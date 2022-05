Koulukokki Kati tienaa lakossa reippaasti enemmän kuin työssään – näin paljon liitot maksavat avustuksia jäsenilleen

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle lakot maksavat peräti 32 miljoonaa euroa. Liitoista vakuutetaan, että lakkokassat kestävät lakkoilun.

Vantaalaisessa koulussa kokkina työskentelevä Kati Nikkinen oli torstaina kolmatta päivää lakossa.

Nikkinen tienaa 1947 euroa kuussa. Käteen jää 1500–1600 euroa kuussa.

Nikkinen kertoo IS:lle päiväpalkakseen 75 euroa. Lakon aikana Nikkinen saa JHL:n jäsenenä 160 euron lakkoavustuksen jokaiselta lakkopäivältä.

JHL:n maksama lakkoavustus on siis huomattavasti suurempi kuin Nikkisen normaali päiväpalkka. Nettokorvauksena Nikkinen saa lakkoavustusta 95,20 euroa päivältä.

– Se houkuttelee jäseniä jäämään helpommin lakkoon, kun ei tule ansiotulomenetyksiä, Nikkinen sanoo.

Nikkinen kertoo olevansa lakossa ”ihan positiivisilla tunnelmilla”.

– Mielestäni hyvän asian puolesta lakkoillaan, koska meillä on pienet palkat esimerkiksi yksityisen puolen palkkoihin verrattuna. Jos mies olisi kunta-alalla töissä, pitäisi miettiä, miten perheellisenä tulee toimeen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ maksaa jäsenilleen lakkoavustusta vielä JHL:ää enemmän, 180 euroa jokaista palkanmenetyspäivää kohden.

Luokanopettajan päiväpalkka on keskimäärin 124 euroa ja varhaiskasvatuksen opettajan 94 euroa.

Kun lakkoavustuksesta on pidätetty verot, maksetaan OAJ:n jäsenille lakkoavustusta käteen 98 euroa päivässä.

Varhaiskasvatuksen opettajan saama nettokorvaus on lakon aikana siis suurempi kuin normaalityöpäivästä saatu bruttokorvaus.

– Verottaja ohjeistaa pidättämään meidän suuruisesta avustuksesta 50 prosenttia, jolloin jäsenelle maksetaan 98 euroa päivältä. Tämä tietenkin tasaantuu henkilön oman lopullisen verotuksen mukaan, OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman huomauttaa.

HoitajajärjestöT Tehy ja Super maksavat jäsenilleen lakkoavustusta 140 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Jos siis tehyläinen tai superilainen olisi koko kuukauden lakossa, kertyisi yhden henkilön lakkoavustuksista yhteensä 4 200 euroa.

Tehyn ja Superin jäsenet eivät ole tällä hetkellä lakossa. Voimassa on koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Hoitajien palkkakiista on yhä ratkaisua vaille.

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi ei kerro, kuinka paljon huhtikuussa pidetty kaksiviikkoinen lakko tuli maksamaan liitolle.

– Emme tietenkään anna julkisuuteen näitä tietoja. Ihan kaavamaisesti ei kannata laskea, koska toisin kuin paperimiesten lakossa, hoitajien lakossa osa työntekijöistä on aina suojelutyössä.

Onko lakon suuri hintalappu osasyy sille, että tehyläiset eivät ole nyt lakossa?

– Ei, kyllä meillä on katsottu, että lakkokassa riittää, kun lakkoa suunnitellaan. Meidän ensimmäinen lakko kesti kaksi viikkoa, ja oli tarkoitus tulla toinen lakko perään, mutta tuli potilasturvallisuuslaki, jota alettiin säätämään jo ennen kuin ensimmäinen lakko alkoi. Se vesitti täydellisesti lakon, huomasimme, ettei työnantajalla ollut minkäänlaista intressiä neuvotella tai löytää sopua. Sen takia päädyimme siihen, ettei toinen lakko käynnisty.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola kiistää, että lakkoavustukset tulisivat niin kalliiksi liitolle, että se estäisi lakkojen jatkamisen.

– Ei syy ole se, vaan se, että jos Superin jäsenet menevät lakkoon, niin se ”pakkotyölaki” astuu voimaan, Paavola viittaa potilasturvallisuuslakiin.

Hoitajajärjestöt ovat nostaneet pöydälle uudeksi keinoksi joukkoirtisanoutumisen.

Myös OAJ:sta vakuutetaan, että lakkokassa kestää lakkoilun. OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen kertoo, että lakkoavustuksista syntyy yhteensä 32 miljoonan euron kulut.

– Kunnallisella opetusalalla lakko alkoi 3. päivä ja päättyy 9. päivä, ja yksityisellä opetusalalla lakko alkoi 3. päivä ja päättyy 10. päivä. Lakko tulee maksamaan pelkkinä lakkoavustuksina noin 28 miljoonaa. Meillä oli jo kuudella paikkakunnalla lakot, joiden kustannus oli noin neljä miljoonaa.

OAJ:n järjestöjohtajan Pasi Pesosen mukaan OAJ ei ole tehnyt päätöksiä ylimääräisistä jäsenmaksuista, vaan lakkoavustusten aiheuttamat kulut maksetaan lakkorahastosta, jota on kerrytetty vuosien varrella. OAJ:lta on lakossa 22 000 jäsentä. Kuva Vantaalla tiistaina järjestetystä mielenilmauksesta.

Pesonen mainitsee, että OAJ:n tuoreimmasta julkistetusta tilinpäätöksestä vuodelta 2020 käy ilmi, että OAJ:lla oli omaa pääomaa vuoden 2020 lopussa noin 200 miljoonaa.

– Kyllä se tarkoittaa, että me voimme edelleen työtaisteluja järjestää. Tuo 32 miljoonaa on valtava summa, mutta järjestömme on tähän varautunut ja meillä on varaa se maksaa. Näemme tämän niin tärkeänä asiana, että tähän kannattaa satsata.