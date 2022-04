Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan olleen shokki, joka sai miettimään, miten Suomi puolustautuisi.

Ulkoministeri Pekka Haavistolle on kertynyt puheluita ja tapaamisia EU- ja Nato-maiden ministerikollegoiden kanssa tämän vuoden puolella jo satakunta.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan kaikenlaiseen uhkailuun täytyy varautua, kun Suomi valmistautuu hakemaan Nato-jäsenyyttä.

– Suomen Nato-jäsenyyden valmisteluun liittyvät asiat laukaisevat monenlaisia reaktioita. Niitä on jo nähty ja niitä tullaan varmaan vielä näkemään, Haavisto sanoo IS-haastattelussa.

Venäläinen Izvestija-lehti kertoi keskiviikkona, että Venäjä saattaa purkaa Suomen kanssa solmitun Saimaan kanavan vuokrasopimuksen, jos Suomi liittyy Natoon.

Virallista tietoa Suomelle ei ole tullut asiasta. Haavisto sanoo olevansa lehtitietojen varassa. Hänen käsityksensä mukaan sopimuksen purusta on keskusteltu duumassa eli Venäjän parlamentin alahuoneessa.

– Tietysti täytyy toivoa, että asiat ratkaistaan neuvotteluteitse.

Kroatian presidentti Zoran Milanović puolestaan uhkasi tiistaina, ettei maan parlamentin pidä hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen kuin kysymys Bosnia-Hertsegovinan vaalilaista on saatu ratkaistua.

Haavisto otti asian puheeksi Kroatian ulkoministerin Gordan Grlić Radmanin kanssa.

– Hän oli yhtä yllättynyt kuin minäkin tästä kannanotosta ja vakuutti, että heidän hallituksensa ja parlamenttinsa kanta on se, että Naton avointen ovien politiikka säilyy. Se tulee olemaan myöskin päätös, jos Suomi Nato-jäsenyyttä hakee. He tulevat sitä kannattamaan.

Mikäli Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä, liittymissopimus täytyy ratifioida eli hyväksyä Naton 30 jäsenmaan parlamenteissa. Haavisto on arvioinut ratifiointiprosessin kestävän neljästä kuukaudesta vuoteen.

Kuinka todennäköisenä pidätte, että kiristysyrityksiä tulee lisää?

– Varmasti parlamenttikeskusteluissa voi tulla monia kysymyksiä. Olen puhunut esimerkiksi Pohjois-Makedonian ja Albanian ulkoministereiden kanssa siitä, että maat ovat kokeneet epäreiluksi, että ne ovat joutuneet odottamaan niin pitkään EU-jäsenyystaipaleensa alkua.

Haaviston mukaan maat muistavat kuitenkin hyvin sen, että Suomi tuki EU-puheenjohtajakaudellaan voimakkaasti Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyyshakemusten etenemistä. Haaviston mukaan maat ovat kiitollisia siitä, eivätkä halua yhdistää EU-jäsenyyttään ja Suomen Nato-jäsenyyttä toisiinsa. Hän arvelee, että parlamenttikeskusteluissa asia voi kuitenkin nousta esiin.

Onko varmistettu, että tuki Unkarista ja Turkista pitää?

– Unkarin ja Turkin kanssa on käyty niin paljon keskustelua kuin tässä tilanteessa voidaan ennen kuin mitään päätöstä Suomessa on tehty.

Haaviston mukaan Suomessa ei aina muisteta, että Unkarille vuoden 1956 tapahtumat ja Neuvostoliiton puuttuminen Unkarin kehitykseen on jättänyt erittäin voimakkaan muistijäljen.

– Vaikka paljon on tapahtunut sen jälkeen, niin unkarilaiset hyvin usein palaavat tähän kokemukseensa ja muistavat, että Suomessa oli paljon kansalais­aktiivisuutta Unkarin puolesta vuoden 1956 aikaan.

Suomessa kerättiin muun muassa varoja unkarilaisille kansalaiskeräyksellä.

