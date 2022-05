Yksimielisyys löytyi siitä, että ydinaseita ei lähtökohtaisesti pitäisi tuoda Suomeen. Olennaisin kysymys on se, mitä Suomi tarvitsee ollakseen turvassa.

Kansanedustajat keskustelivat torstaina Ylen A-Talkissa siitä, millainen Nato-maa Suomen pitäisi olla.

Keskustelemassa olivat perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Antti Häkkänen, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, Sdp:n Erkki Tuomioja ja vasemmistoliiton Anna Kontula.

Keskustelu sai heti aluksi kierroksia, kun kansanedustajilta kysyttiin, mikä muuttuisi, jos Suomi olisi Naton jäsen.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tavallisen suomalaisen arkeen vaikutukset olisivat vähäisiä. Kontula sen sijaan mainitsi kaksi muuttuvaa asiaa.

– Suomen kansainvälisessä poliittisessa asemassa tapahtuu selvä muutos, kun avautuu ikkunoita ja sulkeutuu toisia. Neuvostoliiton jälkeen ajateltiin, että voisimme olla sitoutumaton maa, mutta tällaisen roolin vetäminen ei ole enää uskottavaa Nato-jäsenyyden jälkeen. Toinen asia on se, että erilaisiin sotilaallisiin hässäköihin on suurempi riski sekaantua, Kontula sanoi.

Hän kertoi vastustavansa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

Myös Tuomioja esitti oman näkemyksensä asiasta.

– Olisihan vaihtoehtoja ollut. Se vaihtoehto, että Suomi olisi pitänyt riittävänä oman puolustuksen ylläpitoa ja kahden välisen puolustuksen vahvistamista Ruotsin kanssa. Nyt prosessi on ollut sellainen, että ei siinä mitään vaihtoehtoja haluttu. Nyt kootaan mahdollisimman laajaa tukea Nato-jäsenyydelle, Tuomioja sanoi.

Tuomioja on kertonut aiemmin olevansa valmis äänestämään Nato-jäsenyyshakemuksen puolesta.

Häkkänen kiirehti korjaamaan Kontulaa. Hän huomautti, ettei Suomi ole ollut sitoutumaton ja nosti esimerkiksi muun muassa YYA-sopimuksen. Lisäksi hän muistutti Suomen EU-myönteisyydestä viitaten maan jäsenyyteen unionissa.

– Nato on perustettu erittäin pienten valtioiden suojaksi. Suurin turva on se, että saamme oman puolustuskyvyn lisäksi koko Nato-maiden yhteisen puolustuskyvyn, Häkkänen muistutti.

Myös Halla-aholla oli huomautuksia Kontulan ja Tuomiojan lausuntoihin.

– Kontula viittasi siihen, että Naton jäsenenä on riski joutua osaksi hässäköitä. Kuten todettua, mikään Naton jäsenmaa ei ole koskaan joutunut sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi ja Naton keskeinen funktio on estää konflikteja. Tuomiojan vaihtoehdot ovat illuusiota, Halla-aho sanoi.

Kontulan mukaan Nato-jäsenyydessä ovat kuitenkin hämärtyneet tietyt asiat.

– Toisessa päässä on rauha ja ystävyys ja toisessa sotatila. Tilastollisesti sodat ovat verraten harvinaisia verrattuna vakavuusasteiltaan erilaisiin hässäköihin, joita tapahtuu, eivätkä ne täytä sodan tunnusmerkkejä, Kontula selvensi.

Häkkänen huomautti, että rauhanturvaamisoperaatiot tehdään vapaaehtoiselta pohjalta.

– Rauhanturvaamisoperaatiot harkitaan tapauskohtaisesti. Pohditaan, mikä on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti viisasta. Suomi on osallistunut lähestulkoon kaikkiin Nato-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin menestyksekkäästi.

Keskustelussa oli esillä myös kysymys siitä, pitäisikö Suomeen sijoittaa ydinaseita tai tukikohtia.

Yksimielisyys löytyi siitä, että ydinaseita ei lähtökohtaisesti pitäisi tuoda Suomeen. Häkkänen ja Halla-aho kuitenkin painottivat sitä, ettei mitään ennakkoehtoja pitäisi tässä vaiheessa lyödä lukkoon.

Olennaisin kysymys on se, mitä Suomi tarvitsee ollakseen turvassa. Tärkeää on myös Suomen oma puolustus ja suvereenius päätöksenteossa.

Sekä ydinaseiden että tukikohtien tuleminen Suomeen olisi ”täysin teoreettista”.

– Keskustelu on teoreettista, koska millään taholla ei ole intressiä sijoittaa Suomeen ydinaseita tai tukikohtia. Olen Häkkäsen kanssa samaa mieltä siitä, että kollektiivinen turvallisuus perustuu ydinasepelotteeseen ja tekisimme karhunpalveluksen itsellemme, jos lähtisimme kovin julistuksellisesti irtisanoutumaan kollektiivisista puolustuskomponenteista, Halla-aho pohti.

Kontula puolestaan nosti esiin huolen.

Hänen mukaansa on kyseenalaista puhua ydinaseettomasta maailmasta, ”jos olemme mukana muokkaamassa ydinasepelotteeseen perustuvaa maailmanjärjestystä”.

– Kyllä minusta pitäisi muistaa, että se ei ole vain Nato, joka tänne olisi ehkä tuomassa ydinaseita, vaan siellä on myös rajan toisella puolella iso ydinasevaltio (Venäjä). Jos olemme Nato-jäseniä, on huomattavasti selvempää, että meidät on maalitettu suuremmalla relevanssilla ydinaseiskun kohteeksi, Kontula sanoi.

Häkkänen vastasi, ettei jaksa uskoa Kontulan teoriaan.

– On erotettava toisistaan ydinasesuoja kaikille Nato-maille ja se, missä sijaitsee ydinaseita. Jos Suomi edes haluaisi ydinaseita, menisi useampi vuosikymmen, että niitä sijoitettaisiin Suomeen. Baltian maat lobbasi 15 vuotta, että saisivat edes yhden taisteluosaston. Tämä on täysin teoreettista keskustelua, Häkkänen sanoi.

Suomi päättää mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisesta tässä kuussa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kertonut IS:lle ilmoittavansa Nato-kantansa viimeistään 12. toukokuuta.