Yrittäjiltä tyrmäys hallituksen ”palkkaurkintalaille” – tiedot työkaverin palkasta saisi pyytämällä

Järjestön mukaan lainsäädännön uudistamisessa tulisi keskittyä oikeisiin ongelmiin.

Suomen Yrittäjät arvostelee ankarasti hallituksen esitysluonnosta lakiuudistuksesta, jonka tarkoituksena on edistää palkka-avoimuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle lähettämän esityksen mukaan työntekijöillä olisi jatkossa oikeus saada tietoja muiden työntekijöiden palkoista.

– Palkkaurkintalakia ei työpaikoille tarvita. Hallituksen esitysluonnos on epälooginen, juridisesti heikkotasoinen ja puuttuu työntekijöiden yksityisyyden suojaan. Toteutuessaan se myös lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sekä aiheuttaisi erimielisyyksiä työpaikoilla, tylyttää johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä järjestön tiedotteessa.

Esitysluonnoksen mukaan tiedot muiden työntekijöiden palkoista voisi saada henkilöstöedustajalta. Jos työpaikalla ei sellaista ole, voisi syrjintää epäilevä työntekijä pyytää tietoja tasa-arvovaltuutetulta.

– Palkkasyrjintäepäilylle ei luonnoksen mukaan tarvitse esittää minkäänlaista perustetta. Näin ollen työntekijä voisi koska tahansa pyytää henkilöstön edustajaa pyytämään toisten työntekijöiden palkkatiedot työnantajalta, Makkula sanoo.

Hän haukkuu esityksen epäloogiseksi.

– Luonnoksen mukaan, jos palkkatiedot on saatu työntekijän suostumuksella, työntekijän edustajan on pidettävä ne salassa. Jos tiedot on saatu ilman suostumusta, työntekijän edustajalla ei ole salassapitovelvollisuutta, ja hän voi luovuttaa toisten työntekijöiden palkkatiedot eteenpäin niitä pyytäneelle työntekijälle.

Markkulan mukaan yksittäisellä työntekijällä, joka on saanut toista työntekijää koskevia tietoja työntekijän edustajalta tai tasa-arvovaltuutetulta, ei myöskään ole salassapitovelvollisuutta saamiinsa tietoihin.

Suomen Yrittäjät jätti jo syksyllä eriävän mielipiteen ministeriön työryhmän esitykseen. Järjestön mukaan uudistukselle ei ole tarvetta, sillä tasa-arvo toteutuu suomalaisessa työelämässä useilla mittareilla erinomaisesti.

Suomen Yrittäjiä palkka-avoimuustyöryhmässä edustanut asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg toivoo, että lakimuutoksilla puututtaisiin todellisiin työelämän ongelmiin.

– Olemme esittäneet, että tasa-arvovaltuutetun toimivaltuuksia ja resursseja tulee lisätä palkkasyrjintäepäilyssä. Emme kuitenkaan kannata sitä, että kuka tahansa voi saada työkaverinsa palkkatiedot perusteetta, Rytkönen-Sandberg sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Palkka-avoimuus jakaa mielipiteitä – tasapäistääkö palkkoja vai paljastaako väärinkäytöt?

Lue lisää: Kommentti: Auttaisiko laki palkkakateuteen? Hallitus valmistelee tulenherkkää uudistusta