Entinen brittiministeri: tästä syystä Suomi halutaan Natoon

Tunnetun turvallisuusasiantuntijan mukaan Itämeren alueen puolustus on kokonaisuus, johon myös Suomea tarvitaan.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon olisi erityisesti puolustusliiton eurooppalaisten jäsenten intresseissä – myös muiden kuin Baltian maiden. Suomen puolustusosaaminen herättää ihailua ja kiinnostusta Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeisessä tilanteessa.

Näin sanoo turvallisuusasiantuntija ja entinen brittiministeri Charles Clarke, joka vetää nykyisin arvostetun Cambridgen yliopiston Itämeren alueen geopolitiikkaan keskittyvää koulutusohjelmaa. Keskiviikkona Clarke vieraili Helsingissä esittelemässä ohjelman toimintaa Britannian suurlähetystössä järjestetyssä tilaisuudessa.

Työväenpuolue Labouria edustava Clarke toimi pääministeri Tony Blairin kaudella ensin opetusministerinä ja myöhemmin sisäministerinä, jonka vastuulla olivat myös turvallisuusasiat. IS:n haastattelussa Clarke kertoo olleensa aina ollut kiinnostunut Itämeren alueen puolustuksesta.

– Olen saanut tähän paljon innoitusta vaimoltani, jonka äiti oli virolainen ja pakeni Virosta vuonna 1944 venäläisten hyökätessä sinne. Mielestäni Britanniassa ei ole ollut riittävästi tämän alueen tuntemusta.

Poliittisen uransa jälkeen Clarke on toiminut turvallisuus- ja puolustusasioiden kommentaattorina. Hän oli esimerkiksi mukana kirjoittamassa paljon huomiota saanutta raporttia, jossa varoiteltiin Brexitin tuhoavan Britannian suhteet sen liittolaisiin ja vahingoittavan sen kykyä puolustaa itseään.

Brexitin jälkeen Britannia on pyrkinyt kaikin keinoin säilyttämään suhteitaan ja vaikutusvaltaansa myös Euroopassa. Kesäkuussa 2018 brittien aloitteesta perustettu Joint Expeditionary Force on kymmenen Pohjois-Euroopan maan nopean toiminnan joukko, joka on lähentänyt alueen maita puolustusasioissa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan JEF-yhteistyö on laajentunut puolustusyhteistyöstä myös poliittiselle tasolle. Pohjoismaiden ja pohjoisen Euroopan puolustamisessa Clarke kuitenkin näkee Nato-yhteistyön olevan merkittävyydessään vertaansa vailla.

– Ensinnäkin olen sitä mieltä että Natoon liittyminen on järkevä ratkaisu. Totta kai suhde (Naton ja Suomen välillä) on aina ollut hyvin vahva. Mutta jäsenyyden myötä tarjoutuu mahdollisuus yhdenmukaiseen keskusteluun siitä, kuinka me teemme yhteistyötä puolustaaksemme itseämme.

Natosta puhuessaan Clarke korostaa useaan otteeseen, että puolustusliittoon liittymisessä ei ole kyse pelkästään sen myötä tulevista turvatakuista. Hän katsoo jäsenyyttä mieluummin alkuna yhteistyölle, jossa turvallisuuteen liittyvää toimintaa pohditaan yhdessä muiden liittolaisten kanssa keskustellen.

– Puhumme, työskentelemme, strategisoimme, harjoittelemme puolustamaan itseämme parhaalla tavalla näinä vaikeina aikoina.

Monen muun ulkomaisen asiantuntijan tapaan Clarke näkee Suomen aidosti vahvistavan Naton puolustuskykyä jäseneksi liittyessään. Hän kertoo nähneensä hiljattain esityksen Suomen uudesta puolustusstrategiasta.

– Olin todella vaikuttunut. He todella tulevat tuomaan kaikille muille ymmärrystä siitä, mitä tulee tehdä.

Suomesta puhuttaessa esiin nousevat usein sen kokemukset talvisodassa, jota on viime aikoina verrattu ahkerasti myös Ukrainan puolustustaisteluun. Clarken mukaan Suomen arvostus perustuu kuitenkin laajasti ymmärrykseen siitä, kuinka pitkää Venäjän-vastaista rajaa kyetään puolustamaan.

– Olen iloinen, jos Suomi ja myös Ruotsi päättävät tehdä tämän ratkaisun. Kannatan mahdollisimman perusteellisia keskusteluja siitä, kuinka voimme vahvistaa kykyämme torjua hyökkäyksiä.

Tiedossa on, että Natoon liittyessään Suomella tulee olemaan keskeinen rooli Baltian maiden puolustamisessa. ällä hetkellä Baltian puolustus on pitkälti brittisotilaiden varassa, joten Suomen mukaantulo auttaisi myös brittejä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Britannian pääministeri Boris Johnson tapasivat Lontoossa 15. maaliskuuta.

Clarken mielestä tämä pitää paikkansa, mutta Suomen jäsenyyttä toivotaan myös laajemmin. Tämä johtuu siitä, että keskeisten maiden toimivalla yhteistyöllä on suuri merkitys.

– Suomea kunnioitetaan paljon. Jos päätätte liittyä Natoon, teidät toivotetaan tervetulleiksi paitsi Baltian maissa, myös Britanniassa ja Saksassa, koska Itämeren aluetta täytyy ajatella kokonaisuutena. Nato on paras tapa tehdä yhteistyötä tällä alueella.

Suomen Nato-jäsenyyden tuoma merkittävin muutos liittyisikin Clarken mukaan siihen, kuinka Baltian ja Pohjois-Euroopan Nato-maat jatkossa suunnittelisivat omaa puolustamistaan.

Presidentiksi vuonna 2016 noussut Donald Trump järkytti Yhdysvaltojen liittolaisia kyseenalaistamalla Naton turvatakuut ja Euroopan puolustamisen tarpeen. On mahdollista, että Trump tai joku samalla tavalla ajatteleva nousee lähitulevaisuudessa uudestaan maan johtoon.

Clarken mukaan Suomen ja Ruotsin mukaantulo rauhoittaisi erityisesti eurooppalaisia Nato-maita, jotka pelkäävät Yhdysvaltojen tuen voivan horjua.

– Presidentti Trumpin lausunnot epäilemättä saivat monet miettimään amerikkalaisten turvatakuiden luotettavuutta. Eurooppalaiset liittolaisen ovat pohtineet, miten säilyttää se vahvuus, tekivät amerikkalaiset mitä tahansa. Uskon että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon olisi siinä suuri apu.

Suomen ja Ruotsin Nato-päätöksiä odotetaan vielä ennen toukokuun puoliväliä. Virallisen jäsenhakemuksen jälkeen alkaa harmaaksi ajaksi kutsuttu jakso, jossa Venäjän odotetaan voivan käyttäytyä arvaamattomasti vielä ilman Naton turvatakuita olevia maita kohtaan.

Clarke ei halua lähetä arvailemaan, mitä tulevina kuukausia on odotettavissa.

– En myöskään ennustanut että Venäjä hyökkäisi Ukrainaan. Minulla ei ole koskaan ollut mitään Venäjään liittyviä harhaluuloja, mutta en silti uskonut heidän tekevän sitä. Kaiken tapahtuneen jälkeen on hyvin vaikeaa sanoa varmuudella, mitä he tulevat tekemään.

Tärkeintä tässä tilanteessa on se, että vakaita turvallisuuskumppaneita on riittävästi.

– Meidän on rakennettava omat turvallisuusvälineemme, joilla voi vastata mihin tahansa mahdollisiin uhkiin.