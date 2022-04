Orpo vahvisti myös hakevansa jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana.

Tällä viikolla eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittu Petteri Orpo (kok) aikoo jatkaa tehtävässään ensi kesään saakka, johon mennessä Suomi on todennäköisesti jättänyt Naton jäsenhakemuksen.

– Tiedän, että eduskuntavaalien lähestyessä kiireitä on paljon ja haluan, että joku keskittyy vain ja ainoastaan (Nato-hakemukseen). Nyt minä aion ottaa tämän ykkösasiaksi kevään ajan, Orpo perusteli päätöstään Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Valiokunta antaa lausuntonsa ulkoasiainvaliokunnalle 10. toukokuuta, minkä jälkeen ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pitäisi valmistua myöhemmin samalla viikolla.

– Nythän me odottelemme vielä Sdp:n virallista kantaa. Haluaisin nähdä, että kun presidentti on valtiovierailulla, meillä on ratkaisut tehty, eli ennen 16.–17. toukokuuta.

Orpo vahvisti myös hakevansa jatkokautta kokoomuksen puoluejohtajana kesän puoluekokouksessa. Kysymykseen puolueen presidenttiehdokkuudesta vuoden 2024 presidentinvaaleissa Orpo vastasi kieltävästi.

Helsingin Sanomien viikon takaisen gallupin perusteella kokoomus on nyt suosituin puolue 24,1 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuukausi sitten.

Orpo pitää Nato-keskustelua yhtenä tekijänä kokoomuksen suosion taustalla.

– Suomalaiset tietävät sen, että kokoomus on 17 vuoden ajan kannattanut Nato-jäsenyyttä ja myönteisesti edistänyt sitä. Kokoomus tekee tällä hetkellä hyvin vakaata työtä, Orpo arvioi.

Orpo hahmotteli myös ”Nato-Suomen” rakentamista, jossa luodaan yhteistyötä Ruotsin, Yhdysvaltojen ja ”muiden Nato-maiden” kanssa.

– Valitettavasti en usko, että Ukrainan sota häviää mihinkään, myöskään karttaa emme voi muuttaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on varmasti keskiössä jatkossakin.

Orpo tuomitsi kovin sanoin Venäjän perjantaina tekemän ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Isku tapahtui samaan aikaan, kun YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vieraili kaupungissa tavattuaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa tiistaina.

– Se, että (Guterres) aloitti Moskovasta, on iso viesti ukrainalaisille, että YK ponnistelee rauhan saamiseksi. Tällä ohjusiskulla Venäjä nollasi kaiken, Orpo sanoi.

Ukrainalle pitää Orpon mukaan antaa kaikki mahdollinen tuki, mitä tässä vaiheessa voi. Sotilaallista tukea hän pitää kuitenkin viimeisenä keinona.

– Siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltojen tai Nato-maiden sotilaat ovat Ukrainan maaperällä, se tarkoittaa avointa sotaa Venäjää vastaan eli kolmatta maailmansotaa. Siihen mennessä voidaan kyllä tehdä paljon.

