HS: Erkki Tuomioja valmis äänestämään Naton puolesta

Tuomiojan mielestä Nato-jäsenyys tarvitsee laajan tuen.

Erkki Tuomioja on aiemmin suhtautunut Suomen Nato-jäsenyyteen penseästi.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo Helsingin Sanomille olevansa valmis äänestämään Nato-jäsenyyshakemuksen puolesta eduskunnassa.

Tuomioja sanoo HS:lle ajattelevansa, ettei olisi syytä ”periaatteesta äänestää vastaan”. Hänen mielestään jäsenyyttä kohti ollaan menossa, ja siksi sen taakse on saatava laaja tuki.

Tuomioja korostaa Helsingin Sanomissa, ettei hänen suhtautumisensa Nato-jäsenyyteen ole kuitenkaan varauksettoman myönteinen.

Tuomioja ei ole itse aiemmin kertonut julkisuuteen omaa kantaansa Suomen Nato-jäsenyyteen, mutta hänen on voinut tulkita suhtautuvan siihen melko kriittisesti. Hän on pitänyt suomalaista Nato-keskustelua rajoittuneena.

Toissa viikolla hän sanoi amerikkalaisen radiokanava NPR:n haastattelussa, että Suomen media olisi joutunut jopa jonkinlaiseen ”sotapsykoosiin”.

– Yleisellä mielipiteellä on tietysti iso rooli. Mutta meille on juurtunut mieliimme pelko, jota itse asiassa myös media ruokkii. Voisin sanoa, että media on tavallaan sotapsykoosissa, Tuomioja esitti näkemyksensä.

Hän tarkensi, ettei pidä realistisena ajatusta, jonka mukaan Suomi olisi sotilaallisen hyökkäysuhan alla.

Tuomioja myös myönsi hiljattain Facebookissa uskovansa, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä vielä kevään aikana.

– Tämän totesin siitä riippumatta pidänkö Natoon hakeutumista hyvänä tai huonona asiana, hän kirjoitti.