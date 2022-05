Vasemmistoliiton ministeri Hanna Sarkkinen kannattaa Natoon liittymistä – ”Euroopan turvallisuus­tilanne on muuttunut perustavalla tavalla”

Sosiaali- ja terveysministerinä toimiva Hanna Sarkkinen sanoo, että myös Nato-jäsenyydessä on omat riskinsä, eikä liittoutuminen ole ihmelääke turvallisuushuoliin.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) sanoo kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä, jos ulkopoliittinen johto sitä esittää. Sarkkinen kertoo asiasta Twitter-tililään ja Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Lyhyellä aikajänteellä jäsenyys lisännee riskejä Venäjän mahdollisten vastatoimien takia. Pidemmällä tähtäimellä jäsenyys vahvistanee turvallisuutta, sillä se nostaisi Suomeen hyökkäämisen kynnystä ja vahvistaisi puolustuskykyämme, kun saisimme tarvittaessa apua Nato-mailta, Sarkkinen perustelee Twitterissä.

Sarkkinen korostaa, että riskittömiä vaihtoehtoja ei puolustuksen varmistamisessa ole, eikä Nato-jäsenyyskään ole ihmelääke Suomen turvallisuushuoliin. Myös Natossa Suomi vastaa ensisijaisesti omasta puolustuksestaan. Nato-jäsenyyteen kuuluu lisäksi velvoitteita muiden auttamisesta.

Vasemmistoliitto on perinteisesti suhtautunut Natoon kielteisesti, ja kysymys liittoutumisesta on jakanut puoluetta voimakkaasti.

– Natossa on edelleen ongelmansa. Liittoumaan kuuluu maita, joiden oikeusvaltiokehitys ja ihmisoikeustilanne on huolestuttava. Pääosa Nato-maista on kuitenkin meille tuttuja eurooppalaisia kumppaneita, Sarkkinen toteaa.

– Ymmärrän, että asiassa voi tulla myös toisenlaiseen johtopäätökseen. Vasemmistoliitossa on erilaisia kantoja ja sen kansanedustajilla tullee olemaan vapaat kädet äänestyksessä. Toivon, että voimme käydä erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa ja moniäänistä keskustelua Natosta.

Sarkkinen sanoo, ettei hänen oman kantansa muodostuminen ollut mikään itsesäänselvyys, sillä sotilasliitot ja kasvava sotilasvarustelu eivät edusta sitä mitä hän haluaa maailmassa nähdä.

– Kuitenkin meidän on tehtävä ratkaisuja siinä epätäydellisessä maailmassa jossa elämme.

Suomessa on Sarkkisen mukaan syytä keskustella siitä, minkälainen Nato-maa Suomi tulisi olemaan. Suomen ei hänen mukaansa tule ottaa ydinaseita maaperälleen. Nato agendalle tulisi nostaa ilmasto- ja ihmisoikeuskysymyksiä.

– Suomen on säilytettävä ulkopoliittinen liikkumavaransa myös suhteessa Nato-maihin. Nato on puolustusliitto, ei ulkopoliittinen liitto. Suomen on työskenneltävä jatkossakin jännitteiden alentamisen, aseriisunnan, vuoropuhelun, rauhanrakentamisen ja diplomatian puolesta.