Sauli Niinistön mukaan Nato rakentaa ”Pohjolaan linnoituksen” – Mika Aaltola kertoo, mitä se tarkoittaa

Natossa Suomelle luontainen viiteryhmä ovat toiset Pohjoismaat, mutta vastuut tulevat ulottumaan myös laajemmalle. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kaipaa enemmän keskustelua Suomen roolista puolustusliitossa.

Kaikki viittaa siihen, että Suomi ilmoittaa lähiviikkoina pyrkivänsä sotilasliitto Naton jäseneksi. Valtiojohto on kuitenkin toistaiseksi pidättäytynyt paljastamasta henkilökohtaisia Nato-kantojaan, sillä ratkaisuun liittyvä parlamentaarinen prosessi halutaan ensin saada valmiiksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo kertoa Nato-kantansa ennen Sdp:n puoluevaltuuston kokousta, joka pidetään lauantaina 14. toukokuuta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö taas kertoi viime viikonloppuna Ilta-Sanomien haastattelussa paljastavansa oman kantansa viimeistään torstaina 12. toukokuuta. Tuolloin puolueiden odotetaan saaneen valmiiksi turvallisuusympäristön muutosta koskevan selonteon käsittelyn.

Vaikka kantoja ei olla kerrottu suoraan, on rivien välistä ollut helppoa lukea, että Suomen ulkopolitiikan keskeiset päättäjät liputtavat liittoutumisen puolesta. IS:n haastattelussa presidentti Niinistö totesi, että jos Suomi liittyy Natoon niin ”yleinen turvan tilanne muuttuu, meillä on kate”.

Niinistön mukaan myös Suomen lähialueiden turvallisuustilanne paranee, jos Suomi ja Ruotsi liittoutuvat. Ruotsin odotetaan kertovan omasta ratkaisustaan samoihin aikoihin Suomen kanssa.

– Jos käy niin kuin näyttää, että Suomi ja Ruotsi liittyvät (Natoon), niin meille syntyy uudenlainen Pohjola, vastuunsa kantava, vakaa ja vahva, Niinistö visioi.

Presidentin mukaan kaikkien viiden Pohjoismaan ja Baltian maiden kuuluminen Natoon muodostaisi vahvan kokonaisuuden, eräänlaisen linnoituksen ulkoista uhkaa vastaan.

– Tässä rakennetaan pohjoista omaa turvapaikkaa, omaa turvalinnoitusta. Emme saa unohtaa Baltiaa. Juuri Ruotsin liittyminen on paitsi Suomelle myös Baltialle tärkeää, koska se antaa syvyyttä puolustukseen. Jos olemme jotakin Ukrainassa oppineet, niin juuri nämä huolto- ja täydennyslinjat, sillä on suuri merkitys, että takana on ystävällinen tai samanmielinen naapuri. Sen vuoksi painotan Ruotsin merkitystä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on aiemmin käyttänyt samaa kielikuvaa puhuessaan Suomen valtiojohdon tavoitteesta Pohjolan puolustuksen vahvistamiseksi.

– Halutaan linnoittaa Pohjolaa koskemattomaksi alueeksi ja saada siihen sotilaallista kyvykkyyttä. Eli tässä nyt se rauta, huoltovarmuus ja tietojen vaihto on niitä keskeisiä elementtejä, joilla selkeytetään Suomen ja Ruotsin asemaa konfliktieskalaation varalta, Aaltola kuvaili STT:lle maaliskuun alussa.

Ilta-Sanomille Aaltola puhuu myös Pohjolan turvallisuuspalapelistä, joka täydentyy viimeistenkin maiden liittyessä Natoon.

– Kartalta katsoessa Suomen ja Ruotsin palat ovat puuttuneet siitä. Tässä on toteutumassa jo 1970-luvulla haaveiltu Pohjolan puolustusliitto, joka nähtiin korvikkeena Natolle. Nyt se toteutuu ikään kuin Naton sisällä.