– Tämä on yksi osa unkarilaisten Suomi-kuvaa ja se on palannut heidän mieleensä tässä tilanteessa, kun Suomi harkitsee Naton jäsenyyttä.

Turkin kanssa Haavisto kertoo käyneensä keskusteluja paitsi Suomen Nato-jäsenyydestä, niin myös Turkin roolista mahdollisissa Venäjän ja Ukrainan rauhanvälitys­pyrkimyksissä.

– Turkin ulkoministerin kanssa olen pitänyt harvinaisen paljon yhteyttä. Olen käynyt tänä keväänä kaksi kertaa Turkissa ja saanut vahvan viestin, joka on tullut muiltakin turkkilaisilta, että Turkki ei näe estettä Suomen mahdollisessa Nato-jäsenyydessä.

Pekka Haavisto kertoo, että suomalaisten käsityksen mukaan Yhdysvalloissa on laaja tuki Suomen Nato-jäsenyydelle.

Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa kongressin välivaalit, joissa Natoon nihkeästi suhtautuneen entisen presidentin Donald Trumpin republikaani­puolueelle povataan voittoa.

Onko riskiä siitä, että Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin tielle voisi tulla yllättäviä esteitä välivaalien vuoksi?

– Meille on muodostunut sellainen käsitys, että Suomen ja mahdollisesti Ruotsin liittyminen ei ole jakava asia Yhdysvalloissa, vaan siellä on laaja näkemys, miksi mahdollisesti jäsenyyttä haetaan ja sille on laaja tuki.

Haavisto kertoo, että Yhdysvaltojen hallinnon kanssa käydään laajaa keskustelua asiasta. Hän on tavannut ulkoministeri Antony Blinkenin kahdesti keväällä ja Yhdysvaltoja on pidetty hyvin ajan tasalla Suomen Nato-jäsenyysprosessista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi presidentti Joe Bidenin viikko sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) matkusti seuraavalla viikolla tapaamaan puolustusministeri Lloyd Austinia.

– Myöskin senaatin ja kongressin jäsenten, sekä demokraattien että republikaanien keskeisten edustajien, kanssa käydään jatkuvasti tätä keskustelua.

Onko Yhdysvalloilla toiveita sen suhteen, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät molemmat?

– Varmasti moni maa näkee luontevaksi, että Pohjolan alueella Suomella ja Ruotsilla olisi sama puolustuksellinen valinta. Mutta samaan aikaan niin Yhdysvallat kuin muutkaan – ja tämä on tullut hyvin selvästi esille ulkoministeri Blinkenin kanssa – eivät halua vaikuttaa Suomen päätöksentekoon eivätkä varmaan Ruotsinkaan päätöksentekoon, vaan jättävät sen kansallisille elimille.

Haaviston mukaan muut maat eivät halua antaa sellaista vaikutelmaa, että aloite Nato-jäsenyyden hakemisesta olisi tullut niiltä tai antaa tukea jäsenyydelle ennen kuin jäsenyyshakemuksesta on päätetty.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti Valkoiseen taloon tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenin viikko sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Haavistolle on kertynyt tänä keväänä matkapäiviä niin paljon, että vapaapäivät ovat olleet vähissä. Puheluita ja tapaamisia EU- ja Nato-maiden ministerikollegoiden kanssa on kertynyt tämän vuoden puolella satakunta.

Lisäksi Haavisto on tavannut Naton ja EU:n ulkopuolisten maiden edustajia, joille on selitetty, miksi Suomi saattaa päätyä hakemaan Naton jäsenyyttä.

– Tässä on tehty valtavan paljon työtä ja samaan aikaan on käyty Ukrainan tilanteesta keskustelua ja pyritty EU:n jäsenmaana vaikuttamaan siihen, että kaikki ymmärtäisivät, miksi solidaarisuus Ukrainalle tai Venäjän hyökkäyksen tuomitseminen on tärkeää ei vain Euroopassa, vaan Euroopan ulkopuolella.

