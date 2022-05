IL: Eduskunta on ohjeistanut kansan­edustaja Suldaan Said Ahmedia käyttämään taksia turvallisuus­syistä

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmed lupasi Facebookissa korvaavansa eduskunnalle taksimatkat, jotka eivät liity kansanedustajan tehtävän hoitoon.

Iltalehden mukaan eduskunta on ohjeistanut helsinkiläistä kansanedustajaa Suldaan Said Ahmedia (vas) käyttämään taksia turvallisuussyistä.

Asia kävi ilmi, kun Iltalehti vertaili selvityksessään kansanedustajien taksimatkoja eduskunnan taksikortilla syys-maaliskuussa. Said Ahmed on vertailussa eniten taksia käyttänyt kansanedustaja.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa Iltalehdelle, että eduskunta on ohjeistanut Said Ahmedia käyttämään liikkumiseensa taksia joukkoliikenteen sijasta. Rauhion mukaan ohjeistuksen taustalla on viranomaisen tekemä turvallisuusselvitys.

