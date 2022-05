Mika Aaltola: Venäjä pyrkii muistuttamaan Suomea tyytymättömyydestään

Keskiviikkona uutisoitiin ilmatilaloukkauksesta, Venäjällä leviävistä valeuutisista ja median maalittamisesta. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Venäjän Suomeen kohdistamat vaikuttamisyritykset tulevat todennäköisesti jatkumaan.

Venäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa keskiviikkona, samana päivänä, kun Britannian puolustusministeri Ben Wallace vieraili Suomessa ja seurasi monikansallista Arrow 22 -puolustusharjoitusta.

Lisäksi Yle kertoi, että venäläinen trollitehdas on ryhtynyt maalittamaan suomalaista mediaa. Median edustajille esimerkiksi kehotetaan lähettämään viestejä tukkimalla heidän sometilinsä ja vaikeuttamalla niiden käyttöä.

Keskiviikkona Venäjällä levisi myös valeuutinen, jonka mukaan Suomi olisi siirtämässä panssarivaunujaan Venäjän vastaiselle rajalle.

Mitä Venäjä tavoittelee tällä toiminnalla?

– Näillä on tarkoitus muistuttaa Suomea Venäjän olemassaolosta ja siitä, että Venäjä on tyytymätön, Ulkopoliittisen insituutin johtaja Mika Aaltola sanoo.

– Liittymistä Natoon ei nähdä Venäjällä ainoastaan Suomen omana asiana, vaan myös Venäjällä tulisi olla jonkinlainen veto-oikeus siihen, mutta sitä ei tietenkään saa sallia.

Aaltola arvioi, ettei Venäjän kaikkia vaikuttamisyrityksiä ole vielä nähty ja muistuttaa, että Venäjä on kohdistanut Suomeen vastaavia toimia myös silloin, kun Nato-kysymys ei ole ollut esillä.

Venäjän toimet korostavat Aaltolan mukaan sitä, että Suomen tulee tehdä puolustusratkaisuja välittämättä Venäjän toimenpiteistä. Piittaamattomuus Suomen suvereniteettia kohtaan, kuten ilmatilaloukkaukset, kuuluu hänen mukaansa Venäjän työkalupakkiin.

– Venäjällä on motiivi, tilaisuus ja kyky tällaisiin toimiin.

Aaltolan mukaan Venäjän viimeaikaiset toimet, kuten ilmatilaloukkaus, tai mahdolliset tulevat kyberhyökkäykset vain vahvistavat suomalaisten tahtoa liittyä Natoon. Hän sanoo, että tämä ymmärretään myös Venäjällä.

– Varmaan Venäjälläkin tiedetään, ettei niillä saada mitään aikaan, ja että maa on ajanut itsensä nurkkaan ja luottamus Venäjään on nolla.

Venäjän propaganda kannattaa Aaltolan mukaan sivuuttaa kokonaan. Hän sanoo, että valeuutiset ohjautuvat lähinnä maan sisäiseen käyttöön.

– Venäjän kansalle on syötetty sitä puppua pitkään, että Nato on hyökkäävä ja nyt Suomi osallistuu tähän hyökkäävään toimintaan suhteessa Venäjään.

Aaltola arvioi, että yksi syy propagandalle on vastata kansalaisten kysymyksiin siitä, miksi Suomi on mahdollisesti liittymässä Natoon. Tätä selitetään Aaltolan mukaan esimerkiksi natsismilla, josta Venäjä on propagandassaan syyttänyt Ukrainaakin aikaisemmin.

– Venäjällä tässä on kyse siirtymisestä yhä fasistisempaan tai rusistiseen järjestelmään.

Hybridivaikuttamisen jatkuminen ja lisääntyminen voi Aaltolan mukaan olla odotettavissa. Hän kuitenkin toteaa, että vastaavat toimet ovat hallittavissa, eikä niistä kannata kokea rauhattomuutta. Venäjä yrittää luoda ensisijaisesti omille kansalaisilleen kuvaa, jonka mukaan länsi olisi Venäjää vastaan tai haluaisi hyökätä Venäjälle selittääkseen esimerkiksi Suomessa tapahtuvia muutoksia.

Keskiviikkona Britannian puolustusministeri Ben Wallace vakuutti, että Suomi saa Britannialta apua ja tukea esimerkiksi Nato-prosessin ajaksi. Aaltolan mukaan tällaiset tuenosoitukset ovat Suomelle tärkeitä. Hän sanoo, että suurien, Britannian kaltaisten jäsenmaiden taustatuki nopeuttaa Suomen Nato-prosessia. Britannia on hänen mukaansa myös keskeinen asemahti ja ydinasevaltio, minkä vuoksi vastaavaa suojaa on hyvä olla.

– Tämä on aika tärkeä julistus, ja varmasti signaloi Moskovaan myös sitä, että Suomi on itsessään kyvykäs ja sillä on läntiset tukijansa. Ei ole harmaata aikaa, vaan sillä [Suomella] on jo nyt sotilaallisesti voimakkaita kumppaneita.

Aaltolan mukaan Britannian mahdollinen tuki liittyisi todennäköisesti odottamattomiin asioihin, kuten Venäjän arvaamattomaan käytökseen. Hän sanoo, että näköpiirissä ei kuitenkaan ole nyt sellaisia asioita, että Suomi ei pärjäisi Nato-prosessin aikana omillaan.

– Arvaamattomuus tuottaa tarvetta riskien minimoimiselle, ja siihen tarvitaan suuria toimijoita. Britannia on ollut Suomelle luonnollinen liittolainen jo pitkään.