Puoluevaltuusto kannatti Natoon liittymistä äänin 61-3.

Perussuomalaiset kannattaa nyt virallisesti Nato-jäsenyyttä.

Helsingissä koolla ollut puoluevaltuusto päätti keskustelun jälkeen kannattaa Nato-jäsenyyttä äänin 61–3.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) oli tyytyväinen puoluevaltuuston päätökseen.

– Olen erittäin tyytyväinen tähän. Erityisen tyytyväinen olen siihen, miten hyvä keskustelu meillä käytiin. Erittäin asiallinen ja asiantunteva.

– Mandaatti on erittäin vahva. Toki meillä aiemmin oli tiedossa se, mitä mandaattia me puoluejohdossa kykenemme tässä talossa (eduskunnassa) edistämään. Nyt myös puolueen linja on selvä, Purra totesi IS:lle.

Puoluevaltuuston kokouksessa käytettiin 26 puheenvuoroa.

– Puheenvuoroista suurin osa oli hyvin samansuuntaisia. Eli kerrottiin, että turvallisuusympäristö on muuttunut ja on tullut aika lunastaa Nato-optio.

– Käytiin hyvin realistista keskustelua Venäjästä, mikä on Suomen paikka itänaapurin vieressä ja Ukrainan sodasta.

Perussuomalaiset on jo aiemmin ottanut myönteisiä kantoja Nato-jäsenyyteen.

Purra arveli, että valtiojohto jättää Nato-hakemuksen toukokuun puolivälin tienoilla.