Kolmas Aaltolan käyttämä vertaus on Nato isona laatikkona täynnä Lego-palikoita. Tällä hän tarkoittaa, että Naton jäsenmaat voivat rakentaa keskenään tarvittavia kokonaisuuksia turvallisuutensa takaamiseksi.

– Jokainen maa voi ottaa sieltä tyylinsä mukaisen palikkavalikoimaan ja joutuu myös antamaan sinne muutaman palasen.

Suomen turvallisuusympäristön muutosta käsittelevässä selonteossa todetaan, että Pohjoismaista monenkeskistä puolustusyhteistyötä kehitetään Nordefco-puolustusyhteistyöhankkeen (Nordic Defence Cooperation) vision mukaisesti. Aaltolan mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon antaa uudet puitteen Nordefcolle ja puolustusyhteistyölle.

Yhteinen puolustusratkaisu toisi Pohjoismaat saman pöydän ääreen neuvottelemaan siitä, miten alueen puolustusta toteutetaan Naton sisällä.

– Pitäisi pohtia mitä kyvykkyyksiä me ryhdymme kehittämään ja mitä Naton kyvykkyyksiä me haluamme tänne erityisesti kehittää. Liittyvätkö ne pohjoiseen ulottuvuuteen, laajempaan Itämeren kehikkoon vai uusiin toimintasfääreihin kuten avaruuteen tai kyberturvallisuuteen.

Tähän saakka julkisessa keskustelussa on käsitelty lähinnä Venäjän mahdollista reaktiota Suomen Nato-hakemukseen ja vähemmän sitä, mitä Naton jäsenenä käytännössä tehtäisiin.

– Ehkä liikaakin mietitään sitä harmaata aikaa sen sijaan, että toiveikkaammin luotaisiin sitä tulevaisuuden roolia meille Natossa.

Naton silmissä Suomi ja Ruotsi ovat sotilaallisesti kyvykkäitä maita, ja niiden jäsenyyden myötä Pohjois-Euroopan painoarvo sotilasliitossa tulee nousemaan. Brexitin jälkeen uutta asemaa hakeva Britannia on jo osoittanut haluavansa olla puolustuksellisesti aiempaan enemmän läsnä Pohjoismaissa.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen myös Itämeren alueen maihin kuuluva Saksa on ilmoittanut sadan miljardin euron investoinnista puolustukseensa.

Mika Aaltolan mukaan julkisuudessa voitaisiin keskustella enemmän siitä, mitä Suomen Nato-jäsenyys käytännössä tarkoittaa.

Suomelle on Aaltolan mukaan luontaista ajatella nimenomaan Pohjoismaita yhtenä linnakkeena, vaikka velvollisuudet Natossa tulevat ulottumaan laajemmalle. Suomen kannalta keskeinen asia on esimerkiksi kysymys Suomenlahden ja Baltian maiden suojaamisesta.

– Tähän liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Keskeinen kysymys on, kuinka Suomenlahden puolustaminen järjestetään Natossa.

Naton näkökulmasta Baltian maiden puolustaminen helpottuu huomattavasti, jos Suomi ja Ruotsi ovat mukana. Nähtäväksi jää, tuleeko Suomi jatkossa esimerkiksi osallistumaan Viron, Latvian ja Liettuan ilmatilan valvontaan.

– Moni asia Naton strategisen suunnittelun näkökulmasta helpottuu, kun Suomi ja Ruotsi ovat mukana. Jo jäsenyys luo itsessään Venäjälle pidäkettä.

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa selonteossa arvioidaan, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisäisi vakautta Itämeren alueella pidemmällä tähtäimellä. Kun linnoituksen muurit ovat tiiviit, ei niitä vastaan tee mieli hyökätä.

– Venäjän kiusaus testata Naton pelotetta Baltiassa vähenee, jota kautta myös Suomen riski ajautua konfliktiin vähenee. Todennäköisemmin ajautuisimme epävakaaseen tilanteeseen jos emme olisi Natossa, Aaltola kiteyttää.