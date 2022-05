Jan Vapaavuori antaa pormestarivuosistaan kertovassa kirjassaan tylyn arvion pääministeri Sanna Marinista ja tämän kanssa asioinnista.

Ex-ministeri, Helsingin ex-pormestari Jan Vapaavuori (kok) on kirjoittanut kirjan ajastaan Helsingin pormestarina 2017–2021.

Ensimmäinen pormestari (Otava) ei ole mikään vaalikirja.

Valtakunnan politiikkaa kirjassa on hyvin vähän.

Vapaavuori toimi pormestarina Juha Sipilän (kesk) porvarihallituksen sekä Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) punavihreiden hallitusten aikana.

Pormestarin mielestä pääministereistä parhaat pisteet ansaitsi Rinne. Sipilä ei ymmärtänyt Helsinkiä, mutta oli ihmisenä ystävällinen.

Sen sijaan Marin saa Vapaavuorelta tylyn ja hyytävän luonnehdinnan:

– Juha Sipilä oli pääministerinä penseä yhteistyölle niin Helsingin kuin laajemminkin isojen kaupunkien kanssa, mutta tyyliltään hän oli aina ystävällinen eikä lähellekään niin nihkeä kuin Sanna Marin, jonka kanssa tavatessa oli usein tunne jääkalikoiden narskunnasta hyytävässä pakkaskelissä.

Ex-pormestari Jan Vapaavuori antaa kirjassaan Antti Rinteelle kiittelevän ja Sanna Marinille hyytävän luonnehdinnan toiminnastaan pääministerinä Helsingin kanssa.

– Antti Rinne sen sijaan oli myönteinen poikkeus. Hänen lyhyeksi jääneellä pääministeri­kaudellaan tapahtui selkeää lähentymistä valtiovallan ja isojen kaupunkien välillä, mikä ei ikävä kyllä kantanut sen pidemmälle, Vapaavuori kirjoitti kirjassaan.

Sektoriministereistä pormestari Vapaavuori antaa tunnustusta kahdelle Sipilän ja kahdelle Marinin hallituksen ministerille.

– Myönteisiä yhteistyökokemuksia sain ainakin valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) ja liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) kanssa asioidessani.

– Marinin hallituksen ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) suhtautui kaupunkikysymyksiin ja ylipäänsä asiointiin kaupunginjohtajien kanssa luottamusta herättävällä tavalla, ja meillä olikin hänen kanssaan useita yhteisiä hankkeita.

– Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kanssa olin välillä samalla ja välillä eri puolella rintamalinjaa. Hän oli kuitenkin aina perillä asioistaan, minkä takia hänen kanssaan oli parempi asioida kuin monien muiden, Vapaavuori luonnehti ministereitä.

Kokoomuslaisista Vapaavuorelta pyyhkeet saa Sipilän hallituksen sisäministeri Kai Mykkänen.

– Sipilän hallitus päätti kieltää kivihiilen käytön energiantuotannossa vuodesta 2029 alkaen. Rehelliset ministeriön virkamiehet kirjoittivat hallituksen esitykseen asti, että päätös on hankala vain muutamille kaupungeille, näistä Helsinki etummaisena.

– Hallituksen neuvotteluissa kokoomusta edusti espoolainen sisäministeri Kai Mykkänen. Helsinkiä ei päätöksiä tehtäessä kuultu eikä konsultoitu mitenkään.

Vapaavuori kiittelee kirjassaan kokoomuksesta Petteri Orpoa ja kritisoi Mykkästä. Vapaavuoren mukaan Mykkänen jätti kertomatta Helsingille, että Sipilän hallitus on kieltämässä kivihiilen energiakäytön 2029. Mykkäsen synniksi Vapaavuori laskee myös päätöksen Helsingin Pelastuskoulun lakkauttamisesta, jonka päätöksen seuraava hallitus perui.

– Mykkänen kunnostautui myöhemmin lakkauttamalla Helsingissä sijaitsevan Pelastuskoulun – se oli päätös, jonka seuraava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) perui. Koulun lakkauttamisesta kuulin ministeriltä varttia ennen sen julkistamista, Vapaavuori valitteli kirjassaan.

Ensimmäinen pormestari -kirja kertoo nimensä mukaisesti siitä, mitä on johtaa yli 650 000 asukkaan Helsinkiä, jolla on 39 000 työntekijää palkkalistoillaan.

Kirja on helmi Helsingin kaupungintalon ja johtamisen kulisseista, miten pormestari joutuu luovimaan virkamiesten ja kuntapoliittisten suhmurointien ristitulessa.

Viimeisiä päiviään pormestarina. Jan Vapaavuori heinäkuun loppupäivinä 2021.

Vapaavuori on tunnetusti voimakastahtoinen poliitikko.

– Kunnallispoliitikoilla on kova tarve korostaa, että heillä on kaupungissa ylin päätös­valta, ja siihen liittyen he pyrkivät luomaan mielikuvaa, että he myös käytännössä johtaisivat kaupunkia. On totta, että heillä on ylin päätösvalta.

