Pääministerillä on ollut poikkeuksellisen matkustuspainotteinen viikko, jonka aikana pidetyissä tapaamisissa on usein puhuttu Ukrainasta ja Suomen mahdollisesta Nato-jäsenhakemuksesta.

Suomen ulkopolitiikassa tapahtuu nyt harvinaisen paljon, kun maa valmistautuu historialliseen Nato-päätökseensä lähiviikkoina. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja keskeiset ministerit ovat jo viikkojen ajan kiertäneet keskustelemassa ulkovaltojen johtajien kanssa tulevasta ja tuesta, jota Suomi saattaa Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen tarvita.

Myös pääministeri Sanna Marinilla (sd) on ollut poikkeuksellisen kiireinen ja matkustuspainotteinen viikko, jonka pelkästä seuraamisesta haastatteluiden ja kuvien välityksellä on voinut tulla hengästynyt olo. Ennen ”superviikon” alkamista Marin piti Turussa suuren yleisön keränneen vappupuheen, jossa hän arvosteli Venäjää kovasanaisesti.

Pääministeri Sanna Marin arvosteli Venäjää Turussa pitämässään vappupuheessa.

Edellisenä torstaina Venäjä oli tehnyt ohjusiskun Kiovaan samaan aikaan kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili kaupungissa.

– On käsittämätöntä, että YK:n pääsihteerin vieraillessa Kiovassa sinne kohdistetaan iskuja. Venäjä on YK:n jäsen, eikä tuo ole hyväksyttävää, kuten ei tietenkään sota muutenkaan. Me haluamme mahdollisimman nopeasti rauhaa ja olemme valmiit vahvempiin pakotteisiin, Marin sanoi puheessaan.

Tiistaina Marin suuntasi Saksaan, jossa hän osallistui liittokansleri Olaf Scholzin kutsusta Saksan liittohallituksen järjestämään keskustelutilaisuuteen Euroopan muuttuneesta turvallisuustilanteesta. Berliinin lähellä sijaitsevaan Mesebergin linnaan Marin saapui näyttävästi helikopterilla yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja pääministerit Sanna Marin ja Magdalena Andersson Meseburgin linnassa Berliinin lähellä järjestetyssä tapaamisessa.

Marin tapasi Saksan liittohallituksen edustajia Mesebergin linnassa.

Marin jakoi Instagram-tilillään videon, jossa hän kertoi päivän ohjelmastaan ja helikopterikyydistä. Videolla esiintyi myös Ruotsin pääministeri Andersson ja taustalla näkyi Saksan väreissä ollut helikopteri.

Saksassa keskustelujen aiheena olivat turvallisuuspolitiikka ja Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit. Marin sanoi Suomen hakevan mahdollisimman kattavia turvatakuita isoilta Nato-mailta Nato-jäsenyysprosessin ajaksi.

Scholz vakuutti Suomella olevan Saksan täysi tuki. Berliinissä Marinilla ja Anderssonilla oli myös kahdenvälinen tapaaminen.

Keskiviikoksi Marin matkasi Kööpenhaminaan, jossa Pohjoismaiden pääministerit tapasivat toisensa. Myös viiden pääministerin tapaamisessa päähuomion veivät Suomen ja Ruotsin mahdolliset Nato-hakemukset ja aika niiden jättämisen jälkeen. Natoon jo kuuluvien Norjan, Tanskan ja Islannin pääministerit sanoivat maiden parlamenttien voivan hyväksyä Suomen ja Ruotsin hakemukset hyvin nopeasti, jopa samana päivänä.

Sanna Marin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson saapuivat Mesebergin linnaan helikopterilla.

Viisikko tapasi Kööpenhaminassa lisäksi Intian pääministerin Narendra Modin, jonka kanssa Marin keskusteli myös kahdenkeskisesti. Valtioneuvoston kanslian mukaan esillä olivat maiden välisen kaupan, investointien, innovaatioiden ja matkailun kehittäminen.

Kööpenhaminassa Marin keskusteli kahden kesken myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa.

Intian pääministeri Narendra Modi ja Marin keskustelivat kahdenkeskisesti Kööpenhaminassa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, Suomen pääministeri Sanna Marin, Norjan pääministeri Jonas Gahr Store, Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kuvattiin keskustelemassa Kööpenhaminassa.

Torstaina vuorossa oli Puola ja maan pääkaupunki Varsova, jossa Marin osallistui kansainväliseen Ukrainan avustuskonferenssiin. Tilaisuuden takana olivat Puola ja Ruotsi yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa, ja sen tarkoituksena oli kerätä taloudellista apua Ukrainalle, keskustella maan pitkän tähtäimen avustamisesta sekä ja uskoa tulevaisuuteen Venäjän hyökkäyksen jatkuessa.

Kokouksessa pitämässään puheenvuorossa Marin tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa ja sanoi Suomen olevan valmis tiukentamaan Venäjän vastaisia pakotteita. Marin korosti myös tarvetta saada aikaan kestävä tulitauko Ukrainaan.

– Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta ja voittaa sodan. Ajatuksemme ovat teidän kanssanne. Tuemme Ukrainan tulevaisuutta ja sen rohkeaa kansaa. Suomi on valmis tekemään osansa, Ukrainan pääministerin Denys Šmyhalin vieressä istunut Marin sanoi puheessaan.

Sanna Marin istui EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Ukrainan pääministerin Denys Shmyhalin välissä kansainvälisessä Ukrainan avustuskonferenssissa Varsovassa.

Pääministeri Sanna Marin puhui toimittajille Ukrainan avustuskonferenssin yhteydessä Varsovassa 5. toukokuuta.

Kokouksen yhteydessä Marinilla oli lisäksi kahdenvälinen tapaaminen Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa. Tapaamisessa Marin kiitti Puolaa johtajuudesta ja käytännön tuesta Ukrainan auttamisessa. Keskustelujen aiheena oli valtioneuvoston kanslian mukaan muun muassa Euroopan muuttunut turvallisuustilanne Venäjän hyökkäyksen seurauksena, Suomen mahdollinen Naton jäsenhakemus ja mahdolliset lisäpakotteet Venäjälle.

Ensi viikolla pääministerin matkustusputki jatkuu, kun hän lentää Japaniin kolme päivää kestävälle vierailulle. Matkan aikana Marin tapaa muun muassa Japanin pääministerin Fumio Kishidan ja edustajainhuoneen puhemiehen Hiroyuki Hosodan.