Venäjä uhkasi irtisanoa Saimaan kanavan vuokra­sopimuksen – ”Voi olla että he todella tekevätkin sen”

Itäsuomalaiset kansanedustajat näkevät Venäjän uhkailun informaatiovaikuttamisena, jollaista on odotettavissa lisää tulevina kuukausina.

Venäjän esittämä uhkaus purkaa Saimaan kanavan vuokrasopimus jos Suomi päättää liittyä Natoon ei tullut yllätyksenä Sdp:n imatralaiselle kansanedustajalle ja puolueen varapuheenjohtajalle Niina Malmille. Kremliä lähellä oleva Izvestija-lehti

kertoi torstaina

, että osittain Venäjän puolella kulkevan vesiväylän aluetta koskeva vuokrasopimus voitaisiin purkaa osana Suomen ja Venäjän suhteiden uudelleenarviointia.

Uhkailullaan Venäjä pyrkii horjuttamaan suomalaista yhteiskuntaa luomalla epävarmuuden tunnetta, Malm arvioi.

– Informaatio-operaatioiden tarkoituksena on yrittää vaikuttaa meidän sisäiseen yhtenäisyyteemme ja luomaan jännitteitä ja vastakkainasettelua. Itse en ainakaan koe että tämä kanavaan liittyvä uutinen olisi tässä onnistunut. Tällaisilla ulostuloilla sitä yhtenäisyyttä ei pystytä hetkauttamaan.

Samanlaisia ulostuloja Venäjältä on odotettavissa lisää myös tulevina kuukausina, kun Suomen Nato-prosessi etenee. Malm kehottaa suhtautumaan niihin jatkossakin pragmaattisesti ja rauhallisesti.

– Näitähän on oletettavissa, katsotaan miten tilanne etenee. Niin kauan kuin tästä turvallisuuspolitiikasta puhutaan ja Suomen Nato-kannoista käydään keskustelua, niin todennäköistä on että näitä tulee erilaisissa muodoissa. Siihen pitää vain varautua.

Suomalaisilla on Malmin mukaan onneksi hyvä medialukutaito, eikä ihan kaikkea niellä pureksimatta.

– Provokaatioita tullaan varmasti esittämään. Silloin aina voitamme kun emme provosoidu.

Venäjän viennin loppuminen iskee kipeästi Itä-Suomen teollisuuteen, joka oli vasta alkamassa toipua koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta. Etelä-Karjalan liitossa tehtiin koronakriisin alkamisen jälkeen arvio, jonka mukaan alue menettää pandemian vuoksi tuloja noin miljoona euroa päivässä.

– Nähdäkseni tämä aiempi arvio on vieläkin ihan yhtä relevantti, vaikka syynä ei ole enää korona vaan nämä pakotteet. Joka tapauksessa tilanne vaikuttaa meidän elinkeinoelämään, työpaikkoihin ja verotuloihin.

Venäjän tekemä hyökkäys Ukrainaan on hiljentänyt Saimaan kanavan rahtiliikenteen.

Työpaikkojen vähentyminen ja omaan tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuuksien heikkeneminen on keskeinen asia myös sisäisen turvallisuuden kannalta, Malm muistuttaa.

– Yritysmaailman näkökulma tässä on varmasti kaikista eniten pinnalla, koska meillä on niin paljon töitä kiinni viennissä. Sitä kautta tulee myös ihmisten tulevaisuuden turvallisuus, että teollisuutta ja palkkatyötä on myös tulevaisuudessa.

Kokoomuksen lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra on Malmin kanssa samoilla linjoilla siinä, kuinka Venäjän uhkaukseen Saimaan kanavan vuokrasopimuksen irtisanomisesta tulee vastata.

– Ei mitenkään. Seurataan tilanteen kehittymistä. Kun sieltä ei ole mitään virallisesti sanottu tai ehdotettu, ei se aiheuta täällä päässä mitään toimenpiteitä tai tarvetta kommentoida, Kopra sanoo.

– Tämä on täydellinen esimerkki hybridivaikuttamisesta, joka johtuu siitä että Venäjä on tyytymätön Suomen vapaaseen pohdintaan Nato-jäsenyydestä.

On mahdollista että asia ei jää pelkästään uhkaukseksi.

– Voihan se olla että he todellakin tekevätkin sen. Jos tekevät niin sitten tekevät. Tämä aiheuttaa tietysti tilapäistä hankaluutta Suomessa, mutta sitten me keksimme muita reittejä.

Kanavan tämänhetkinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2062 saakka. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viime kuukausina hiljentänyt kanavan rahtiliikenteen ja siirtänyt sen pitkälti muille reiteille.

Myös Korpa pitää todennäköisenä että samankaltaista vaikuttamista voidaan Venäjältä odottaa lisää tulevina kuukausina.

– Tähän on syytä varautua. En osaa ennakoida mitä Venäjä tämän asian suhteen tekee, ehkä on parempi vain ristiä kädet ja katsoa rauhassa, mitä he sitten tekevät sen sanomisen lisäksi.