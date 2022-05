Ex-ulkoministeri Timo Soini epäilee HAAPALA-TV:n haastattelussa, miten nykysuomalaiset kestäisivät Venäjän pahimman mahdollisen uhittelun yhdistettynä edessä oleviin talousvaikeuksiin.

Edellisen hallituksen ulkoministeri Timo Soini arvioi HAAPALA-TV:ssä, että Venäjän on jollakin tavalla pakko reagoida Suomen Nato-jäsenyyteen, kun se on siitä jo etukäteen uhonnut.

Pahin mahdollinen kostotoimi on Soinin mukaan ”jonkinnäköinen ohjus”.

– En usko siihen, mutta se olisi pahinta mahdollista, että joku tällainen huomautus tulisi. Hyvin todennäköisenä pidän kyber- ja häirintäoperaatioita.

Voit katsoa Timo Soinin haastattelun kokonaisuudessaan artikkelin yläosassa olevasta videosta.

Soini ei ole erityisen luottavainen, miten nykysuomalaiset kestävät mahdollisen kriisin, kun tai jos siihen liittyy myös taloudellisia uhkia, suoranaista köyhtymistä.

– Uskon, että me selvitään, mutta eihän meitä ole koeteltu. Meillä on sähkö toiminut, meillä on energia toiminut, meillä on terveydenhuolto toiminut.

– Kaikki on toiminut loistavasti. On ollut lääkkeitä, on ollut ruokaa, Soini luettelee

– Me on päästy todella helpolla kymmeniä vuosia. Ollaan vähän niin kuin pehmeän leivän syöjiä.

Soini arvelee, että kun kaikki yhdistetään – kriisin uhka, energian kallistuminen ja yleinen hintojen nousu – sillä tulee olemaan myös poliittisia seurauksia.

– Suomen kansa köyhtyy kovaa vauhtia.

– Tämähän on kamala tilanne.

Haastattelussa Soini esittää käsityksensä myös Venäjän ulkoministeristä Sergei Lavrovista, jonka puheet muun muassa juutalaisista ovat herättäneet ihmetystä

– Nyt hän on ankkuroitunut tähän ja ilmeisesti puhuu henkensä kaupalla Sellainen käsitys minulla on, Soini arvioi.