Annika Saarikko totesi vappu­puheessaan, mikä on Suomen turvallisuuden ydin

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko pitää perusteltuna sitä, että keskustelu Nato-jäsenyydestä käydään ”vakavin mielin, mutta huolellisesti perehtyen”.

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko piti lauantaina alkuillasta vappupuheen puolueelleen.

– Vietämme vappua sellaisissa olosuhteissa, joita emme olisi halunneet koskaan kohdata, Saarikko aloitti.

– Ukrainaan kohdistettu brutaali hyökkäys on muuttanut myös omaa turvallisuudentunnettamme. Tuki Ukrainaan on ollut oikein välttämätöntä, Saarikko painotti puheessaan.

Hänen mukaansa on väistämättä selvää miettiä, mitä kaikkea Ukrainan tilanne tarkoittaa Suomelle.

Suomessa turvallisuudentunne on Saarikon mukaan järkkynyt, kun Venäjään ei voikaan luottaa.

– Näinä viikkoina eduskunnassa keskustellaan hallituksen selonteon niistä ratkaisuista, mitä muuttunut tilanne vaatii. Paikoilleen ei voi jäädä, kun suurvallat ympärillä ovat liikkeessä.

Saarikko pitää perusteltuna sitä, että keskustelu käydään ”vakavin mielin, mutta huolellisesti perehtyen”.

Hän viittaa ennen kaikkea keskusteluun Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

– Lopulta kuitenkin ratkaisevampaa on se, että meillä on vahva oma maanpuolustus ja hyvät puolustusvoimat, johon tänä keväänäkin kohdistimme merkittäviä lisäpanostuksia. Turvallisuus on kaikkein tärkeintä, Saarikko sanoo.

Ministeri nostaa puheessaan esiin myös vahvan yleisen asevelvollisuuden. Kaikkein tärkeintä hänen mukaansa on vahva maanpuolustustahto.

– Kaikkein tärkeintä yleinen vahva maanpuolustustahto, mikä ei ole itsestäänselvyys. Sen vaalimiseen ovat tehneet menneet sukupolvet työtä. Pidetään huolta että jatkossakin se säilyy yhtä hyvänä, koska Suomi on aina puolustamisen arvoinen.

Vappuna Saarikko haluaa puhua myös työstä. Hänen vahva viestinsä on se, että työ on jokaisen suomalaisen velvollisuus.

– Jokaisen, joka on työikäinen ja työkykyinen, on tehtävä työtä. Näin on osuvasti todennut Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson. Siihen tiivistyy ihmisen vastuu osallistua kykyjensä mukaan yhteiskunnan ja oman tulevaisuutensa rakentamiseen.

Hän kehottaa suomalaisia muistamaan sen, ettei Suomea nyt uhkaa mikään.

Siksi nyt tulisi iloita, kun kevään juhla on käsillä. Hänen mukaansa kaiken varalta on huolehdittava huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta.

Lopuksi Saarikko halusi myös antaa ”toivon viestin”.

– Istutin tänään orvokkeja. Tein niin jo viime viikonloppuna ja olen päättänyt, että tänä keväänä istutan mahdollisimman paljon kukkia pihamaallemme. Sellaisia siemeniä, jotka näyttävät kukkansa loistossaan vasta loppukesästä. Siten kukkien väriloistoa on aivan kevään ensimmäisistä päivistä lähtien. Me tarvitsemme nyt kauneutta ja välittämistä.