Myös Suomessa on käynyt poikkeuksellisen paljon vierailijoita ulkomailta. Ei ole ihan jokapäiväistä, että Suomeen saapuu lyhyessä ajassa suurten Nato-maiden ulkoministereitä Espanjasta, Ranskasta ja Kanadasta.

Vierailijoita tuo Suomeen kaksi asiaa: toinen on analyysi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja toinen on Suomen mahdollinen Nato-jäsenyyshakemus.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde vieraili Suomessa perjantaina. Linden mukaan Suomen Nato-päätös vaikuttaa hyvin paljon Ruotsin päätökseen.

Haavisto nostaa esille päivämäärän, jolloin Suomen Nato-prosessi käynnistyi. Venäjä hyökkäsi silloin Ukrainaan.

– Kyllähän se 24.2. varmasti monelle, mukaan lukien itselleni, oli aikamoinen shokki. Se, jota oltiin ensin verhottu sotaharjoitukseksi lähellä Ukrainaa, muodostui hyökkäysoperaatioksi, jossa pyritään vaihtamaan 40 miljoonan ihmisen maan hallinto ja menemään kohti pääkaupunkia.

– Kyllähän se oli pysäyttävä kokemus, josta alkoi miettiä, että jos tämä on mahdollista, niin mitkä muut asiat ovat mahdollisia tässä uudessa tilanteessa. Siitä hyökkäyksestä Nato-ajattelu alkoi konkretisoitua.

Haavisto toteaa, että Naton kannatus alkoi näkyä maaliskuussa nopeasti laajoissa mielipidemittauksissa ja myös puolueiden omissa keskusteluissa. Hän kertoo, että vihreiden eduskuntaryhmässä ja puoluehallituksessa alkoi nousta kysymyksiä, miten Suomi puolustautuisi, jos jotakin tapahtuisi.

– Vaikka meillä on 280 000 hengen reservi ja moderni välineistö maanpuolustukseen, niin miten joissain ääritilanteissa pystyisimme puolustamaan Suomea? Tässä keskustelussa oli pakko myöntää, että on joitakin skenaarioita, joissa täytyy todeta, että yksin voisi olla vaikea puolustautua, Haavisto sanoo viitaten esimerkiksi epäkonventionaalisten aseiden käyttöön.

Sen jälkeen keskustelu siirtyi Haaviston mukaan siihen, riittääkö EU:n yhteinen solidaarisuus, artikla 42.7. Vaikka EU:n yhteisen puolustuksen kehittelytyö on mennyt eteenpäin, siitä puuttuu yhä harjoittelutoiminta, yhteinen johto, rakenne ja yhteinen puolustus­suunnittelu.

– Nämä asiat odottavat vielä EU:ssa syntymistään. Silloin voi ajatella näin, että 42.7 ei tuo vielä sitä kaikkea turvaa, jota tässä tapauksessa puolustusliiton jäsenyys tuo.

Haavisto uskoo, että tämän päättelyketjun seurauksena puolue toisensa jälkeen on uusinut kantansa.

– Viimeisenä on sitten vuorossa sosialidemokraatit.

Vihreät kertoivat viime viikonloppuna kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Kuvassa vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen ja Pekka Haavisto.

Vihreät asettui viime viikonloppuna kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

Onko oma kantanne sama kuin puolueen kanta?

– Olen sanonut ulkoministerinä, että noudatan kulloinkin voimassa olevaa Suomen ulkopoliittista linjaa, Haavisto naurahtaa.

– Nyt ollaan vasta muutosta suunnittelemassa. Tietysti sitten, kun tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa (TP-utva) päätyy jollekin uudelle kannalle, niin sitten ulkoministeri noudattaa sitä kantaa. Tämä ei ole henkilökohtaisten mielipiteiden hetki tässä mielessä.

Haavisto on vastannut turvallisuusympäristön muutosta koskevan selonteon valmistelusta eduskunnalle ja hän on joutunut miettimään Nato-jäsenyyteen liittyviä plussia ja miinuksia, joita selonteossa kuvataan.

