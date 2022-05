Sauli Niinistön ajattelu Natosta muuttui – ratkaisevat sanat lausui Vladimir Putin

Tasavallan presidentin suhtautumisessa Suomen sotilaalliseen liittoutumiseen tapahtui merkittävä käänne joulukuun alussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kertonut ajattelunsa muuttuneen joulukuun alussa, kun Venäjä ryhtyi vaatimaan länneltä kirjallisia ”turvatakuita”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina muutosta Suomen turvallisuustilanteessa ja sitä koskevassa omassa ajattelussaan. Niinistö ei haastattelussa paljastanut vielä omaa Nato-kantaansa, mutta rivien välistä hänen voi tulkita päätyneen liittoutumisen kannalle.

Vaikka Niinistön taustapuolue kokoomus on jo vuosia liputtanut avoimesti Nato-jäsenyyden puolesta, on presidentti ollut pidättyväinen ja varovainen aiheesta puhuessaan. Niinistö on usein sanonut päätöksen vaativan tuekseen kansan laajan tuen ja vedonnut siihen, että mielipidemittauksissa Nato-jäsenyyttä kannatti pitkään vain pieni osa suomalaisista.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen Nato-jäsenyyden kannatuksessa on kuitenkin tapahtunut nopea käänne. Viimeisissä mielipidemittauksissa jäsenyyttä on kannattanut selvästi yli puolet suomalaisista. Maaliskuun lopussa Niinistö sanoi Svenska Ylelle pitävänsä tähänastisia mielipidemittauksia osoituksena kansan riittävälle tuelle jäsenyydelle.

Lue lisää: Presidentti Niinistö Ylellä: Natosta ei tarvita kansan­äänestystä tai virallista mielipidemittausta

IS:n haastattelussa Niinistö sanoi oman suhtautumisena asiaan muuttuneen jo loppuvuonna sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ryhtyi vaatimaan ”konkreettisia sopimuksia” Naton itälaajentumisen estämisestä.

– Siinä missä Ruotsi ja Suomi olivat nähneet itsensä sotilaallisesti liittoutumattomina, Itämeren vakauden vahvistajina, niin tämä Venäjän ilmoitus vei ajatuksissani pohjaa pois siltä, että venäläiset tunnistaisivat Suomen selkeästi sotilaallisesti liittoutumattomana, vakauden haltijana, Niinistö sanoi.

Lue lisää: Niinistö: Venäjä näki Suomen etupiiriinsä kuuluvana alueena – presidentti paljasti IS:lle, koska hänen Nato-kantansa kuullaan

Lue lisää: Putin vaatii kirjallisia takuita, että Nato ei laajene enää lainkaan kohti itää

Marraskuun alussa Eurooppaa kuohutti Valko-Venäjän ja Puolan rajalla leimahtanut siirtolaiskriisi, jota pidettiin Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan hallinnon järjestämänä hybridioperaationa ja kostona. EU-maat olivat asettaneet Lukashenkan hallinnolle pakotteita maan opposition raa’asta kohtelusta.

Pääosin Lähi-idästä lähtöisin olleita siirtolaisia ohjattiin ja pakotettiin rajalle Valko-Venäjän viranomaisten toimesta. Puola vastasi rakentamalla rajalle piikkilanka-aitaa ja tuomalla alueelle tuhansia sotilaita. Lännessä pelättiin kriisin kärjistymistä Nato-maa Puolan, Valko-Venäjän ja sitä tukeneen Venäjän välillä.

Samaan aikaan Venäjä oli jo syyskuusta alkaen keskittänyt sotilasvoimaansa Ukrainan rajan läheisyyteen. Siirtolaiskriisin epäiltiin olevan harhautusta, jolla Venäjä pyrkisi peittämään aikeita laajentaa sotaa Ukrainassa.

Presidentit Aljaksandr Lukashenka ja Vladimir Putin tapasivat 12. huhtikuuta.

Osa asiantuntijoista arvioi joukkojensiirtojen ja siirtolaiskriisin olevan keinoja, joilla Venäjä pyrkisi painostamaan eurooppalaisia viranomaisia antamaan käyttöluvan syksyllä valmistuneelle Nord Stream 2 -kaasuputkelle. Myös EU:n sisäisen hämmennyksen ja epävakauden aiheuttaminen palvelisi Venäjän päämääriä.

Perjantaina 12. marraskuuta presidentti Niinistö puhui Ruotsin kuninkaallisen sotatiedeakatemian vuosijuhlassa. Hybridiuhkiin vastaamisesta puhunut Niinistö korosti sitä, kuinka tärkeää yhteisten uhkakuvien jakaminen on Pohjoismaille.

– Sisäisen turvallisuuden alalla olen jo pitkään kiinnittänyt huomiota siihen riskiin, että Suomi on kulkemassa eri suuntaan kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat, Niinistö totesi puheessaan.

Venäjän presidentti Putin kiisti valtiollisen tv:n haastattelussa 13. marraskuuta, että maalla olisi mitään tekemistä siirtolaiskriisin kanssa. Putin myös pyrki kääntämään asetelman Naton Venäjään kohdistamaksi uhkaksi.

– Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset pitävät suunnittelemattomia harjoituksia Mustallamerellä. Siellä ei ole pelkästään voimakas laivastoryhmä, vaan myös ilmavoimia, mukaan lukien strategista lennostoa. Tämä on vakava haaste meille, Putin sanoi.

Marraskuun alussa Venäjä ja Valko-Venäjä olivat myös hyväksyneet uuden yhteisen sotilasdoktriininsa, joka tarkentaa Venäjän mahdollisuutta käyttää myös ydinaseita vastauksena Naton mahdolliseen hyökkäykseen. Venäjä vakuutti tuolloin, etteivät maat uhkaa ketään eivätkä suunnittele tunkeutumista millekään alueelle omien rajojensa ulkopuolella.

18. marraskuuta Putin piti Moskovassa puheen, jossa hän syytti länttä Ukrainan konfliktin eskaloimisesta ja siirtolaisten käyttämisestä Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan. Putinin mukaan lännessä ei olla otettu riittävän vakavasti varoituksia Venäjän ”punaisten linjojen” ylittämisestä.

– Läntiset kumppanimme eskaloivat tilannetta toimittamalla Kiovalle vaarallisia, moderneja aseita sekä toteuttamalla provokatiivisia sotaharjoituksia Mustallamerellä, Putin sanoi tuolloin.

Vielä marraskuussa Berliinissä pitämässään puheessa presidentti Niinistö korosti vuosikausia vaalimaansa ajatusta EU:n turvallisuusyhteistyön syventämisestä. Suomessa EU:n turvatakuiden vahvistamista, Nato-yhteistyön kehittämistä ja kahdenvälistä puolustusyhteistyötä pidettiin vielä tuolloin vaihtoehtona Nato-jäsenyydelle.

Niinistön mukaan EU voisi olla kokonaisvaltainen turvallisuustoimija, joka suorittaisi myös sotilastehtäviä. Humboldt-yliopistolla puhunut Niinistö myös kehotti rakentavaan vuoropuheluun Venäjän kanssa, vaikka samalla puolustettaisiin omia etuja ja periaatteita.

– Kieltäytyminen vuorovaikutuksesta Venäjän suuntaan ei tee EU:sta vahvempaa, vaan se ainoastaan saa sen näyttämään heikommalta ja merkityksettömämmältä, Niinistö sanoi tuolloin.

Presidentti Vladimir Putin kertoi 24. helmikuuta pitämässään televisiopuheessa Ukrainan ”erikoisoperaation” alkamisesta. Sodanjulistusta oli pohjustettu uhkauksilla, syytöksillä ja lännelle esitetyillä vaatimuksilla.

Marraskuun loppuun mennessä tilanne Ukrainan rajoilla alkoi kuitenkin näyttää yhä uhkaavammalta. 26. marraskuuta Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi Venäjän koonneen raskasta sotilaskalustoa, tankkeja ja taisteluvalmiita joukkoja Ukrainan itärajan lähelle. Stoltenberg varoitti Moskovaa, että sotilaallisen voiman käyttö Ukrainaa vastaan tulisi sille kalliiksi.

Keskiviikkona 1. joulukuuta tapahtui dramaattinen käänne, johon myös Niinistö viittasi puhuessaan Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan ajattelunsa käännekohdasta. Putin piti Moskovassa ulkomaalaisille diplomaateille puheen, jossa hän saneli kovia ehtoja Yhdysvalloille ja muille länsimaille.

Putin vaati kirjallisia takuita siitä, ettei Nato enää laajene kohti itää.

– Yhdysvaltain ja heidän liittolaistensa kanssa käymässämme dialogissa tulemme vaatimaan konkreettisia sopimuksia, jotka sulkevat pois kaikki mahdolliset tulevat Naton etenemiset itään ja meitä uhkaavien asejärjestelmien sijoittamiset Venäjän alueen välittömään läheisyyteen, Putin sanoi puheessaan.

Presidentin tulkittiin tarkoittaneen valituilla sanamuodoilla myös Suomen ja Ruotsin mahdollisen Nato-jäsenyyden torjumista. Suomessa Putinin nähtiin näin puuttuvan vakavalla tavalla maan itsemääräämisoikeuteen ja havittelevan lähialueilleen toisen maailmansodan ajan kaltaista etupiirijakoa.

Putin syytti Natoa Venäjälle annettujen lupauksien pettämisestä jo kertaalleen, viitaten Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiin keskusteluihin Berliinin muurin kaatumisen jälkeen loppuvuonna 1989. Putinin mukaan Yhdysvallat lupasi tuolloin suullisesti, ettei Nato laajene enää itään. Lännessä lupaus on kyseenalaistettu muun muassa siksi, että vastapuolena oli sittemmin jo lakkautettu Neuvostoliitto.

