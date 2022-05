Luukkainen kertoo saavansa palkkaa muualtakin kuin OAJ:sta. Kuntia ja kuntayhtymiä edustavan KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen tienaa 15 601 euroa kuussa.

Kunta-alan työseisaus sulkee tiistaista lähtien muun muassa kouluja ja päiväkoteja eri puolilla maata. Hoitajien lakon ensimmäinen vaihe käynnistyi jo huhtikuun alussa.

Julkisen sektorin kiistan ytimessä on raha – etujärjestöjohtajat haluavat lisää palkkaa esimerkiksi opettajille, lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, lähihoitajille ja sairaanhoitajille.

IS selvitti, kuinka paljon etujärjestöjen johtajat itse tienaavat ja minkälaisia palkankorotuksia he ovat onnistuneet saamaan.

Eniten vertailussa mukana olleista etujärjestöpomoista ansaitsee opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, joka tienasi julkisten verotietojen mukaan vuonna 2020 kaikkiaan 268 539 euroa, siis 22 378 euroa kuussa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii pitkäkestoista palkkaohjelmaa opetusalalle.

Luukkainen ei halua kertoa, mikä on hänen varsinainen kuukausipalkkansa.

– En halua lähteä tähän keskusteluun, koska seuraajani valitaan viikon päästä, jolloin alkaa mylläkkä hänen palkastaan. En halua osaltani sotkea sitä keskustelua. Ajoitus on se syy, Luukkainen perustelee vaikenemistaan IS:lle.

Luukkainen täsmentää saavansa palkkaa muualtakin kuin OAJ:sta.

– Olen Jukon sivutoiminen puheenjohtaja, josta maksetaan palkkaa. Olen Kevan hallituksessa ja erilaisissa toimissa.

Luukkainen ansiotulot olivat vuonna 2020 yli 10 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2019, jolloin hänen tulonsa olivat 258 282 euroa.

Vuonna 2018 Luukkainen tienasi 259 726 euroa. Vuonna 2017 Luukkaisen tulot olivat 262 525 euroa.

Kuntia ja kuntayhtymiä kunta-alan neuvotteluissa edustavan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien toimitusjohtajan Markku Jalosen kuukausipalkka on 15 601 euroa.

KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen viestinä on ollut, ettei hyvinvointiyhteiskunnalla ja veronmaksajilla ole varaa vaadittuihin palkankorotuksiin.

Jalosen palkka on noussut kesäkuusta 2020 lähes 11 prosentilla.

Jalonen sai tuhannen euron palkankorotuksen 1.7.2021, kun KT:sta tuli itsenäinen organisaatio. Samalla Jalosen titteli muuttui työmarkkinajohtajasta toimitusjohtajaksi.

Jalosen palkka nousi myös 1.6.2020, jolloin Jalonen sai 500 euron korotuksen. Tämän korotuksen tausta ei ole tiedossa.

KT:sta ei toimitettu IS:lle vuotta 2020 edeltäviä palkkatietoja.

Useita pienpalkkaisia julkisen alan ammattiryhmiä edustavan JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tienaa 11 277 euroa kuussa.

Niemi-Laineen aloittaessa tehtävässään vuonna 2016 hänen palkkansa oli 10 278 euroa, siis tonnin vähemmän.

Niemi-Laineen palkka on noussut vuosina 2016–2022 liki kymmenellä prosentilla.

Niemi-Laineen palkkaa on korotettu yleiskorotuksilla seitsemän kertaa, viimeisen kerran 1.8.2021.

– On hyvä huomioida, että puheenjohtajalla ei ole työaikaa, työtä on 24/7 eli on aina tavoitettavissa. Palkasta jää verojen jälkeen käteen noin puolet, JHL:n viestintäjohtaja Kristiina Ahonen viestittää.

Myös muut etujärjestöpomot maksavat isosta palkastaan paljon veroja: esimerkiksi Luukkaisen veroprosentti oli toissa vuonna 46 ja Jalosen 45.

Talouselämä kertoi aiemmin, että Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen kuukausipalkka on noussut 3500 eurolla vuodesta 2017 lähtien.

Rytkösen palkka oli vuonna 2017 Rytkösen ensimmäisen puheenjohtajakauden alussa 11 400 euroa kuussa.

Rytkösen kuukausipalkka on tällä hetkellä 14 900 euroa. Rytkösen palkka on noussut siis neljässä ja puolessa vuodessa 31 prosenttia. Rytkösen veroprosentti oli tuoreimpien julkisten verotietojen mukaan 45.

Superin puheenjohtajan Silja Paavolan palkka on lehden mukaan 12 084 euroa.

Vuonna 2017 Paavolan kuukausipalkka oli 10 500 euroa. Paavolan palkka on noussut siis noin viidessä vuodessa 15 prosenttia.