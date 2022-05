Oppositio kritisoi hallitusta siitä, että hallitus ei vieläkään tehnyt valmiuslakiin muutosta. jolla turvapaikanhaku voitaisiin keskeyttää.

Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu valmiuslain muuttamisesta muun muassa mahdollisten hybridioperaatioiden vuoksi.

Hallitus on muuttamassa valmiuslakia osin jo tällä vaalikaudella.

Oppositio on ollut lakiesitykseen tyytymätön, koska se ei opposition mielestä anna edelleenkään mahdollisuutta sulkea raja hybridioperaatiossa välineellistetyn maahantulon tukkimiseksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tyynnytteli kansalaisten huolia siitä, että turvapaikan­hakijoille annettaisiin suomalaisten autoja ja asuntoja haku­prosessin ajaksi.

– Julkisuudessa on esitetty harhaan­johtavia väitteitä, että turvapaikan­hakijoille oltaisiin tämän esityksen perusteella antamassa suomalaisten asuntoja ja autoja. Haluan todeta, että ei olla antamassa autoja tai asuntoja mahdollisille turvapaikan­hakijoille, Henriksson vakuutti.

– Voi olla, että tulee tilanteita, joissa pakolaisia tulee siinä määrin, että tarvitaan tilapäisesti kuljetus- ja majoituskapasiteettia. Ensisijaisesti kapasiteetti tulee poikkeusoloissakin hankkia markkinoilta sopimuksin, Henriksson jatkoi.

Hallitus ja oppositio kiistelivät siitä, että laissa ei ole vieläkään pykälää, joka mahdollistaisi rajan sulkemisen hybridioperaatiossa.

Opposition kansanedustajat tivasivat Henrikssonilta sitä, miksi hallitus ei saanut pykälää kirjoitetuksi.

– Esitys pitää sisällään ihan hyviä toimenpiteitä, mutta se oleellisin tästä puuttuu. Eli se, että voitaisiin sulkea raja välineellisen maahanmuuton tilanteessa. Se on jäänyt teiltä tekemättä. Kysymys kuuluu, miksi sitä ei ole tehty, kun on ollut tiedossa tämä uhka, joka on toteutunut muutamissa EU-maissa jo meitä ennen, kansanedustaja Timo Heinonen (kok) kysyi.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps).

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps).

– Perussuomalaiset on viime vuodesta asti vaatinut, että hallitus tuo sellaisen esityksen, jolla raja voidaan sulkea, selkeästi. Ilman mitään selityksiä siitä, miten juridiikka siihen asiaan suhtautuu, kansanedustaja Mika Niikko (ps) sanoi.

– Sekä kansa että puolueet odottivat tähän esitykseen pykäliä, joilla keskeytetään turvapaikanhakemusten vastaanottaminen silloin kun kysymys on välineellistämis­tilanteesta. Ei tullut. Oppositio teki välikysymyksen tästä asiasta marraskuussa. Silloin te vastasitte, että ei ole hätää ja jo nyt voidaan keskittää nämä hakemuksen yhteen paikkaan, kansanedustaja Mari Rantanen (ps) kertaili.

– Hallituksen esityksen sivulla 6 sanotaan: Jos valmiuslakiin pidetään aiheellisena ja niin edelleen. Siis jos. Onko hallitus tuomassa tällaisen esityksen eduskunnalle. Jos on, miksi täällä lukee: ”jos pidetään aiheellisena”, kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) kyseli.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Ben Zyskowicz.

Oikeusministeri Henriksson lupasi, että hallitus tuo vielä täydennetyn esityksen, jossa raja voidaan sulkea hybridioperaation aikana.

– Sääntely, jolla olisi mahdollista jo valtakunnan rajalla ehkäistä ja rajoittaa välineellistettyä maahantuloa sen lisäksi, mitä nykylainsäädäntö jo mahdollistaa, valmistellaan erikseen hyvin pikaisella aikataululla yhteistyössä SM:n ja OM:n kesken. Jatkovalmistelussa olevat maahantuloa koskevat säännökset on tarkoitus antaa täydentävänä hallituksen esityksenä mahdollisimman pian, Henriksson totesi.

– Tällaista sääntelyä, joka koskee myös EU:n ulkorajaa, ei ole viisasta antaa varmistamatta ehdotuksen oikeudellista hyväksyttävyyttä ensin Euroopan komissiolta, Henriksson jatkoi.

Viime syksynä Valko-Venäjä ajoi turvapaikanhakijoita EU-rajoilleen. Latvia, Liettua ja Puola eivät päästäneet hybridioperaatiossa turvapaikanhakijoita rajan yli, ja EU hyväksyi tämän.

Venäjä lähetti talvella 2015–2016 kahdelle pohjoiselle raja-asemalle noin 1 800 turvapaikanhakijaa ja Suomi päästi kaikki hakijat rajan yli. Operaatio loppui, kun Suomi ja Venäjä pääsivät sopuun asiassa.