Puolue päättää iltapäivällä Nato-kannastaan.

Perussuomalaiset ottaa tänään kyllä-kannan Suomen Nato-jäsenyyteen.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) otaksui puolueen linjaavan Nato-jäsenyyden puolesta kello 14 mennessä.

– En ole ennustaja. Uskoisin, että se noudattelee näitä edeltäviä päätöksiä. Myös perussuomalaisissa myönteinen Nato-kanta on meidän selvitysten ja jäsenkyselyiden ja keskustelujen perusteella hyvin vahva.

– En osaa sanoa, kuinka vahva. Sen me näemme tänään iltapäivällä, Purra sanoi IS:lle.

Purra muistutti, että puolueen eduskuntaryhmä on saanut valtuudet edistää Nato-jäsenyyttä eduskunnassa.

– Olemme hyvissä ajoin hakeneet puoluehallitukselta jo mandaatin siihen, kun tätä prosessia eduskunnassa tehdään. Eduskuntaryhmä teki päätöksensä maaliskuun lopussa ja puoluehallitus 1. huhtikuuta.

– Tämä on nyt puoluevaltuuston kokous ja virallinen päätös, jota voidaan pitää puolueen virallisena linjana, Purra sanoi.

Perussuomalaisilla on 38 kansanedustajaa, heistä 28 on jo ilmoittanut kannattavansa Nato-jäsenyyttä ja jäsenyyden vastustajia on ollut kaksi. Kahdeksan kansanedustajaa ei ole kantaansa ilmoittanut tai on kertonut äänestävänsä ”kyllä”, jos valtiojohto jäsenyyttä suosittaa.

Purra tuki Nato-jäsenyyttä puheessaan puoluevaltuustossa.

– Joka tapauksessa Suomen turvallisuustilanne on Venäjän toiminnan seurauksena heikentynyt. Pienet virheet tai onnettomuudet voivat eskaloida tilannetta. Lisäksi olemme Venäjän mustalla listalla epäystävällisenä maana jo nyt – oikeastaan kärsimme läntisen liittouman ja Nato-kumppanuuden huonoista seurauksista mutta ilman viidennen artiklan mukaista suojaa.

– Nato-jäsenyyttä voi toki vastustaa, mutta sen väittäminen, että Venäjästä ei ole vaaraa, ei pidä paikkaansa, Purra lausui puheessaan puoluevaltuustolle.

Purra jakoi yleisen arvion, että Suomi jättäisi Nato-jäsenyyshakemuksen toukokuun puolen välin kieppeillä.