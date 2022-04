Main ContentPlaceholder

Politiikka

Ben Zyskowicz HAAPALA-TV:ssä: Valehtelun ammattilainen Vladimir Putin johtaa valheiden suurvaltaa – ”Putinia voi jo verrata Staliniin ja Hitleriin”

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz suomii rajusti HAAPALA-TV:n lähetyksessä suomalaista vasemmistolaista kulttuurieliittiä, joka ylisti Neuvostoliiton oloja 1960- ja 1970-luvuilla sulkien silmät hirmuvallalta ja terrorilta. Hän ei ihmettele kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) Nato-lausuntoja. Zyskowiczin selitys on tämä: Jos on nuoruutensa parhaat vuodet vastustanut USA:ta, suurta perkelettä, tekee nykymenon hyväksyminen Tuomiojan edustamalle demarisukupolvelle tiukkaa. Nuoremmilta demareilta tulee jo kovaa tekstiä Venäjästä, ja siinä on Zyskowiczin mukaan Tuomiojan ikäluokalla nieleskelemistä. Katso koko tallenne tästä.

