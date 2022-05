Timo Harakka esittää: Saimaan kanavan 95 miljoonan euron remontti peruttava – ”Investointi ei ole realistinen”

Ehdotus on esitelty varautumisen ministerityöryhmälle ja päätös on määrä sisällyttää toukokuussa annettavaan hallituksen lisätalousarvioon.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) vahvistaa Ilta-Sanomille liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) esittävän Saimaan kanavan sulkujen uusimisen perumista.

– Liikenne- ja viestintäministeriö on esittämässä lisätalousarviossa myönnetyn valtuuden purkamista. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen sekä käytännön tasolla että periaatteellisista syistä, Harakka sanoo.

95 miljoonan euron remontin tarkoituksena oli pidentää kolmen Suomen ja viiden Venäjän puolella olevan sulun pituutta niin, että kanavaan mahtuu isompia aluksia. Urakan oli tarkoitus alkaa tänä kesänä.

Kanavan sulkujen uusimisen perumisesta kertoi aiemmin tänään omien tietojensa pohjalta myös Helsingin Sanomat.

Käytännön syy remontin perumiselle on Harakan mukaan se, että tilanne on ollut jo jonkin aikaa vaikea kanavan alueella puukuljetusten osalta. Venäjä lopetti viime vuoden marraskuussa raakapuun vientikuljetukset Saimaan kanavan kautta Suomeen.

– Venäjän hyökkäys on myös johtanut siihen, että liikennevirrat ovat olleet aika olemattomat siitä huolimatta, että purjehduskausi virallisesti avattiin. Näyttää siltä, että siellä ei uskalleta ja voida liikennöidä, Harakka perustelee päätöstä.

Tämän lisäksi päätökselle on myös suurempi periaatteellinen syy.

– Se, tehdäänkö hyökkäyssotaan syyllistyneen valtion hyödyksi investointeja. Tämä yhteisharkinta on johtanut tähän tulokseen meidän osalta.

– Uskallan luottaa, että alueellakin nähdään, että investointi ei ole realistinen eikä ehkä haluttavakaan tässä maailmantilanteessa.

Kaikkiaan remontissa olisi ollut kyse 95 miljoonan euron hankkeesta. Kuluvan vuoden osuus tästä oli noin 20 miljoonaa euroa.

Harakka muistuttaa, että hallitus sopi kuitenkin keväällä 17 miljoonan euron lisäleikkauksesta LVM:n hallinnonalaan jo päätettyjen 110 miljoonan euron leikkausten päälle.

– Tämä tulisi katettua tästä määrärahasta niin, että meidän ei tarvitse puuttua perusväylänpidon rahoitukseen, hän linjaa.

– Vaikea on muuta nähdäkään, kun katsoo, minkälainen kelirikko on talven jäljiltä. Muutenkin bitumin hinnan korottamisen johdosta näyttää siltä, että me saamme vähän kasvatetuillakin tienkorjausmäärärahoilla vähemmän asvalttikilometrejä.

Se, mihin loput remontin perumisesta vapautuvat määrärahat sijoittuvat, on vielä auki. Harakan mukaan asia päätettäneen syksyn budjettiriihessä.

– Siltä osin, kun hallitus hyväksyy esitykseni, ja se tulee eduskunnankin hyväksymäksi, niin se tulee voimaan ja sitten voimme pohtia, mitä muita tarpeita olisi syytä katsoa.

– Ehdotan, että katsoisimme tätä kaikessa rauhassa. Maailman muutos on niin merkittävää, että noudatettaisiin ihan normaalia syksyistä budjettiaikataulua ja päätettäisiin siinä, että mihin voitaisiin ja pitäisi satsata.

Venäjä on myös uhkaillut purkavansa Suomen kanssa tehdyn Saimaan kanavan vuokrasopimuksen, mikäli Suomi liittyy Natoon.

Suomen tärkeimpiin vesikuljetusväyliin lukeutuva Saimaan kanava kulkee osittain Venäjän puolella rajaa. Suomi on vuokrannut Venäjän puoleisen 20 kilometriä pitkän osuuden ja sopimus on voimassa vuoteen 2062 asti.

Suomi ei kuitenkaan ole saanut asiasta virallista viestiä. Harakka muistuttaa, että Venäjän parlamentin alahuoneesta duumasta tullut viesti ei ole vielä virallinen väylä Saimaan kanavan asioista keskusteluun.

– Meillä on edelleen valtiosopimus voimassa, se ei ole muuttunut miksikään. Me emme vain tee investointeja alueelle, mikä on mielestäni ainoa oikea tilannearvio tällä hetkellä, Harakka sanoo.