Presidentti Niinistö kommentoi Venäjän vaatimuksia tuoreeltaan sanomalla, että Nato-jäsenyydestä päättäminen on hakijamaan ja Naton jäsenmaiden välinen asia. STT:lle asiaa kommentoinut Niinistö myös korosti Suomen mahdollisuutta liittoutua niin halutessaan.

– Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on Naton niin sanottu avoimien ovien politiikka eli jäsenyysmahdollisuuksien säilyminen avoimena Naton edellytykset täyttäville maille. Tämä periaate toistettiin viimeksi Suomen osalta Pohjois-Atlantin neuvoston vierailulla Helsingissä lokakuun lopulla, Niinistö totesi.

Tasavallan presidentti virka-asunnollaan Mäntyniemessä viikonloppuna. Suomessa eletään nyt historiallisia hetkiä, kun maan turvallisuuspoliittinen asema on muuttumassa.

Muutamaa päivää myöhemmin 5. joulukuuta Niinistö kommentoi Venäjän vaatimuksia brittiläisen The Sunday Times -lehden haastattelussa. Presidentti vertasi nykytilannetta kylmän sodan aikaan, jolloin ydinaseet pitivät yllä kauhun tasapainoa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Nyt mukaan on tullut entistä haasteellisempia uhkia, kuten hybridivaikuttaminen ja kyberuhkat.

– Aiemmin oli kauhun tasapaino. Nyt meillä on vain kauhu jäljellä, Niinistö tiivisti haastattelussa.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Hylkiövaltio Venäjä ajaa Suomen Natoon – jäsenyyden motiivi on kristallinkirkas sekä Putinille että historiankirjoittajille

Tiistaina 14. joulukuuta Niinistö ja Putin keskustelivat puhelimessa. Presidentin kanslian mukaan aiheena olivat maiden kahdenväliset suhteet ja Ukrainan rajoilla vallitseva tilanne. Keskustelu käytiin alle vuorokausi, siitä kun Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olivat keskustelleet.

Presidentin kanslian mukaan Niinistö esitti Putinille ”vakavan huolensa” Ukrainan tilanteesta ja edelleen yllä keskustelua Helsingin hengestä, jolla viitataan kansainväliseen vuoropuheluun. Kremlin julkaiseman selostuksen mukaan Putin taas syytti puhelun aikana Ukrainaa kovasanaisesti sotilaallisesta voimankäytöstä maan itäosassa ja vaati jälleen Yhdysvaltoja ja Natoa aloittamaan neuvottelut Venäjän haluamista ”turvatakuista”.

Jouluaattona Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova esitti venäläismedian mukaan Suomelle uhkauksen, jota on sittemmin lainattu ahkerasti suomalaisissa tiedotusvälineissä. Lausunto teki viimeistään selväksi sen, että Venäjä tarkoittaa myös Suomea puhuessaan Naton itälaajentumisen estämisestä.

– On täysin selvää, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon… johtaisi vakaviin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin, jotka vaatisivat Venäjältä asianmukaisia vastatoimia, Zaharova sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Venäjän aloittama massiivinen hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta oli ennakkovaroituksista huolimatta järkytys Niinistölle. Hän ilmaisi pettymyksensä siitä, että Venäjä oli pettänyt kaikki vakuuttelunsa Ukrainan suhteen.

– Nyt naamiot on riisuttu vain sodan kylmät kasvot näkyvät, Niinistö lausui tiedotustilaisuudessa.

Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina Niinistö palasi Putinin joulukuussa esittämiin vaatimuksiin, joita Venäjä näyttää käyttävän perusteena aggressioonsa Ukrainaa ja mahdollisesti myös muita naapureitaan kohtaan.

Niinistön näkemyksen mukaan Venäjä itse tuhosi vuosikymmeniä vallinneen tilanteen, jossa virallisesti liittoutumattomat Suomi ja Ruotsi tekivät myös Venäjän elämästä helpompaa sen luoteisrajoilla ja Itämeren alueella.

– Venäjä on korostanut aina Ruotsin ja Suomen merkitystä Itämeren vakauttajina, mutta esittämällä rajoittavia vaatimuksia meidän valintavaltaamme, Venäjän itse rakentama pohja Suomen ja Ruotsin roolille romahti, Niinistö kuvaili haastattelussa.

Asiat eivät palaa ennalleen, ja tästä Vladimir Putin saa syyttää itseään.

Lue lisää: Niinistö lausui suorat sanat Putinille: ”Totesin hänelle selvästi, että sinä nyt pommitat siviilejä”

Lue lisää: Niinistö: Venäjä näki Suomen etupiiriinsä kuuluvana alueena – presidentti paljasti IS:lle, koska hänen Nato-kantansa kuullaan

Lue lisää: Presidentti Niinistö Ylellä: Natosta ei tarvita kansan­äänestystä tai virallista mielipidemittausta

Lue lisää: Pääkirjoitus: Hylkiövaltio Venäjä ajaa Suomen Natoon – jäsenyyden motiivi on kristallinkirkas sekä Putinille että historiankirjoittajille

Korjaus kello 14.38: Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa, ei maaliskuussa.