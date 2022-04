Onko Sanna Marin onnistunut pääministerinä? Mats Uotila ja Lauri Lindén ottivat yhteen

Kokoomuslainen Mats Uotila ja vasemmistolainen Lauri Lindén väittelevät tällä viikolla siitä, onko Sanna Marin onnistunut pääministerin tehtävässä.

Onko Sanna Marin (sd) onnistunut tehtävässään pääministerinä vai ei?

Lauri Lindén: Sanna Marin on ollut kaikin puolin historiallinen pääministeri Suomessa. Ei koskaan aikaisemmin Suomen johto ole herättänyt yhtä paljon huomiota maailmalla kuin nyt. Jos vuoden päästä Petteri Orposta tulee pääministeri, ketään ei taas rehellisesti sanottuna kiinnosta.

Mats Uotila: On hienoa, että Suomessa nuori nainen voi nousta pääministeriksi. Hienompaa kuitenkin olisi, jos pääministeri hoitaisi tehtäviään hyvin. Ei pääministerin ensisijainen tehtävä ole olla julkkis vaan hoitaa Suomen asioita, ja siinä Marin on epäonnistunut.

Lindén: Marin on kaudellaan ajautunut kriiseihin, joita hänen edeltäjänsä voivat vain kuvitella. Korona oli suurin terveyskriisi sitten Espanjantaudin. Suomi hoiti sen maailman parhaiden joukossa. Nyt suursota Euroopassa, ja todennäköisesti juuri Marin vie Suomen Natoon. Tämä hallituskausi jää isoilla kirjaimilla historiaan.

Uotila: Koronasta selvisimme hyvin, mutta sitä ei voida lukea Marinin ansioksi. Siitäkään ole kauaa, kun pääministeri sanoi Nato-jäsenyyden olevan todella epätodennäköistä hänen kaudellaan. Mielipide muuttui vasta, kun gallupit näyttivät enemmistön tukevan jäsenyyttä. Nyt ihastellaan ”johtajuutta”. En tiedä, kenelle tämä menee läpi.

Lindén: En usko, että Marin tulee kieltämään koskaan, että hän on aina vastustanut Natoon liittymistä. Näin ne tilanteet muuttuvat, ja moni muukin on siinä trendissä mukana. Se ei poista historiallisuutta, joka Marinin kaudesta jäljelle jää. Valtionjohto on joutunut tilanteisiin, joista edellisillä ei ole tietoakaan. Arvosana näistä kriiseistä on toistaiseksi hyvä.

Uotila: Historiallinen velkataakka tästä kaudesta ainakin jää. Julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia ei ole tehty juuri nimeksikään ja törsääminen vain jatkuu. Lopullisen arvosanan hallitus saa seuraavissa vaaleissa ja kylmää kyytiä näyttää olevan tulossa. Suomalaiset ymmärtävät, että velaksi ei voi elää ikuisesti.

Lindén: Ei hallituksen yhteiskannatus ole notkahtanut oikeastaan mihinkään suuntaan vaalikauden aikana. Hallituksella on yhä yli 50 prosentin kannatus. Samoin Sanna Marin on suosituimpia pääministerejä lähihistoriassa. Velkataakka on toki totta, mutta se olisi historiallinen ihan millä tahansa kokoonpanolla. Ja se on pienempi paha kuin taantumaan jumittuminen.

Uotila: Eduskunnassa on merkittävä porvarienemmistö ja ainut syy vasemmistohallituksen olemassaololle on keskusta. Paljon kertoo myös se, että kokoomuksen kannatus on noussut vuodessa kahdeksan prosenttiyksikköä. Näin raju velkaantuminen olisi ollut vältettävissä, jos olisi tehty vastuullista politiikkaa. Siihen hallitus ei kyennyt.

Lindén: Nato-kysymys nostaa kokoomuksen kannatusta. Saa nähdä, onko kuntohuippu liian aikaisin. Ja keskustan porvaripuolueen statuksesta voi olla montaa mieltä. Ei se kuitenkaan poista sitä, että tämä hallitus ja Marin pääministerinä on merkittävästi suositumpi kuin Sipilän hallitus.

Uotila: Alun aseapuviivyttelyn jälkeen hallitus on tukenut hyvin Ukrainaa – siitä annan kiitosta. Lähes kaikki ovat tulleet kokoomuksen linjoille Nato-kysymyksessä. Jäsenyyttä ei vastusta enää kuin vasemmistoliitto ja Putin. Silti seuraava hallitus perii ylivelkaantuneen ja kroonisesti alijäämäisen valtiontalouden. Ei käy kateeksi.

Lindén: Hallitus on onnistumassa monessa keskeisessä tavoitteessaan. Hämmästyttävällä tavalla mahdollisesti myös työllisyystavoitteessaan koronasta huolimatta. Eniten Marinilta olisi kaivannut vielä kovempaa linjaa ilmastopolitiikassa. Pääministerin rooli on kuitenkin siitä ikävä, että joutuu miettimään myös hallituksen kasassa pysymistä. Siinä joutuu välillä tekemään kompromisseja oman ideologian kanssa.

Uotila: Työllisyysasteen nousuun on vaikuttanut etenkin kansainvälinen talouskasvu. Julkinen talouskaan ei ole kohentunut juuri yhtään, vaikka tavoite oli vahvistaa sitä 1–2 miljardilla. Tässäkin on siis epäonnistuttu. Velkaa otetaan miljarditolkulla hamaan tulevaisuuteen asti. Tämä on fakta eikä se muuksi muutu, vaikka voissa paistaisi.

Lindén: Ei muutu ei. Mutta ei kukaan ole tarjonnut vaihtoehtoa, jossa suurta velkaantumista ei olisi tapahtunut. On hyvä muistaa, että EU:n tasolla Suomi velkaantui koronakriisissä suhteessa melko vähän. Lisäksi velan suhde BKT:hen kääntyi laskuun viime vuonna. Mutta onhan hallitus Marinin johdolla tehnyt myös paikoin erilaista politiikkaa kuin edelliset. Sille löytyy kannattajansa ja vastustajansa.

Uotila: VM:n ennusteen mukaan kyseinen velkasuhde on taas lähdössä rajuun kasvuun. Suomi jää jälkeen verrokkimaista ja velkamäärä vain kasvaa. Meidän on pakko priorisoida menoja, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on mahdollista tulevaisuudessakin. Tätä hallitus ei ole sisäistänyt, ja Marin kantaa siitä pääministerinä vastuun.

Lindén: Suomen pitkän ajan haasteet eivät yhdestä Sanna Marinista kauheasti muuksi muutu. Sen sijaan pääministerin roolissa kehut ympäri maailmaa omasta roolistaan ovat ennennäkemättömiä. Marin on osoittautunut olevan parhaimmillaan paineen alla, ja hänen pääministeriys on ollut myös hyvä testi suomalaisille. Kaikki eivät olleet valmiina nuoreen räväkkään naispääministeriin. Tämän kertoo myös sen kuuluisan Naton naisviharaportti.

Uotila: Hallitus on lisännyt Suomen haasteita kymmenillä miljardeilla euroilla, ne pitää kaikki maksaa takaisin korkojen kera. Juhlinta yökerhossa ilman virkapuhelintakin sai paljon kansainvälistä huomiota. Kaikki kritiikki naisia kohtaan ei ole naisvihaa, vaikka sen väittäminen siksi onkin joillekin edullista. Naiseus ei voi olla poliittinen suojakilpi.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.