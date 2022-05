Britannian puolustusministeri Wallace lupaa Suomelle apua Nato-prosessin ajaksi: ”Olisi käsittämätöntä, jos emme tukisi Suomea”

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Suomelle on tärkeää kuulla, että valtiot, kuten Britannia ovat valmiita tukemaan Suomea mahdollisen Nato-prosessin aikana.

Britannia tukee ja auttaa Suomea siitä huolimatta, päättääkö Suomi liittyä Natoon vai ei, Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi keskiviikkona Niinisalossa.

– Olisi käsittämätöntä, jos emme tukisi Suomea tai Ruotsia, jos niitä vastaan hyökättäisiin.

Wallace kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin keskiviikkona Niinisalossa Puolustusvoimien Arrow 22 -harjoituksen yhteydessä. Wallace tapasi samalla kollegansa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Wallace korosti Suomen ja Britannian yhteisiä arvoja ja historiaa ja sanoi, että liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta huolimatta Britannia tulisi Suomen avuksi.

Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, millaista apua Britannia Suomelle tarjoaisi esimerkiksi mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin ajaksi.

Ministeri Kaikkonen sanoi, että Suomelle on tärkeää kuulla viestejä siitä, että Suomea tuetaan prosessin aikana.

Wallacen mukaan liittoutuminen tarkoittaa turvallisuutta. Hän myös korosti, että Vladimir Putin on hyökkääjä, joka ei ole Länsi-Euroopan ystävä.

Ministeri Kaikkoselta kysyttiin, liittyykö epäily venäläisen helikopterin Suomeen keskiviikkona kohdistuneesta ilmatilaloukkauksesta Puolustusvoimien meneillään olevaan harjoitukseen.

– Näitä harjoituksia ja tapaamisia on ollut aikaisemminkin, joten on vaikeaa heti vetää johtopäätöstä, että näin olisi, mutta sitä vaikea sulkea poiskaan. Suhtaudumme ilmatilaloukkauksiin vakavasti ja Rajavartiolaitos on aloittanut tutkinnan tästä tapauksesta.

Kaikkonen kommentoi myös, että harjoitukset ovat osa Puolustusvoimien työtä, ja jokainen valtio järjestää vastaavia harjoituksia. Nyt meneillään olevan harjoituksen järjestämisestä päätettiin ministerin mukaan jo viime vuonna.

Arrow 22 -harjoitukseen osallistuu 3 400 henkilöä.

Arrow 22 -harjoitukseen osallistuneet joukot ovat ministeri Kaikkosen mukaan osoittaneet vahvaa motivaatiota, osaamista ja yhteishenkeä. Maavoimien harjoitus on Kaikkosen mukaan ollut yksi tärkeimmistä monikansallisista harjoituksista.

– Harjoitus on tärkeä yhteistoimintakyvyn kehittämiseen, mutta myös kansainvälisen avun vastaanottamiseen.

Harjoitus on ministerin mukaan myös tärkeä osa Suomen ja Britannian välistä kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.

Puolustusministeri Wallacen mukaan joukot ovat nauttineet harjoituksesta ja kehittäneet taistelutaitojaan. Hänen mukaansa harjoitukseen osallistuneiden maiden välinen yhteistyö lähettää tärkeän viestin Venäjälle, joka uhkaa maita ja niiden yhteisiä arvoja.

– Mitä vahvemmin integroidumme, sitä vahvempi puolustuksemme on, Wallace sanoi korostaen erityisesti JEF-maiden välistä yhteistyötä.

Arrow 22 -harjoitukseen osallistuu Suomen joukkojen lisäksi joukkoja Britanniasta, Yhdysvalloista, Latviasta ja Virosta.

Harjoitukseen osallistuu 3 400 henkilöä. Britanniasta Suomeen on saapunut 120 hengen panssarivaunukomppania. Harjoituksen taisteluammuntavaihe alkaa lauantaina ja päättyy 13. toukokuuta.