– Kaupungin käytännön johtaminen on kuitenkin ihan eri asia.

– Ymmärsin toki, etteivät kaikki katso vauhdikkaan ja voimakastahtoisen pormestarin edesottamuksia hyvällä, mutta en silti oikein edes osannut varoa siihen liittyviä karikoita. Joku saattoi ajatella, että minulla oli enemmän tahtoa ja intohimoa johtaa kaupunkia kuin itsesuojeluvaistoa, ymmärrystä tai kykyä väistää tästä vahvasta johtajuusotteesta syntyneitä erilaisia vastareaktioita, Vapaavuori näki.

Pormestari Vapaavuori antaa kirjassaan kritiikkiä myös itselleen.

– Siitä huolimatta, että olin kaupungin ylin johtaja, kaupungin pormestari, minulla ei ollut käytössä kaikkia tarvittavia johtamisen keinoja eikä aina osaamistakaan. Varsinkin silloin, kun eräät virkamiehet alisuoriutuivat systemaattisesti, turhautuminen ja kiukku olivat usein läsnä, kun käytössä ei ollut sen paremmin keppiä kuin porkkanaakaan.

– On selvää, että käyttäydyin tämän takia useammankin kerran tavalla, joka ei edistänyt asioiden hoitoa vaan pikemminkin päinvastoin.

– Eritoten valtuustokauden loppupuolella rupesin ärsyyntymään yhä useammin myös kunnallispolitiikan monista vähemmän innostavista piirteistä. Sitoutumisen, johtajuuden ja johdonmukaisuuden puute poliittisten puolueiden keskuudessa oli näistä yksi mutta lopulta kuitenkin aika vähäisesti mielenrauhaani järkyttänyt ilmiö, Vapaavuori sanoi.

Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi kesäkuussa 2017 Jan Vapaavuoren pormestariksi ja apulaispormestareiksi Anni Sinnemäen, Sanna Vesikansan, Pia Pakarisen ja Nasima Razmyarin.

Vapaavuori ei saanut rakennettua ensimmäisenä pormestarina Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia neljässä vuodessa, mutta hän antaa itselleen kohtuullisen arvosanan.

– Itselleni kaikkein lohdullisinta olikin – silloin kun johtajuuttani toisinaan arvosteltiin – ettei kukaan missään vaiheessa epäillyt motiivejani pyrkiä kaikessa tekemisessäni vain edistämään Helsingin ja helsinkiläisten parasta, Vapaavuori kirjoitti kirjassaan.

Helsingin ensimmäinen pormestari Vapaavuori paljastaa kirjassaan, että ilman ylipormestarin arvonimeä jääminen nolotti häntä.

Syyksi ylipormestarin arvonimen epäämiseen Vapaavuori arveli nuoruuden rikostuomioitaan.

– Olen myös sitten 1930-luvun ensimmäinen Helsingin kaupunginjohtaja, jolle ei myönnetty ylipormestarin arvonimeä. Kyse on nimenomaan Helsingin kaupunginjohtajille myönnetystä arvonimestä, jonka kaikki aiemmat kaupunginjohtajat Antti Tulenheimosta alkaen ovat saaneet.

– Silloinen pääministeri Sipilän valtiosihteeri Paula Lehtomäki informoi minua vuonna 2018, ettei kaupungin hakemusta arvonimekseni tulla hyväksymään.Kuten arvonimi-instituutioon kuuluu, päätöstä ei mitenkään perustella. Olin asiasta tuolloin murheellinen. En sen takia, että olisin ollut kyseisen arvonimen perään, vaan sen takia, että koin sen saamatta jäämisen kovin noloksi.

– Arvelin, että nuoruuteni rikostuomiot olivat syynä kielteiselle päätökselle, ja koin myös epäoikeudenmukaiseksi sen, että lähes 40 vuotta aiemmat tapahtumat vieläkin tällä tavalla kummittelivat matkassani. Aiheesta tuli vielä aika ajoin itsestään kiusallisella tavalla muistuttava, kun tavalliset ihmiset eri yhteyksissä kutsuivat minua ylipormestariksi edeltäjieni tapaan, Vapaavuori kertoi kirjassaan.

Vaikka Vapaavuori ei myönnä olevansa titteleiden perään, virallinen huomionosoitus pormestaripestin jälkeen lämmitti Vapaavuoren mieltä.

– Puolisen vuotta pormestarikauteni päättymisen jälkeen hämmennyin vuorostaan myönteisesti, kun tasavallan presidentti myönsi minulle korkean kunniamerkin ja vieläpä ilman, että sitä olisi minun tai kaupungin puolelta anottu.

– Miten ihmeessä minulle voitiin myöntää Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan komentajamerkki, kun minulle ei voitu myöntää ylipormestarin arvoa? Tuntemattomia ovat välillä asioista päättävien ajatuksenjuoksut, ja tuntemattomiksi ne välillä jäävätkin, Vapaavuori sanoi Ensimmäinen pormestari -kirjassaan.