirjoittanut kirjaa, en ole seurannut Ukrainan päivittäistä tilannetta, onko Mariupol vallattu tai miten Harkovan pommitukset ovat menneet. Kun teen syvempää analyysiä, minulle riittää iso kuvio, mikä on sotilaallinen liittoutumattomuus, mikä on Venäjän tilanne.

Onko kokouksissa istuminen mielestäsi yliarvostettua?

– Ei. Se on huipputärkeätä. Nyt oli kyse prioriteetista, oli vielä tärkeämpää pistää se asia paperille kuin istua kokouksessa.

Myös perjantaina pidetty puolustusvaliokunnan kokous jäi Kiljuselta väliin. Kiljusen mukaan syynä oli matka Tartoon. Kiljunen ei paljasta Viron-matkan syytä.

– Kyseessä ei ole eduskuntamatka, tämä on tilaisuus, jossa joudun olemaan mukana. Tämä on yksityisjuttu, johon olen sitoutunut jo kauan aikaa sitten.

Myöhemmin Kiljunen tarkentaa, että häneltä on jäänyt osa puolustusvaliokunnan kokouksista väliin päällekkäisten kokousten vuoksi. Kiljunen kertoo, että hän on esimerkiksi ollut vetämässä Vantaalla aluevaltuuston kokouksia.

– Minulla on ollut vetovastuu siellä, ne on pakko hoitaa.

Kiljunen palaa asiaan tämän jälkeen vielä kerran uudelleen ja kertoo tulleensa siihen lopputulokseen, että hän jättää puolustusvaliokunnan.

– Näen tämän ongelman nyt ihan aidosti, minulla on liikaa tehtäviä eduskunnassa. Kun Nato-juttu loppuu, tulen jättämään puolustusvaliokunnan. Ulkoasiainvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa ekspertiisini on vielä suurempi kuin puolustuksessa, se on luontevaa jättää pois.

IS:n tietojen mukaan puolustusvaliokunnassa on kiinnitetty huomiota myös Erkki Tuomiojan (sd) poissaoloihin: Tuomioja on ollut läsnä kuudessa puolustusvaliokunnan kokouksessa kymmenestä välillä 20.4.–6.5.

IS ei tavoittanut Tuomiojaa kommentoimaan poissaolojaan.

Myös Erkki Tuomiojan (sd) poissaolot puolustusvaliokunnan kokouksista ovat herättäneet IS:n tietojen mukaan huomiota.

Kokouksia on pidetty tärkeinä, sillä valiokunnan käsittelyssä on ollut selonteko, jonka pohjalta kansanedustajat ja puolueet osaltaan muodostavat kantojaan Suomen Nato-jäsenyydestä.

Puolustusvaliokunta kuuli keskiviikkona tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä etätapaamisessa.

– Sanomani on selvä: Suomi varmistaa turvallisuutensa. Se ei ole keneltäkään pois, Niinistö tiedotti tapaamisen jälkeen.

Puolustusvaliokunta on kuullut selontekoprosessin aikana myös muun muassa Puolustusvoimien komentajaa Timo Kivistä, sotilastiedustelun operaatiopäällikkö Pasi Tolvasta, sisäministeriön rajavalvonta- ja valmiusyksikön päällikkö Jussi Napolaa sekä Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tutkimusjohtajaa Hanna Smithiä.

IS:lle kuvaillaan, ettei selontekoprosessin aikana ole tullut esiin mitään kovinkaan yllättävää, mutta turvallisuuteen liittyvissä asioissa on menty vielä ”syvemmälle”.

– Prosessi on tehnyt juuri sen, mitä on tavoiteltu eli se on avannut viimeisetkin silmät, IS:lle kommentoidaan.