Vielä vuoden 2018 presidentinvaalien alla Haavisto presidenttiehdokkaana sanoi, ettei hän kannata Nato-jäsenyyttä, sillä se lisäisi varustelua Suomen rajalla.

Haavisto vastaa nyt, että Suomen Nato-jäsenyyttä pohdittaessa täytyy tietenkin miettiä, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi.

Venäjä on toistanut säännöllisin väliajoin kantansa Suomen jäsenyyteen. Sen mukaan Suomi ja Ruotsi ovat sinänsä vapaita päättämään omista ratkaisuistaan, mutta mikäli Suomi ja Ruotsi olisivat Naton jäseniä, siitä seuraisi sotilaallis-poliittisia muutoksia alueella, joihin Venäjän pitäisi reagoida.

– Jos Naton ulkoraja menisi tässä, niin Venäjä joutuisi miettimään omaa puolustussuunnitteluaan ja aseistustaan ja tulisi varmaan muuttamaan sitä. Totta kai voi ajatella, että tämä on negatiivinen asia, mutta pitää muistuttaa, että paluuta vanhaan ei ole.

– Ei ole sitä tilannetta, jossa kaikki asiat olisivat Euroopassa rauhallisia eikä olisi ollut hyökkäystä Ukrainaan eikä uusista uhista puhumista. Nyt ollaan uusien haasteiden edessä ja joudutaan miettimään, miten niihin vastataan. Tässä mielessä maailma on muuttunut.

Sdp:n puoluevaltuusto aikoo päättää omasta Nato-kannastaan 14. toukokuuta.

Kuinka nopeasti Sdp:n päätöksen jälkeen voidaan odottaa, että eduskunnalle esitetään Nato-jäsenyyden hakemista?

– Aikatauluihin en pysty antamaan mitään osviittaa. Olemme sanoneet, että toukokuun aikana olemme valmiita toimimaan ja tietysti olemme pyrkineet seuraamaan sitä, mitä Ruotsi tekee.

Haaviston mielestä ”parhaassa mahdollisessa maailmassa” olisi hyvä, että Suomi ja Ruotsi tekisivät omat ratkaisunsa suurin piirtein samoihin aikoihin.

– Emme vielä tiedä, mikä on Ruotsin ratkaisun sisältö.

Hän lisää, että Suomi on valmis etenemään Nato-asiassa Ruotsista riippumatta.

Pekka Haaviston mukaan ulkoministeriössä on mietitty jo valmiiksi keskeiset sisällöt dokumentista, jolla voidaan esittää Nato-jäsenyyden hakemista eduskunnalle.

Haaviston mukaan tekninen valmius toiseen selontekoon on olemassa jo vapun jälkeen.

– Se ei ole niin laaja kuin ensimmäinen selonteko. Sen keskeinen sisältö, jos siihen eduskuntakin päätyy, tulisi tietysti olemaan Naton jäsenyyden hakeminen.

Haaviston mukaan ulkoministeriössä on suunnilleen mietitty jo valmiiksi dokumentin keskeiset sisällöt.

– Totta kai se vaatii TP-utva-käsittelyt, mutta täällä ministeriössä meillä on valmius tehdä vaikka vuorokauden hälytyksellä lopullinen paperi.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa on kutsunut tasavallan presidentin Sauli Niinistön valtiovierailulle 17.–18. toukokuuta eli Sdp:n puoluevaltuuston kokousta seuraavalla viikolla.

– Tämä on tietysti hirveän tärkeä matka. Tasavallan presidentin tapaamisella kuninkaan kutsusta on valtavan tärkeä symbolinen merkitys. Ollaan sitten missä vaiheessa tahansa, niin se korostaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä.

Haavisto lisää, että vaikka Suomi ja Ruotsi päätyisivät eri ratkaisuihin Naton suhteen, niin Suomen ja Ruotsin turvallisuusyhteistyö ei lopu siihen.

– Mutta totta kai se olisi paljon syvempää ja paljon tiiviimpää, jos meillä olisi sama ratkaisu Naton osalta, Haavisto toteaa.